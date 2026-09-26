U23 Việt Nam và tuyển nữ rời Nhật Bản

Phạm Lý Đức (U23 Việt Nam) và Hoàng Thị Loan (nữ Việt Nam) tại sân bay quốc tế Chubu Centrair (Nagoya) sáng 26/09. Ảnh: VFF.

Chuyến bay chở hai đội tuyển khởi hành lúc 9h30 ngày 26/9 theo giờ Nhật Bản từ sân bay quốc tế Chubu Centrair, Nagoya và dự kiến hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài lúc 12h30 cùng ngày theo giờ Việt Nam.

Tại ASIAD 2026, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng E cùng chủ nhà Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc khởi đầu vòng bảng bằng thất bại 1-2 trước Đài Loan, sau đó thua Nhật Bản 0-7 và hòa Thái Lan 0-0 ở lượt trận cuối. Với kết quả này, tuyển nữ Việt Nam giành quyền vào tứ kết với tư cách một trong hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt.

Ở vòng đấu dành cho 8 đội mạnh, tuyển nữ Việt Nam gặp Trung Quốc. Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, các cầu thủ Việt Nam thi đấu kiên cường, giữ sạch lưới trong 90 phút chính thức và kéo trận đấu vào hiệp phụ.

Bước ngoặt chỉ xuất hiện ở phút 109 khi tuyển Trung Quốc ghi bàn duy nhất của trận đấu. Thất bại sát nút 0-1 khiến thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc dừng bước tại tứ kết sau màn trình diễn giàu nỗ lực trước một trong những đội mạnh của châu Á.

Trong khi đó, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Hồng Vinh cũng vượt qua vòng bảng để góp mặt trong nhóm 8 đội mạnh nhất môn bóng đá nam. Tại tứ kết, U23 Việt Nam chạm trán U23 Hàn Quốc. Trước đối thủ có chất lượng chuyên môn cao, đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh không thể tạo bất ngờ và khép lại hành trình tại ASIAD 2026 sau thất bại 0-4.

Sau khi trở về Việt Nam, các cầu thủ của hai đội tuyển sẽ trở lại CLB chủ quản để tiếp tục tập luyện và thi đấu tại các giải quốc nội.

Với các cầu thủ nữ, giải bóng đá nữ vô địch quốc gia tiếp tục là sân chơi quan trọng để duy trì thể trạng, phong độ và cảm giác thi đấu. Các thành viên U23 Việt Nam cũng sẽ trở lại guồng quay của V.League cùng những giải đấu trong nước.

Việc cùng góp mặt ở vòng tứ kết ASIAD 2026 giúp các cầu thủ Việt Nam tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế, đặc biệt với những gương mặt trẻ. Những trận đấu trước các đối thủ hàng đầu châu lục cũng là cơ sở để ban huấn luyện đánh giá lực lượng, tiếp tục hoàn thiện chuyên môn và chuẩn bị cho các mục tiêu tiếp theo của bóng đá Việt Nam