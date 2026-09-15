U23 Việt Nam và mục tiêu vào tứ kết ASIAD 20

Môn bóng đá nam tại ASIAD 20 diễn ra ở Nhật Bản có 15 đội tham gia, được chia thành 4 bảng, gồm 3 bảng 4 đội và 1 bảng 3 đội. Các đội bóng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn ra 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào vòng tứ kết.

U23 Việt Nam có nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm. Ảnh: Dũng Phương/sggp.org.vn

U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng với U23 Uzbekistan, U23 Kuwait và U23 Philippines. Đây là bảng đấu không quá khó với U23 Việt Nam. Bởi ngoài U23 Uzbekistan được đánh giá vượt trội hơn hẳn, các đối thủ còn lại là Kuwait và Philippines được đánh giá vừa sức với chúng ta.

Thậm chí, chúng ta còn được đánh giá nhỉnh hơn U23 Philippines, khi các đội trẻ của quốc gia này đã nhiều lần thất bại trước chúng ta. Lần gần nhất, U23 Việt Nam đánh bại U23 Philippines ở SEA Games 2025.

Trong khi đó, chúng ta cũng chiếm lợi thế về thành tích đối đầu gần nhất với U23 Kuwait. Tại U23 châu Á 2024, chúng ta vượt qua đội bóng này khi gặp nhau ở vòng bảng với tỉ số 3-1.

Về phía U23 Việt Nam, tuy gặp khó khăn khi thời gian tập trung ngắn, nhưng chúng ta có những sự chuẩn bị nhất định. Đó là giải CFA Team China 2026 hồi tháng 3 do Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc tổ chức. Ngoài ra, vào tháng 7 vừa rồi, chúng ta cũng có một đợt tập trung nhằm chuẩn bị cho ASIAD 20.

Về đội hình triệu tập lần này, chúng ta có sự kết hợp giữa các cầu thủ trẻ và những cầu thủ giàu kinh nghiệm thi đấu, đã chinh chiến ở SEA Games, giải U23 châu Á hay được thử lửa ở đấu trường V.League. Đó lần lượt là những cái tên rất đáng kỳ vọng như: Văn Bình, Lý Đức, Phi Hoàng, Quốc Cường, Xuân Bắc, Thanh Nhàn, Quốc Việt, Lê Phát.

Một trong những khó khăn lớn nhất trong lần triệu tập này đến từ vị trí thủ môn. CLB Hà Nội do gặp khó khăn về lực lượng nên mong muốn giữ lại thủ môn Phạm Đình Hải. Nếu Đình Hải không được triệu tập lên U23 Việt Nam, khi ấy chúng ta chỉ còn 2 thủ môn là Hoa Xuân Tín và Cao Văn Bình. Nhưng theo điều lệ tại ASIAD, mỗi đội bóng phải đăng ký 3 thủ môn.

Ngoài ra, U23 Việt Nam còn vắng mặt 2 cầu thủ quan trọng là Nguyễn Đình Bắc và Trần Trung Kiên, do 2 cầu thủ này được triệu tập lên Đội tuyển Quốc gia chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026. Cùng với đó là sự vắng mặt của Hiểu Minh do bị chấn thương từ đầu năm 2026.

Tuy vậy, những sự thiếu vắng này được cho là không để lại khoảng trống quá lớn. Ở vị trí thủ môn, Cao Văn Bình đủ sức khỏa lấp khoảng trống của Trần Trung Kiên. Trong khi đó, ở vị trí của Hiểu Minh, cầu thủ cao to Đinh Quang Kiệt (1,95 m) cũng tạo được sự tự tin lớn.

Cầu thủ thi đấu cho HAGL được nhận định là một trong những nhân tố quan trọng của U23 Việt Nam trong những tình huống không chiến. Với thể hình vượt trội, cầu thủ này hoàn toàn có thể tranh chấp tay đôi với đối thủ trong những tình huống phòng ngự. Ngoài ra, khi U23 Việt Nam gặp bế tắc, Quang Kiệt cũng là niềm hy vọng trong những tình huống treo bóng bổng với chiều cao lý tưởng của mình.

Sự vắng mặt đáng tiếc nhất có lẽ đến từ vị trí của Đình Bắc. Một cầu thủ đa năng, có kỹ thuật, thể hình và tốc độ lý tưởng, từng là linh hồn của U23 Việt Nam trong chiến tích đoạt HCĐ U23 châu Á. Nhưng chúng ta vẫn còn đó những Thanh Nhàn, Quốc Việt hay Lê Văn Thuận.

Do bận chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026 nên HLV Kim Sang-sik không thể cùng U23 Việt Nam tham dự ASIAD. Người thay thế chính là HLV Đinh Hồng Vinh. HLV này được kỳ vọng sẽ giữ được bản sắc của U23 Việt Nam từng đoạt HCĐ U23 châu Á tại ASIAD lần này.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 Kuwait vào ngày 15-9, U23 Philippines vào ngày 18-9 và U23 Uzbekistan vào ngày 22-9.

Đây được xem là lịch thi đấu thuận lợi với chúng ta. Bởi nếu đạt kết quả tốt ở 2 trận đầu tiên, chúng ta sẽ nhẹ tâm lý khi đối đầu với đối thủ mạnh nhất bảng là U23 Uzbekistan.

Một chiếc vé vào vòng trong ở một đấu trường châu lục tất nhiên không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Nhưng với vị thế ngày càng được khẳng định, bóng đá Việt Nam hoàn toàn có quyền hướng đến những mục tiêu cao hơn ở đấu trường châu lục. Người hâm mộ kỳ vọng thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ gây tiếng vang ở ASIAD 20. Nếu vượt qua vòng bảng ASIAD, đó sẽ là thành tích đáng khích lệ, tiếp thêm niềm tin cho bóng đá Việt Nam trên hành trình khẳng định vị thế ở đấu trường châu lục.

Dù gian khó, U23 Việt Nam vẫn tràn đầy tự tin tiến vào tứ kết.