U23 Việt Nam và bài toán hàng công

U23 Việt Nam bước vào ASIAD 20 với nhiều kỳ vọng sau những kết quả tích cực trong thời gian qua.

Tuy nhiên, ngay ở trận ra quân bảng C, các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh đã sớm bộc lộ vấn đề trên hàng công khi chỉ có được trận hòa 1-1 trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn là U23 Kuwait.

U23 Việt Nam cần cải thiện hàng công tại ASIAD 20 (Ảnh: SN).

Nếu nhìn vào thế trận, đây là kết quả khá đáng tiếc với U23 Việt Nam. Đội bóng áo đỏ kiểm soát bóng tới 63%, thực hiện tổng cộng 27 pha dứt điểm và có 6 lần đưa bóng đi trúng khung thành. Trong khi đó, Kuwait chỉ có 10 lần dứt điểm, với 5 cú sút trúng đích.

Sự chênh lệch về số lần dứt điểm cho thấy U23 Việt Nam đã làm khá tốt trong việc triển khai bóng cũng như tạo ra cơ hội. Nhưng vấn đề nằm ở khâu cuối cùng, khi các chân sút không thể chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng.

Trong 27 lần dứt điểm, U23 Việt Nam chỉ ghi được một bàn. Đáng chú ý, các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh có tới 5 tình huống đưa bóng trúng cột dọc hoặc xà ngang trong màn so tài này.

Đoàn quân áo đỏ không thiếu cơ hội, cũng không thiếu những tình huống tiếp cận vòng cấm đối phương, nhưng lại thiếu sự bình tĩnh và chuẩn xác trong khoảnh khắc quyết định.

Tình hình càng trở nên khó khăn cho U23 Việt Nam khi chân sút số một của đội là Nguyễn Đình Bắc không dự ASIAD 20, và trách nhiệm ghi bàn được chia cho những cầu thủ còn lại.

Tuy nhiên, ở trận gặp Kuwait, chưa có cái tên nào của U23 Việt Nam thực sự cho thấy họ đủ khả năng gánh vác hàng công.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương đánh giá: “Trước một đối thủ yếu như vậy mà mình không thắng được thì rõ ràng là tiếc. Và tiếc nữa là mình có quá nhiều tình huống bóng dội cột với dội xà.

U23 Việt Nam có một chiến lược đúng đắn là chơi tấn công trước U23 Kuwait để giành chiến thắng nhằm giành suất vào tứ kết. Tuy nhiên, trong một trận đấu nắm thế chủ động mà U23 Việt Nam lại không tận dụng được cơ hội. Bên cạnh đó, mình thiếu may mắn khi có quá nhiều tình huống dột xà ngang với cột dọc”.

Ông Đoàn Minh Xương cho rằng, việc bế tắc trước Kuwait cho thấy U23 Việt Nam đang gặp hai vấn đề. Một là hiệu quả dứt điểm, hai là đội chưa có nhiều phương án tấn công khi đối thủ chủ động lùi sâu phòng ngự.

HLV Đinh Hồng Vinh cũng thừa nhận hàng công cần cải thiện sau trận hòa U23 Kuwait. Nhà cầm quân này cho biết ban huấn luyện sẽ xem lại băng hình, phân tích các tình huống và dành thời gian tập luyện để nâng cao hiệu quả trong khâu phối hợp, tiếp cận cũng như dứt điểm.

Đây gần như là nhiệm vụ quan trọng nhất của U23 Việt Nam trong quãng thời gian chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo.

Ở lượt trận thứ hai, U23 Việt Nam gặp U23 Philippines vào ngày 18/9. Đại diện Đông Nam Á đã thua U23 Uzbekistan 1-5 ở trận mở màn, nhưng điều đó không đồng nghĩa đây sẽ là trận đấu dễ dàng.

Philippines mang đến giải đội hình có 3 cầu thủ quá tuổi và sẽ bước vào cuộc đối đầu U23 Việt Nam trong tình thế gần như phải giành điểm để duy trì hy vọng đi tiếp. Vì vậy, khả năng đối thủ chơi quyết liệt và tập trung phòng ngự là điều U23 Việt Nam phải tính tới.