U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Cơ hội giành vé tứ kết

U23 Việt Nam khởi đầu giải bằng trận hòa 1-1 trước Kuwait, sau đó đánh bại Philippines 2-0. Chiến thắng ở lượt trận thứ hai giúp đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh cải thiện đáng kể vị trí trong bảng đấu và bước vào trận cuối với quyền tự quyết.

Trong khi đó, Uzbekistan đã sớm hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng sau hai chiến thắng trước Philippines và Kuwait. Đội bóng Trung Á lần lượt thắng 5-1 và 2-0, qua đó có 6 điểm và chắc chắn đứng trong nhóm giành vé vào tứ kết.

Đội hình ra sân của U23 Việt Nam ở cuộc đối đầu với U23 Uzbekistan vào năm 2025 tại giải giao hữu cúp tứ hùng diễn ra tại Trung Quốc. Ảnh: VFF

Trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan thuộc bảng C môn bóng đá nam ASIAD Cup 2026 sẽ được trực tiếp trên VTV6.

Nếu U23 Việt Nam hướng tới sự an toàn về điểm số, Uzbekistan lại có cơ sở để tính toán nhân sự sau khi đã chắc chắn đi tiếp. Theo nguồn nhận định, đại diện Trung Á nhiều khả năng sử dụng đội hình dự bị, trong khi Ro‘ziboy Fayzullayev không thể thi đấu vì án treo giò sau thẻ đỏ ở trận gặp Kuwait.

Đây là cơ hội để U23 Việt Nam khai thác sự xáo trộn của đối phương, nhưng thử thách chuyên môn vẫn rất rõ ràng. Uzbekistan sở hữu nền tảng thể lực tốt, mạnh trong tranh chấp và có tốc độ triển khai bóng nhanh, đặc biệt ở hai biên.

Ở chiều ngược lại, U23 Việt Nam đang có những tín hiệu tích cực sau trận thắng Philippines. Thanh Nhàn và Lê Phát đã ghi bàn, trong khi đội bóng kiểm soát tốt khu vực giữa sân và tạo được nhiều cơ hội hơn so với trận hòa Kuwait.

Điểm cần lưu ý là Uzbekistan từng tạo ra cách biệt lớn trước Philippines và duy trì hiệu quả khi đối đầu Kuwait, trong đó họ vẫn giành chiến thắng dù phải chơi thiếu người trong hơn 40 phút. Điều này cho thấy U23 Việt Nam sẽ phải hạn chế tối đa những tình huống mất bóng ở khu vực giữa sân.

Lịch sử cũng không đứng về phía U23 Việt Nam khi Uzbekistan đang có thành tích 3 thắng, 1 hòa trong các lần đối đầu được thống kê. Hai đội từng chạm trán ở chung kết U23 châu Á 2018, trận đấu mà Uzbekistan giành chức vô địch.

U23 Việt Nam có lực lượng mạnh nhất cho cuộc đối đầu này. Trước một Uzbekistan đã chắc chắn đi tiếp, U23 Việt Nam có lợi thế về mục tiêu điểm số và lực lượng. Nếu duy trì được sự tập trung trong phòng ngự và tận dụng tốt những khoảng trống do đối thủ để lại, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh có cơ sở để hướng tới kết quả đủ giúp họ vượt qua vòng bảng.

Đội hình dự kiến

U23 Việt Nam: Cao Văn Bình, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Đức Anh, Phạm Lý Đức, Lê Nguyên Hoàng, Phạm Minh Phúc, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Ngọc Mỹ.

U23 Uzbekistan: Muralbaev, Bakhromov, Jumaev, Khamidov, Khayrullaev, Martazoyev, Tulkinbekov, Rizakulov, Sainurullaev, Urinbaev, Murtazoyev.

BXH bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026

Phong độ 5 trận gần nhất của U23 Việt Nam

Phong độ 5 trận đấu gần nhất của U23 Uzbekistan

Thành tích đối đầu giữa hai đội