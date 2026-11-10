U23 Việt Nam - U23 Thái Lan: Cuộc đối đầu đáng chú ý tại Gia Lai VTV Cup 2026

U23 Việt Nam bước vào giải đấu với sự dẫn dắt của HLV Đinh Hồng Vinh. Đây là giải giao hữu có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng lực lượng và hoàn thiện đội hình cho những nhiệm vụ tiếp theo, đặc biệt là Vòng loại U23 châu Á 2028.

U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc từng đối đầu nhau tại giải giao hữu U23 CFA Panda Cup 2026 diễn ra tại Tây An (Trung Quốc). Ảnh: VFF

Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị của đội chủ nhà gặp không ít khó khăn do lịch thi đấu cấp CLB. Nhiều cầu thủ chỉ có thể hội quân sau khi hoàn thành vòng 7 V.League 2026/27, khiến thời gian tập luyện và kết nối đội hình của ban huấn luyện tương đối hạn chế.

Bên cạnh đó, U23 Việt Nam cũng có những thay đổi về nhân sự. Ba cầu thủ Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Lê Phát và Nguyễn Đăng Dương được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Trong khi đó, Trần Thành Trung và Nguyễn Trọng Tuấn không thể tham dự giải do chấn thương. Để bổ sung lực lượng, HLV Đinh Hồng Vinh đã triệu tập Cao Hoàng Minh và Nguyễn Đức Phú thay thế.

Dù có những biến động, U23 Việt Nam vẫn sở hữu nhiều gương mặt đáng chú ý như thủ môn Cao Văn Bình, hậu vệ Lê Nguyên Hoàng, Đinh Quang Kiệt, tiền vệ Lê Đình Long Vũ và Lê Văn Thuận. Trên hàng công, sự góp mặt của Williams Minh Hoàng, Ngô Đăng Khoa và Trần Gia Bảo mang đến thêm những lựa chọn cho đội chủ nhà.

Tại giải đấu chính thức trước đó là môn bóng đá nam tại ASIAD 2026 diễn ra ở Nhật Bản, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Hồng Vinh đã giành 1 chiến thắng trước U23 Philippines với tỉ số 2-0, 1 trận hòa trước U23 Kuwait với tỉ số 1-1 cùng 2 thất bại trước các đối thủ mạnh như U23 Uzbekistan và U23 Hàn Quốc.

Ở phía đối diện, U23 Thái Lan đến Gia Lai với lực lượng gồm 23 cầu thủ dưới sự dẫn dắt của HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakol. Đội bóng xứ chùa Vàng kết hợp những gương mặt trẻ triển vọng với các cầu thủ đã có kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị của đội khách cũng không thực sự thuận lợi khi một số cầu thủ vừa hoàn thành nhiệm vụ tại Thai League trước khi di chuyển sang Việt Nam.

Về phong độ, U23 Thái Lan từng để lại dấu ấn tại ASIAD 2026 với khả năng tấn công khá tốt. Đội bóng này ghi 8 bàn sau 4 trận, trong đó có chiến thắng 5-1 trước Hong Kong (Trung Quốc) và màn ngược dòng thắng Kyrgyzstan 3-2 sau khi bị dẫn trước hai bàn. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của đại diện Thái Lan cũng để lọt lưới 9 lần tại giải đấu này.

Những cầu thủ như Paripan Wongsa, Jehhanafee Mamah và Worawut Noisri là các nhân tố đáng chú ý trên hàng công U23 Thái Lan. Trong đó, Paripan từng lập cú đúp vào lưới Kyrgyzstan tại ASIAD 2026. Đây cũng là những gương mặt được kỳ vọng tạo dấu ấn trong trận đấu tại Pleiku.

Xét về lịch sử đối đầu, U23 Việt Nam đang có thành tích tốt hơn khi giành 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại trong 5 lần chạm trán U23 Thái Lan gần nhất. Đáng chú ý, tại chung kết SEA Games 33 năm 2025, U23 Việt Nam từng đánh bại đối thủ với tỷ số 3-2 sau hiệp phụ. Tuy nhiên, ở lần gặp nhau gần nhất tại CFA Team China 2026 hồi tháng 3, đội bóng áo đỏ đã nhận thất bại 0-1.

Cuộc chạm trán tại sân Pleiku lần này là trận mở màn của cả hai đội tại Gia Lai VTV Cup 2026. Sau trận đấu, U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U23 Singapore và U23 Qatar vào các ngày 12/11 và 14/11.

Đội hình dự kiến

U23 Việt Nam: Cao Văn Bình; Bùi Thanh Đức, Lê Nguyên Hoàng, Đinh Quang Kiệt, Nguyễn Quốc Toản; Thái Bá Đạt, Nguyễn Đức Phú; Lê Đình Long Vũ, Lê Văn Thuận, Williams Minh Hoàng; Ngô Đăng Khoa.

U23 Thái Lan: Sirassawut Wongruankham; Jiradet Taichankong, Eakaphat Jaenoduang, Chaiyasit Popoon, Tanakrit Lomnak; Peeranan Buakai, Jittipat Wasungnoen, Siradanai Phosri; Jehhanafee Mamah, Worawut Noisri, Paripan Wongsa.

Phong độ của U23 Việt Nam

Phong độ của U23 Thái Lan

Thành tích đối đầu giữa hai đội