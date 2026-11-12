U23 Việt Nam - U23 Singapore: Tiếp đà hưng phấn tại Gia Lai VTV Cup 2026

U23 Việt Nam bước vào trận đấu với tinh thần khá thoải mái sau màn trình diễn ấn tượng ở ngày ra quân. Trong cuộc chạm trán U23 Thái Lan hôm 10/11, đội chủ nhà giành chiến thắng 3-0, qua đó có khởi đầu thuận lợi tại giải đấu trên sân Pleiku. Kết quả này cũng giúp các cầu thủ trẻ Việt Nam có thêm sự tự tin sau giai đoạn tập trung và chuẩn bị với nhiều thay đổi về nhân sự.

U23 Việt Nam từng thắng U23 Singapore 1-0 tại vòng loại U23 châu Á 2026 tại Việt Trì (Phú Thọ). Ảnh: VFF

Dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Hồng Vinh, U23 Việt Nam đang trong quá trình xây dựng lực lượng hướng tới những mục tiêu quốc tế tiếp theo. Đội hình hiện tại có sự kết hợp giữa các cầu thủ từng tham dự ASIAD 2026 và những gương mặt trẻ được trao cơ hội thể hiện năng lực. Những cái tên như Cao Văn Bình, Lê Nguyên Hoàng, Đinh Quang Kiệt, Lê Đình Long Vũ, Lê Văn Thuận và Nguyễn Lương Tuấn Khải tiếp tục là những nhân tố đáng chú ý.

Về tình hình lực lượng, U23 Việt Nam không ghi nhận trường hợp vắng mặt đáng tiếc nào vì chấn thương hay thẻ phạt sau ngày ra quân.

Ở phía đối diện, U23 Singapore có trận hòa 0-0 trước U23 Qatar trong ngày ra quân. Dù không thể ghi bàn, đội bóng của HLV Firdaus Bin Mohamed Kassim vẫn cho thấy khả năng tổ chức phòng ngự khá chặt chẽ.

Đội hình U23 Singapore tham dự giải đấu lần này gồm nhiều cầu thủ trẻ, trong đó có những gương mặt sinh năm 2007 và 2008. Bên cạnh đó, Amir Syafiz, Sarvin Raj, Harith Danish và Jaden Heng là những cầu thủ đáng chú ý trong danh sách đăng ký.

U23 Việt Nam thường có kết quả thuận lợi trước Singapore ở cấp độ trẻ. Ở lần chạm trán nhau gần nhất tại vòng loại U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam từng đánh bại đối thủ với tỷ số 1-0. Về phía U23 Singapore, chiến thắng gần nhất của họ trước Việt Nam đã diễn ra tại SEA Games 2013. Ngoài ra, đội tuyển U23 Singapore cũng từng cầm hòa U23 Việt Nam 2-2 ở vòng loại U23 châu Á 2024.

Chính vì vậy, dù được đánh giá cao hơn khá nhiều trước đối thủ, U23 Việt Nam không thể chủ quan trong cuộc đối đầu trên sân Pleiku vào tối nay, để chắc chắn giành chiến thắng và tạo lợi thế trong cuộc đua vô địch.

Sau trận đấu này, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Qatar vào ngày 14/11, trong khi U23 Singapore sẽ chạm trán U23 Thái Lan ở lượt trận cuối cùng.

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Đội hình dự kiến

U23 Việt Nam: Văn Bình, Nguyên Hoàng, Tuấn Khải, Quang Kiệt, Đăng Khoa, Hoàng Minh, Văn Thuận, Bảo Long, Quang Duyệt, Long Vũ, Minh Tâm.

U23 Singapore: Muhammad Yazid, Andrew Yong Rei, Muhammad Mustaqim, Andy Hasyim, Kieran Teo Jia Jun, Ajay Muralithran, Khairin Rahim, Nur Junaidi, Timothy Hang, Sahoo Garv, Amir Rashid.

Phong độ của U23 Việt Nam

Phong độ của U23 Singapore

Thành tích đối đầu giữa hai đội