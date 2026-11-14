U23 Việt Nam - U23 Qatar: Tự tin giành chức vô địch Gia Lai VTV Cup 2026

U23 Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng tại Gia Lai VTV Cup 2026 với tinh thần khá thoải mái sau hai chiến thắng liên tiếp. Trong trận ra quân hôm 10/11, đội chủ nhà đánh bại U23 Thái Lan với tỷ số 3-0. Tiếp đó, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh vượt qua U23 Singapore 1-0 ở lượt trận thứ hai.

Với 6 điểm tuyệt đối, U23 Việt Nam đang dẫn đầu bảng xếp hạng, hơn U23 Qatar 2 điểm và sẽ lên ngôi vô địch với chỉ một kết quả hòa vào tối nay.

Đội tuyển U23 Việt Nam từng có chuyến tập huấn tại Qatar và thi đấu giao hữu với đội chủ nhà trong hai trận đấu năm 2025. Ảnh: VFF

Ở trận đấu này, U23 Việt Nam có một số biến động nhân sự khi các cầu thủ phải trở về câu lạc bộ chủ quản. Theo thông tin trước trận, Đức Phú, Đinh Quang Kiệt, Ngô Đăng Khoa và Williams Minh Hoàng nằm trong nhóm cầu thủ không tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển khi họ phải trở về thi đấu cho CLB chủ quản tại Cúp C1 Đông Nam Á 2026/27 sẽ diễn ra vào tuần tới.

Đây có thể nói là những tổn thất nhân sự lớn dành cho đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh và buộc ban huấn luyện phải đau đầu tính toán về lực lượng ở trận "chung kết" này.

Ở phía đối diện, U23 Qatar cũng đang có sự khởi sắc sau hai lượt trận đầu tiên. Đại diện Tây Á hòa U23 Singapore 0-0 trong ngày ra quân, trước khi đánh bại U23 Thái Lan với tỷ số 2-1 hôm 12/11. Với 4 điểm, đội bóng này đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng và buộc phải thắng trận đấu này nếu muốn lên ngôi vô địch.

U23 Qatar sở hữu nhiều cầu thủ có nền tảng thể hình, thể lực tốt. Những cái tên như Yamaan Jarrar, Noureldin Ibrahim, Jad Bassem và Ali Mohammad Shahabi là các nhân tố đáng chú ý trong đội hình của đại diện Tây Á. Sau chiến thắng trước U23 Thái Lan, bộ khung này nhiều khả năng tiếp tục được duy trì ở cuộc đối đầu với đội tuyển U23 Việt Nam.

Ngoài ra, U23 Qatar còn có thành tích tốt hơn trong những lần gặp U23 Việt Nam gần đây. Ở hai trận giao hữu diễn ra tháng 10/2025, đại diện Tây Á lần lượt giành chiến thắng với tỷ số 1-0 và 3-2. Trước đó, tại bán kết U23 châu Á 2018, hai đội hòa nhau 2-2 sau 120 phút thi đấu, trước khi U23 Việt Nam giành chiến thắng 4-3 trên loạt sút luân lưu.

Như vậy, cùng với việc gặp nhiều bất lợi về lực lượng, U23 Việt Nam được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn hơn so với hai trận đấu đầu tiên mà chúng ta đã giành chiến thắng dễ dàng. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh cần thi đấu thận trọng và tận dụng các cơ hội, để có kết quả tốt trước U23 Qatar và lên ngôi vô địch Gia Lai VTV Cup 2026 vào tối nay.

BXH Gia Lai VTV Cup 2026

Đội hình dự kiến

U23 Việt Nam: Cao Văn Bình, Nguyên Hoàng, Tuấn Khải, Anh Tiệp, Thanh Đức, Hoàng Minh, Văn Thuận, Bảo Long, Quang Duyệt, Long Vũ, Minh Tâm.

U23 Qatar: Mohamed Faouzi Lengliz, Aatif Magdi, Zaid Burhan, Jad Bassem, Adam Friakh, Ali Shahabi, Nawaf Alawi, Alwaleed Alhausawi, Josepholuwaatobi Robert, Yamaan Jarrar, Noureldin Ibrahim.

Phong độ của U23 Việt Nam

Phong độ của U23 Qatar

Thành tích đối đầu giữa hai đội