U23 Việt Nam - U23 Qatar: Giữ chiếc cúp vô địch ở lại phố Núi

U23 Việt Nam sẽ so tài cùng U23 Qatar ở lượt trận cuối giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 vào ngày14/11 trên sân Pleiku. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đã toàn thắng sau 2 lượt trận và chưa để thủng lưới bàn nào, độc chiếm ngôi đầu bảng với 6 điểm. U23 Qatar có 4 điểm, tạm xếp thứ 2. Màn đối đầu giữa hai đội thực sự là trận chung kết của giải đấu để quyết định chức vô địch. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đang có ưu thế hơn đôi chút khi chỉ cần hòa ở trận cuối là đoạt cúp vô địch. Trong khi đó, U23 Qatar buộc phải thắng nếu muốn nuôi hy vọng đăng quang.

U23 Việt Nam quyết tâm giữ chiếc cúp vô địch ở lại phố Núi. Ảnh: TTVH

Điểm sáng lớn nhất trong lối chơi của U23 Việt Nam ở giải đấu năm nay là sự chắc chắn của hàng phòng ngự khi giữ sạch lưới sau 180 phút thi đấu chính thức. Ở tuyến trên, lối chơi tấn công của U23 Việt Nam đột biến, cơ động cao.

U23 Qatar được nhận định là đối thủ đáng gờm với U23 Việt Nam. Đội bóng Tây Á cho thấy khả năng sau chiến thắng 2 - 1 trước U23 Thái Lan. Lối chơi kỹ thuật, tốc độ, khả năng dứt điểm sắc bén là vũ khí lợi hại của U23 Qatar mà thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh cần có phương án chuẩn bị kỹ lưỡng để đối phó.

Nói đến bóng đá Qatar, người hâm mộ thường luôn nghĩ đến một thế lực hàng đầu châu Á với 2 chức vô địch Asian Cup liên tiếp ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Trong quá khứ, U23 Qatar cũng từng 2 lần đánh bại U23 Việt Nam khi chạm trán ở giải giao hữu vào năm ngoái với tỷ số lần lượt là 1 - 0 và 3 - 2.

Trong chuyến hành quân đến Gia Lai lần này, U23 Qatar mang theo danh sách gồm 26 cầu thủ nhưng phần lớn đều thuộc lứa tuổi sinh năm 2005 và 2006. Đây là một tập thể mang nòng cốt U21 đang trong quá trình tích lũy kinh nghiệm và rèn giũa bản lĩnh trận mạc.

Trong đội hình của U23 Qatar lần này có nhiều gương mặt từng tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2026 hay Asiad 2026, vì vậy, dù là lứa U21 nhưng kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao của đội bóng này là rất dáng gờm.

Tuy nhiên, ở sân chơi U23 châu lục, Qatar lại không áp đảo. Dấu ấn lớn nhất của bóng đá trẻ nước này là năm 2018 với thế hệ vàng của những Almoez Ali hay Akram Afif. Nhưng kể từ sau thất bại lịch sử trước chính U23 Việt Nam tại trận bán kết Thường Châu năm đó, các lứa U23 kế cận của Qatar không quá nổi bật.

Trong nhiều giải đấu gần đây, U23 Qatar thường xuyên phải dừng bước ngay từ vòng bảng. Tại VCK U23 châu Á 2026, đội bóng đại diện Tây Á này trắng tay với 0 điểm và sở hữu hiệu số bàn thắng bại tệ hại nhất (-5).

Trong khi đó, bóng đá trẻ Việt Nam lại có sự ổn định đáng nể. Trong cùng quãng thời gian Qatar loay hoay tìm ánh hào quang quá khứ, U23 Việt Nam đã vươn mình trở thành một thế lực ổn định bậc nhất khu vực và thường xuyên góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp của sân chơi châu lục.

Thành tích giành hạng ba chung cuộc ở vòng chung kết gần nhất, thắng Saudi Arabia, UAE, Hàn Quốc, là minh chứng rõ rệt cho sự phát triển của bóng đá trẻ Việt Nam.

Đang nắm trong tay quyền tự quyết, nhưng con đường bước lên bục vinh quang của U23 Việt Nam vẫn tiềm ẩn những rủi ro lớn xuất phát từ chính nội tại của đội bóng. Vấn đề bộc lộ rõ nét nhất qua các lượt trận vừa qua chính là khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng cực kỳ hạn chế của các học trò HLV Đinh Hồng Vinh.

Lối chơi kiểm soát bóng, tổ chức tấn công biên và trung lộ của U23 Việt Nam vận hành tương đối trơn tru, giúp đội tạo ra thế trận áp đảo và liên tục đặt khung thành đối phương vào tình trạng báo động, nhưng, khâu kết thúc cuối cùng lại không được tận dụng hiệu quả. Điển hình như trận gặp U23 Singapore, các cầu thủ U23 Việt Nam dứt điểm đến 14 lần nhưng chỉ ghi đúng 1 bàn thắng. Việc phung phí quá nhiều cơ hội trước khung thành đối phương luôn đi kèm với cái giá phải trả rất đắt, đặc biệt là ở những trận đấu mang tính chất quyết định như trận gặp U23 Qatar sắp tới.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 14/11 trên sân Pleiku. Với lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả phố Núi, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đang đứng trước cơ hội để giành danh hiệu đầu tiên trong năm, qua đó khép lại Gia Lai VTV Cup 2026 bằng chức vô địch trọn vẹn.