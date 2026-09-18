U23 Việt Nam - U23 Philippines: Thắng để nắm thế chủ động

Trận hòa U23 Kuwait ở lượt đấu mở màn khiến thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh không còn nhiều cơ hội sửa sai. Trong khi đó, U23 Philippines cũng để thua 1 - 5 trước U23 Uzbekistan. Vì vậy, cuộc đối đầu giữa hai đội bóng Đông Nam Á lần này mang ý nghĩa rất quan trọng với cả hai.

Tuyển U23 Việt Nam quyết tâm giành chiến thắng trước U23 Philippines. Ảnh: TTXVN

Trận hòa 1 - 1 trước U23 Kuwait ngày ra quân đã chỉ ra vẫn đề rất đáng lo ngại của U23 Việt Nam. Các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh áp đảo về thế trận và số cơ hội tạo ra, nhưng lại kém hiệu quả trong khâu dứt điểm.

Trước U23 Kuwait, U23 Việt Nam đã cho thấy sự vượt trội của mình khi có tới 63% thời lượng kiểm soát bóng, tung ra 27 cú sút và được hưởng 10 tình huống cố định, so với 10 cú sút và 4 tình huống cố định của U.23 Kuwait. Tuy nhiên, độ hiệu quả lại tỷ lệ nghịch với những thông số. Các chân sút U23 Việt Nam chỉ có 6 lần dứt điểm trúng đích.

Đáng chú ý, sau những pha dứt điểm của các chân sút Việt Nam, bóng đã không dưới 4 lần tìm đến xà ngang và cột dọc. Rõ ràng, may mắn đã ngoảnh mặt với thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh. Việc khung thành "cứu thua" cho đội bạn là một phần của bóng đá, nhưng không thể lấy điều này để khỏa lấp đi sự vội vàng và thiếu chính xác của các tuyển thủ U23 Việt Nam. Điều quan trọng nhất là việc đưa bóng vào lưới đối phương vẫn chưa đáp ứng được sự kỳ vọng.

Tạo ra nhiều cơ hội nhưng các chân sút U23 Việt Nam lại chưa đủ sắc sảo ở pha bóng cuối cùng. Có những tình huống chỉ cần thêm một nhịp quyết đoán, một cú sút chính xác hơn hoặc một lựa chọn hợp lý hơn, là có thể làm tung lưới đối thủ.

Các chân sút của U23 Việt Nam đã bỏ phí hàng loạt cơ hội ngon ăn ở nhiều vị trí khác nhau, từ các pha xâm nhập vòng cấm cho đến những tình huống sút xa. Những pha dứt điểm của Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Lê Phát hay Phạm Minh Phúc đã thiếu đi sự chuẩn xác và lạnh lùng cần thiết, làm lãng phí công nhiều cơ hội của toàn đội.

Sự phung phí cơ hội ấy suýt chút nữa khiến U23 Việt Nam phải trả giá đắt. U23 Kuwait đã trừng phạt sự thiếu hiệu quả của cầu thủ Việt Nam bằng bàn mở tỷ số sau một tình huống cố định. Phải nhờ đến sự tỏa sáng kịp thời của Nguyễn Ngọc Mỹ, U23 Việt Nam mới giữa lại được 1 điểm.

Thách thức ở phía trước là rất lớn và U23 Việt Nam không được phép lặp lại sự phụ phí cơ hội ở 2 trận đấu còn lại của bảng C.

Nhiệm vụ với HLV Đinh Hồng Vinh lúc này là giúp các học trò giải tỏa áp lực tâm lý và chỉnh lại thước ngắm trong từng pha bóng. Ở trận tiếp theo gặp U23 Philippines, U23 Việt Nam không chỉ hướng tới một chiến thắng đơn thuần mà cần phải tích lũy bàn thắng trong trường hợp có thể phải phân định bằng hiệu số bàn thắng bại để lấy vé đi tiếp.

Khi đụng độ đối thủ được đánh giá mạnh nhất bảng là U23 Uzbekistan, thế trận chắc chắn sẽ khó khăn hơn rất nhiều. U23 Việt Nam sẽ không có nhiều cơ hội dứt điểm. Khi ấy, các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh sẽ phải cực kỳ chắt chiu để tận dụng cơ hội.

Trận gặp U23 Philippines có thể là thời điểm để U23 Việt Nam cải thiện khả năng dứt điểm. Đồng thời đây phải là lúc các chân sút tìm lại sự tự tin và độ chính xác trước khung thành.

Hàng thủ U23 Việt Nam nhìn qua có một ngày thi đấu khá nhẹ nhàng khi U23 Kuwait không tạo được quá nhiều sức ép. Nhưng điều đó không có nghĩa nơi hậu tuyến của đội đã hoàn toàn ổn. Thực tế, U23 Kuwait vẫn có tới 3 cơ hội ngon ăn và phải nhờ vào sự xuất sắc của Cao Văn Bình mới không thua trước khi bị thủng lưới từ một tình huống cố định.

Đáng chú ý, những cơ hội này không đến từ những pha phối hợp tấn công sắc sảo mà phần lớn bắt nguồn từ sai số và những thoáng thiếu tập trung bên phía U23 Việt Nam.

Chính vì vậy, điều U23 Việt Nam cần điều chỉnh không chỉ nằm ở khả năng dứt điểm mà còn là sự tập trung nơi hàng phòng ngự trong những trận đấu kế tiếp.

Thất bại ở trận mở màn, U23 Philippines đang rất cần 3 điểm. Họ gần như chỉ còn một con đường là phải giành chiến thắng. Về lý thuyết, U23 Philippines sẽ phải chủ động tấn công tìm kiếm bàn thắng thay vì chỉ phòng ngự, đợi chờ cơ hội. Và đây là điều U23 Việt Nam mong muốn.

Nhưng trước một U23 Việt Nam được đánh giá mạnh hơn, khả năng trận này U23 Philippines chọn lối chơi thấp và chờ cơ hội phản công trước U23 Việt Nam là khá cao. Vì thế, đây cũng là lúc các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh cần kiên nhẫn, đồng thời tận dụng khả năng di chuyển và tốc độ của các cầu thủ tấn công.

Lịch sử đối đầu cũng mang đến sự tự tin cho U23 Việt Nam khi Những chiến binh sao vàng giành 4 chiến thắng và 1 trận hòa trong 5 lần gặp Philippines gần nhất. Tại SEA Games 33, U23 Việt Nam từng đánh bại đối thủ này 2 - 0 ở vòng bán kết.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Philippines sẽ diễn ra lúc 13 giờ 30 ngày 18/9 trên sân CS Asset Minato, Nagoya (Nhật Bản).

Dự kiến đội hình xuất phát của 2 đội

U23 Việt Nam: Cao Văn Bình, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Đức Anh, Phạm Lý Đức, Phạm Minh Phúc, Lê Nguyên Hoàng, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Lê Phát.

U23 Philippines: Guimaraes, Merino, Woods, Lucero, Rontini, Reyes, McManus, Baldisimo, Ortega, Rublico, Aldeguer.