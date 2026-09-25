U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc (17h30 ngày 25/9): Chiến thắng chính mình

Điều quan trọng nhất với U23 Việt Nam lúc này không phải nghĩ đến khoảng cách với đối thủ, mà là vượt qua chính mình, tìm lại sự ổn định và bản lĩnh đã từng giúp bóng đá trẻ Việt Nam tạo nên những bất ngờ trước các đối thủ mạnh.

U23 Hàn Quốc lúc này rất khác đội U23 Hàn Quốc (trái) từng thua U23 Việt Nam ở vòng chung kết U23 châu Á 2026. (ảnh minh họa)

Sau ba trận vòng bảng, U23 Việt Nam để lại nhiều hơn những dấu hỏi thay vì sự yên tâm. Thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh hòa U23 Kuwait 1-1, thắng U23 Philippines 2-0 rồi nhận thất bại 0-2 trước U23 Uzbekistan.

Bốn điểm giúp đội đứng nhì bảng C và giành quyền vào tứ kết, nhưng màn trình diễn nhìn chung chưa thật sự thuyết phục. U23 Việt Nam có những thời điểm chơi tốt, có khả năng kiểm soát thế trận và tạo ra cơ hội, nhưng những khoảng thời gian ấy thường không kéo dài.

Đội bóng thiếu sự ổn định trong cách vận hành, đặc biệt khi gặp đối thủ có khả năng gây sức ép mạnh và chuyển trạng thái nhanh. Thất bại trước U23 Uzbekistan là minh chứng rõ nhất khi U23 Việt Nam gặp khó trong việc duy trì thế trận và không tạo ra đủ sức nặng trong những thời điểm cần vùng lên.

Bây giờ, thử thách còn lớn hơn rất nhiều. U23 Hàn Quốc toàn thắng cả ba trận vòng bảng, ghi 6 bàn và chỉ một lần để thủng lưới. Đoàn quân của huấn luyện viên Lee Min Sung đánh bại U23 Qatar 4-1 rồi vượt qua U23 Saudi Arabia 2-0 để đứng đầu bảng D. Đáng nói hơn, đội bóng trẻ Hàn Quốc đến ASIAD lần này với một lực lượng được đánh giá mạnh hơn đáng kể so với đội hình từng gặp U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á hồi đầu năm.

Mục tiêu của U23 Hàn Quốc rất rõ ràng là tiếp tục hành trình hướng tới tấm Huy chương Vàng Asiad thứ tư liên tiếp. Vì vậy, sẽ không thực tế nếu chờ đợi U23 Việt Nam chơi một trận áp đảo trước Hàn Quốc.

Cách tiếp cận phù hợp hơn có lẽ là phòng ngự chặt chẽ, giữ cự ly đội hình và kiên nhẫn chờ đối thủ mắc sai lầm. U23 Hàn Quốc sở hữu hàng công giàu sức tấn công nhưng họ không phải một đội bóng không có điểm yếu.

Trước Saudi Arabia, Hàn Quốc từng có khoảng thời gian dài bế tắc và chỉ khai thông thế trận ở phút 67. Điều đó cho thấy nếu U23 Việt Nam tổ chức phòng ngự tốt, bịt kín các khoảng trống ở trung lộ và hạn chế không gian hoạt động của những mũi tấn công nguy hiểm, đội bóng xứ kim chi hoàn toàn có thể gặp khó khăn.

U23 Việt Nam sẽ phải dè chừng những cái tên như Eom Ji Sung, cầu thủ được xem là mũi tấn công đáng chú ý nhất với khả năng chạy chỗ và dứt điểm tốt. Trong khi đó, Kim Myung Jun đã ghi bàn ở cả hai trận vòng bảng. Bộ đôi này là hy vọng của U23 Hàn Quốc và sẽ là những cái tên mà hàng thủ Việt Nam phải đặc biệt quan tâm.

Đội bóng trẻ xứ Hàn cũng có khả năng chơi bóng bổng tốt và đây cũng chính là điểm khiến huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh phải đau đầu. Hàng thủ U23 Việt Nam vẫn chưa tạo được cảm giác an toàn tuyệt đối. Hai trung vệ Lý Đức và Lê Nguyên Hoàng cho thấy những phẩm chất tích cực, nhưng trung vệ còn lại là Đức Anh lại hay mắc sai lầm. Những hạn chế về thể hình, khả năng xử lý và sự tập trung của một số vị trí có thể bị đối thủ khai thác.

Ở chiều ngược lại, hàng công đang là điểm tựa để U23 Việt Nam hy vọng. Thanh Nhàn, Ngọc Mỹ và Lê Phát đều chơi khá tự tin, cho thấy khả năng tạo ra đột biến. Vấn đề nằm ở khâu cuối cùng. U23 Việt Nam cũng hy vọng Xuân Bắc có thể trở lại để dẫn dắt hàng tiền vệ, cung cấp bóng cho hàng công.

Dù U23 Hàn Quốc được đánh giá cao hơn, U23 Việt quan trọng là vượt qua chính mình, tìm lại sự ổn định và bản lĩnh tạo nên những bất ngờ trước đối thủ mạnh.