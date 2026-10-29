U23 Việt Nam tung đội hình mạnh nhất, quyết thắng Thái Lan

Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 2026 diễn ra từ ngày 10/11 đến 14/11 tại sân Pleiku (Gia Lai), với sự góp mặt của bốn đội tuyển gồm Việt Nam, Thái Lan, Qatar và Singapore. Trong đó, cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan được xem là tâm điểm, thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Chiến thắng trước đối thủ nhiều duyên nợ sẽ giúp U23 Việt Nam tạo lợi thế trong cuộc đua vô địch, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế tại khu vực Đông Nam Á. Đội bóng áo đỏ đang có thành tích ấn tượng khi giành 3 chức vô địch U23 Đông Nam Á liên tiếp gần đây, bên cạnh những thành công tại đấu trường SEA Games.

Theo thông báo từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), HLV Kim Sang Sik sẽ không trực tiếp dẫn dắt U23 Việt Nam ở giải đấu này. Thay thế cho HLV người Hàn Quốc là trợ lý Đinh Hồng Vinh.

Theo VFF, vì giải giao hữu ở Gia Lai diễn ra trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia nên HLV Kim Sang Sik sẽ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.

Trước đó, HLV Đinh Hồng Vinh cũng đảm nhiệm công tác huấn luyện ở đội U23 Việt Nam tại Asiad 20 ở Nagoya (Nhật Bản) trong bối cảnh HLV Kim Sang Sik làm việc ở đội tuyển Việt Nam tại giải FIFA ASEAN Cup 2026.

Giải đấu là dịp để ban huấn luyện đánh giá lực lượng, thử nghiệm đội hình và giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Với mục tiêu cạnh tranh chức vô địch, U23 Việt Nam dự kiến triệu tập lực lượng mạnh, kết hợp giữa những gương mặt giàu kinh nghiệm và các nhân tố đang thi đấu nổi bật.

Ở vị trí thủ môn, Cao Văn Bình là cái tên đáng chú ý sau màn trình diễn ổn định trong màu áo SLNA. Hàng phòng ngự có thể quy tụ những cầu thủ như Nguyên Hoàng, Lý Đức, Quang Kiệt và Đức Anh, những gương mặt đã tích lũy kinh nghiệm thi đấu ở các cấp độ trẻ.

Tại tuyến giữa, Quang Vinh nổi lên như một phương án đáng kỳ vọng. Tiền vệ SLNA đã ghi 3 bàn tại V-League dù thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm, đồng thời thể hiện khả năng tranh chấp, thu hồi bóng và kiểm soát thế trận.

Bên cạnh đó, U23 Việt Nam còn sở hữu nhiều lựa chọn chất lượng như: Văn Thuận, Công Phương, Xuân Bắc, Minh Phúc, Quốc Cường và Phi Hoàng. Trên hàng công, những cái tên như Thanh Nhàn, Lê Phát, Quốc Việt và Ngọc Mỹ có thể mang đến sự đa dạng trong phương án tấn công.

Dù HLV Kim Sang Sik có thể bận dẫn dắt đội tuyển Việt Nam trong đợt FIFA Days tháng 11, lực lượng U23 vẫn được kỳ vọng duy trì sự ổn định nhờ nền tảng kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Cuộc đối đầu với Thái Lan ở trận ra quân, cùng hai màn thử sức tiếp theo trước Singapore và Qatar, sẽ là cơ hội để ban huấn luyện đánh giá thực lực, kiểm nghiệm chiều sâu đội hình và hoàn thiện lối chơi của U23 Việt Nam. Giải đấu trên sân Pleiku không chỉ là hành trình hướng tới chức vô địch mà còn mang ý nghĩa quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho những mục tiêu lớn phía trước, gồm giải U23 Đông Nam Á 2027, vòng loại U23 châu Á 2028 và SEA Games 34.

Về cơ cấu giải thưởng, đội vô địch nhận 100.000 USD (gần 2,6 tỷ đồng) cùng Cúp và huy chương vàng; đội xếp thứ nhì nhận 40.000 USD (hơn 1 tỷ đồng) và huy chương bạc; đội xếp thứ ba nhận 20.000 USD (hơn 500 triệu đồng) và huy chương đồng. Các giải thưởng cá nhân gồm: Cầu thủ xuất sắc nhất giải (2.000 USD), Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất (1.000 USD), Thủ môn xuất sắc nhất (1.000 USD) và Tổ trọng tài xuất sắc (1.000 USD).