U23 Việt Nam tung đội hình mạnh nhất quyết đấu U23 Philippines

Sau trận hòa 1-1 trước U23 Kuwait, chiến thắng là mục tiêu bắt buộc nếu Việt Nam muốn duy trì cơ hội giành vé vào tứ kết.

Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam trước U23 Philippines. Ảnh: VFF

Trên hàng công, Ngọc Mỹ trở lại đội hình xuất phát sau khi ghi bàn vào lưới U23 Kuwait. Tiền đạo này thay cho Lê Phát để cùng Thanh Nhàn và Quốc Việt tạo thành bộ ba tấn công của U23 Việt Nam.

Ở hàng tiền vệ, Phi Hoàng, Minh Phúc, Xuân Bắc và Quốc Cường được trao nhiệm vụ kiểm soát khu vực trung tuyến, hỗ trợ cả tấn công lẫn phòng ngự. Bộ ba trung vệ gồm đội trưởng Phạm Lý Đức, Nguyên Hoàng và Đức Anh. Trong khung thành, Cao Văn Bình tiếp tục được tin tưởng.

Việc HLV Đinh Hồng Vinh tung những quân bài tốt nhất cho thấy U23 Việt Nam xác định rõ tính chất quan trọng của trận đấu.

Sau lượt trận đầu, Uzbekistan dẫn đầu bảng với 3 điểm nhờ thắng Philippines 5-1, trong khi Việt Nam và Kuwait cùng có 1 điểm.

Với cục diện này, U23 Việt Nam cần giành trọn 3 điểm để nâng tổng số điểm lên 4 và tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Một chiến thắng với cách biệt tốt cũng có ý nghĩa khi các đội có thể phải phân định thứ hạng bằng hiệu số bàn thắng bại.

Bên cạnh kết quả trận Việt Nam - Philippines, cuộc đối đầu giữa Kuwait và Uzbekistan cũng ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh.

Vì vậy, U23 Việt Nam cần tập trung tối đa, tận dụng tốt các cơ hội và tránh lặp lại những hạn chế trong khâu dứt điểm như trận ra quân.