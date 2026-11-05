U23 Việt Nam triệu tập tài năng trẻ top 60 thế giới

Trần Gia Bảo lần đầu được triệu tập lên U23 Việt Nam.

Sự xuất hiện của Trần Gia Bảo trong danh sách 26 cầu thủ U23 Việt Nam chuẩn bị tham dự Gia Lai VTV Cup 2026 đang thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Ở tuổi 18, tiền đạo thuộc biên chế Hoàng Anh Gia Lai lần đầu tiên được trao cơ hội khoác áo U23 Việt Nam, đánh dấu bước tiến mới trong sự nghiệp sau hàng loạt dấu ấn nổi bật ở cấp độ CLB và các đội tuyển trẻ quốc gia.

Sinh năm 2008, Trần Gia Bảo được đánh giá là một trong những gương mặt triển vọng của bóng đá Việt Nam. Dù tuổi đời còn rất trẻ, chân sút của Hoàng Anh Gia Lai đã sớm tạo được dấu ấn tại sân chơi chuyên nghiệp, đồng thời khẳng định năng lực ở các giải đấu quốc tế dành cho lứa trẻ.

Kỷ lục V-League ở tuổi 16

Tên tuổi Trần Gia Bảo bắt đầu được biết đến rộng rãi vào ngày 15/9/2024. Trong chiến thắng 4-0 của Hoàng Anh Gia Lai trước Quảng Nam, tiền đạo trẻ đã ghi bàn khi mới 16 tuổi 256 ngày.

Với pha lập công này, Gia Bảo trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử ra sân và ghi bàn tại V-League. Đây là cột mốc đặc biệt, không chỉ đánh dấu sự xuất hiện của một tài năng trẻ đáng chú ý mà còn cho thấy niềm tin của ban huấn luyện Hoàng Anh Gia Lai dành cho cầu thủ sinh năm 2008.

Việc được thi đấu và ghi bàn ở giải đấu cao nhất bóng đá Việt Nam từ rất sớm cũng giúp Gia Bảo tích lũy những kinh nghiệm quý giá, tạo nền tảng phát triển sự nghiệp.

Dấu ấn trước đối thủ hàng đầu châu Á

Không chỉ gây ấn tượng ở cấp CLB, Gia Bảo còn thể hiện bản lĩnh trong màu áo U17 Việt Nam. Tại VCK U17 châu Á 2025, tiền đạo Hoàng Anh Gia Lai ghi bàn trên chấm phạt đền, góp công giúp đội nhà cầm hòa U17 Nhật Bản với tỷ số 1-1.

Bàn thắng trước một trong những nền bóng đá hàng đầu châu lục là minh chứng cho sự tự tin và khả năng chịu áp lực của chân sút trẻ. Trong bối cảnh phải đối đầu với những cầu thủ có nền tảng kỹ thuật và thể lực tốt, Gia Bảo vẫn cho thấy sự bình tĩnh cùng khả năng tận dụng cơ hội.

Những màn trình diễn này giúp tiền đạo sinh năm 2008 tiếp tục ghi điểm trong mắt giới chuyên môn, đồng thời mở ra nhiều kỳ vọng về tương lai của anh ở các cấp độ đội tuyển quốc gia.

Được vinh danh top 60 tài năng trẻ thế giới

Một trong những dấu mốc đáng chú ý nhất trong hành trình phát triển của Trần Gia Bảo đến vào tháng 10/2025, khi tờ The Guardian (Anh) đưa anh vào danh sách Next Generation 2025, tuyển chọn 60 tài năng trẻ triển vọng của bóng đá thế giới.

Đáng chú ý, Gia Bảo là đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt trong danh sách này. Sự ghi nhận từ tờ báo danh tiếng của Anh cho thấy tiềm năng phát triển của tiền đạo Hoàng Anh Gia Lai đã vượt ra ngoài phạm vi bóng đá trong nước.

Theo đánh giá của The Guardian, Gia Bảo sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt, tư duy chơi bóng hiện đại và khả năng đảm nhiệm nhiều vị trí trên hàng công. Đây đều là những phẩm chất quan trọng đối với một cầu thủ tấn công trong xu hướng bóng đá hiện đại.

Với chiều cao 1m80, khả năng di chuyển linh hoạt cùng kỹ năng xử lý bóng tự tin, Gia Bảo có thể chơi ở vị trí trung phong hoặc tiền đạo lùi. Sự đa năng giúp cầu thủ này có thêm lợi thế trong quá trình cạnh tranh vị trí, đặc biệt khi được đặt trong những môi trường có yêu cầu chiến thuật và tính cạnh tranh cao.