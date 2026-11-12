U23 Việt Nam tranh ngôi vô địch Gia Lai VTV Cup 2026 với U23 Qatar

Tối 12-11, trên sân Pleiku (Gia Lai), đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu với U23 Singapore tại lượt trận thứ 2 Giải bóng đá giao hữu U23 - Gia Lai VTV Cup 2026. Sau thắng lợi 3-0 tưng bừng trước U23 Thái Lan ở ngày ra quân, thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh bước vào trận đấu này với sự tự tin cao độ.

Bảo Long (số 12) ghi bàn duy nhất giúp U23 Việt Nam thắng U23 Singapore 1-0. Ảnh: Vietnamnet

Sau tiếng còi khai cuộc, U23 Việt Nam dâng cao tấn công và liên tiếp tạo ra những cơ hội nguy hiểm về phía khung thành U23 Singapore. Phút 3, Gia Bảo có cơ hội mở tỷ số nhưng hậu vệ U23 Singapore đã kịp lùi về cản phá cứu thua cho đội khách.

Phút 9, Quang Duyệt tung cú sút căng nhưng thủ môn U23 Singapore đã bay người cản phá xuất thần. Chỉ 2 phút sau, Williams Minh Hoàng đưa bóng đập xà ngang U23 Singapore trong sự tiếc nuối.

Tới phút 38, Tuấn Khải tạt bóng chuẩn xác cho Gia Bảo đánh đầu nhưng tiền đạo của U23 Việt Nam chưa thể mang về bàn thắng trong tư thế hơi với.

Sang hiệp 2, U23 Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận tấn công lấn lướt. Phút 52, Khoa Ngô đi bóng lắt léo vượt qua sự truy cản của đối phương trước khi dứt điểm nhưng thủ môn U23 Singapore đã đổ người kịp lúc để đẩy bóng ra ngoài.

Sau rất nhiều nỗ lực tấn công, rốt cuộc U23 Việt Nam cũng có bàn thắng mở tỷ số ở phút 70. Sau những pha dứt điểm liên tiếp trong vòng cấm mà không thành, bóng tới chân Bảo Long và cầu thủ này giật gót đẹp mắt đưa bóng đi vào lưới U23 Singapore.

Những phút còn lại, dù U23 Việt Nam vẫn làm chủ thế trận nhưng không thể ghi thêm bàn trước lối chơi phòng ngự chắc chắn, thi đấu lăn xả của U23 Singapore.

Sau 2 lượt trận, U23 Việt Nam tạm dẫn đầu với 6 điểm, U23 Qatar xếp thứ 2 với 4 điểm, U23 Singapore sở hữu 1 điểm còn U23 Thái Lan chưa có điểm nào sau 2 trận thua. Theo thể thức, các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng chung cuộc. Như vậy, kết quả trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar diễn ra lúc 19 giờ ngày 14-11 tới sẽ quyết định tới ngôi vô địch Giải bóng đá giao hữu U23 - Gia Lai VTV Cup 2026.

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