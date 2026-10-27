U23 Việt Nam tổng duyệt lực lượng hướng tới các giải đấu năm 2027

Giải đấu do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cùng các đơn vị đối tác tổ chức, với sự tham dự của bốn đội tuyển: U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 Singapore và U23 Qatar.

U23 Việt Nam có một giải đấu để tổng duyệt lực lượng trước loạt "sân chơi" lớn trong năm 2027. Ảnh: VFF.

Vượt ra ngoài ý nghĩa của một giải giao hữu, các trận đấu tại Gia Lai là cơ hội để Ban huấn luyện Đội tuyển U23 Việt Nam rà soát lực lượng, đánh giá năng lực cầu thủ và hoàn thiện chuyên môn. Đây cũng là dịp để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế trước khi bước vào những thử thách quan trọng trong năm 2027, gồm Vòng loại U23 châu Á 2028, Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2027 và SEA Games 34.

Phát biểu tại cuộc họp báo sáng 27/10, ông Nguyễn Văn Phú, Tổng thư ký VFF, cho biết lãnh đạo VFF đã xúc tiến các cuộc gặp gỡ với đại diện các liên đoàn bóng đá có đội tuyển tham dự giải ngay trong khuôn khổ cuộc họp Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Theo ông Nguyễn Văn Phú, các nước cũng quan tâm đến giải đấu trong bối cảnh đang chuẩn bị cho hàng loạt sự kiện bóng đá quốc tế sắp tới.

Bên cạnh việc tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, giải đấu còn là dịp để Ban huấn luyện rà soát, tuyển chọn nhân sự, hướng tới bổ sung những gương mặt phù hợp cho Đội tuyển quốc gia trong quá trình chuẩn bị tham dự Vòng chung kết Asian Cup 2027.

Không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 còn là hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”. Thông qua sự kiện thể thao quốc tế, hình ảnh vùng đất, con người Gia Lai cùng tiềm năng văn hóa, du lịch của địa phương có thêm cơ hội được quảng bá rộng rãi đến người dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Chia sẻ về giải đấu, ông Nguyễn Văn Ý, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh địa phương không chỉ có thế mạnh về văn hóa, du lịch mà còn có truyền thống yêu thể thao nói chung và bóng đá nói riêng. Trong 20 năm qua, sân vận động Pleiku đã trở thành địa điểm quen thuộc, có khả năng tổ chức các hoạt động thể thao quy mô lớn.

Theo ông Nguyễn Văn Ý, tỉnh Gia Lai xác định thể thao là một trong những nguồn lực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường giao lưu quốc tế và quảng bá du lịch. Việc tổ chức giải đấu phù hợp với định hướng phát triển thể thao gắn với quảng bá hình ảnh địa phương.

Theo thể thức thi đấu, bốn đội tuyển sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. Đội tuyển U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 Thái Lan lúc 19h ngày 10/11, U23 Singapore lúc 19h ngày 12/11 và U23 Qatar lúc 19h ngày 14/11.

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026.