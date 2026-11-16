U23 Việt Nam: Tín hiệu vui từ thế hệ kế cận

Đội tuyển U23 Việt Nam giành chức vô địch giải Gia Lai VTV Cup 2026 với thành tích bất bại. Ảnh: VFF

Chiếc cúp và những giá trị lớn hơn

Đội tuyển U23 Việt Nam đã khép lại Gia Lai VTV Cup 2026 bằng thành tích bất bại, gồm hai chiến thắng và một trận hòa, qua đó giành chức vô địch xứng đáng. Đáng chú ý, hành trình đăng quang của thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh được tạo nên từ những màn thể hiện trước ba đối thủ có phong cách thi đấu khác nhau: U23 Thái Lan, U23 Singapore và U23 Qatar.

Ở trận ra quân, đội tuyển U23 Việt Nam gây ấn tượng bằng chiến thắng 3-0 trước U23 Thái Lan. Không chỉ vượt trội về tỷ số, các cầu thủ trẻ còn thể hiện khả năng kiểm soát thế trận, phối hợp chủ động và khai thác hiệu quả những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự đối phương.

Tiếp đó, trước U23 Singapore, đội bóng của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh phải đối diện với hàng phòng ngự tổ chức chặt chẽ. Dù gặp khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương, các cầu thủ vẫn kiên trì triển khai lối chơi và giành chiến thắng 1-0.

Trận cuối cùng gặp U23 Qatar là phép thử đáng giá về bản lĩnh. Bị dẫn trước, U23 Việt Nam không đánh mất sự bình tĩnh, tiếp tục duy trì cách chơi của mình và tìm được bàn gỡ hòa 1-1. Kết quả này giúp đội bóng bảo toàn vị trí dẫn đầu, khép lại giải đấu với chiếc cúp vô địch.

Ba trận đấu, ba thử thách khác nhau đã giúp U23 Việt Nam kiểm chứng khả năng thích ứng. Nếu cuộc đối đầu với Thái Lan cho thấy sức tấn công và sự chủ động, trận gặp Singapore đòi hỏi tính kiên nhẫn, còn màn so tài với Qatar kiểm nghiệm khả năng duy trì bản lĩnh khi chịu sức ép.

Sau chức vô địch, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh không giấu được niềm vui: “Tôi thật sự rất hạnh phúc với chức vô địch cùng U23 Việt Nam. Tôi xin dành tặng danh hiệu này cho người hâm mộ phố Núi, những người đã đến sân và nhiệt tình cổ vũ cho đội tuyển”.

Tuy nhiên, giá trị lớn hơn của giải đấu không chỉ nằm ở danh hiệu. Đây còn là dịp để ban huấn luyện đánh giá năng lực từng vị trí, kiểm tra khả năng vận hành chiến thuật và tìm kiếm những nhân tố phù hợp cho kế hoạch phát triển lực lượng. Với một tập thể trẻ, những trải nghiệm thực tế như vậy có ý nghĩa quan trọng trong quá trình trưởng thành.

Tiền đạo Nguyễn Minh Tâm vừa xuất sắc giành cú đúp danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất tại Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 – Gia Lai VTV Cup 2026. Ảnh: VFF

Dấu ấn của một thế hệ mới

Điểm sáng đáng ghi nhận nhất của U23 Việt Nam tại Gia Lai VTV Cup 2026 là sự tự tin trong cách tiếp cận trận đấu. Thay vì chỉ ưu tiên phòng ngự và chờ cơ hội phản công, các cầu thủ chủ động kiểm soát bóng, triển khai từ tuyến dưới, phối hợp ở tốc độ cao và mạnh dạn thực hiện những tình huống đột phá.

Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh đánh giá cao tinh thần thi đấu của các học trò: “Tôi hài lòng với lứa cầu thủ này. Như các bạn đã thấy, họ rất tự tin khi đối đầu với những đối thủ mạnh tại giải. Các cầu thủ dám chơi bóng, tự tin kiểm soát bóng và phối hợp với tốc độ cao”.

Nhận xét này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong tư duy chơi bóng của các cầu thủ trẻ. Bên cạnh kỹ thuật cá nhân và nền tảng thể lực, khả năng kiểm soát thế trận, chủ động phối hợp và tự tin trước đối thủ mạnh là những yếu tố cần thiết nếu muốn tiến xa ở đấu trường châu lục.

U23 Việt Nam đang sở hữu một lực lượng cầu thủ ưu tú. Ảnh: HAGLFC

Những gương mặt như Minh Tâm, Williams Minh Hoàng, Đăng Khoa, Long Vũ, Thành Trung, Văn Bình hay Quang Kiệt đang mang đến nhiều lựa chọn cho ban huấn luyện. Thủ môn Văn Bình cho thấy sự chắc chắn trong khung thành; Nguyên Hoàng nổi bật ở khả năng đọc tình huống và triển khai bóng; Quang Kiệt có lợi thế về thể hình. Trong khi đó, tuyến giữa có những nhân tố cơ động như Hoàng Minh, Quang Duyệt, Long Vũ. Trên hàng công, Minh Tâm gây chú ý với khả năng càn lướt, chọn vị trí và dứt điểm uy lực.

Dĩ nhiên, những cái tên này chưa thể được xem là bộ khung cố định cho các chiến dịch tiếp theo. Phong độ, sự tiến bộ và khả năng đáp ứng yêu cầu chiến thuật mới là yếu tố quyết định. Tuy nhiên, việc nhiều cầu thủ cùng thể hiện được tiềm năng là tín hiệu đáng mừng đối với quá trình xây dựng lực lượng kế cận.

Bóng đá Việt Nam từng có những thế hệ tạo dấu ấn lớn nhưng chưa duy trì được sự kế thừa liên tục. Sau thành công của lứa cầu thủ sinh năm 1995-1997 với ngôi á quân Giải U23 châu Á năm 2018, phải mất nhiều năm bóng đá trẻ Việt Nam mới tiếp tục có những bước tiến đáng kể với thế hệ sinh năm 2003-2004, giành chức vô địch U23 Đông Nam Á và vị trí thứ ba tại Giải U23 châu Á.

Vì thế, sự trưởng thành của lứa cầu thủ sinh năm 2005-2007 có ý nghĩa quan trọng trong kế hoạch phát triển dài hạn. Những gì thể hiện tại Pleiku cho thấy thế hệ này có khát vọng, cá tính và bước đầu hình thành phong cách chơi bóng chủ động. Đây là nền tảng để bóng đá Việt Nam xây dựng lực lượng kế cận, tránh tình trạng đứt gãy giữa các thế hệ.

Dù vậy, chức vô địch một giải giao hữu chưa thể phản ánh đầy đủ năng lực của cả tập thể. Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh cũng nhìn nhận U23 Việt Nam còn nhiều vấn đề cần khắc phục, đặc biệt là khả năng ứng phó trước những đối thủ có cường độ pressing cao. Bên cạnh đó, hiệu quả dứt điểm, xử lý bóng trong không gian hẹp và chuyển trạng thái cũng cần được cải thiện.

Trong năm 2027, bóng đá trẻ Việt Nam hướng đến những nhiệm vụ quan trọng như bảo vệ chức vô địch U23 Đông Nam Á, SEA Games, trước khi chuẩn bị cho Giải U23 châu Á năm 2028. Đây sẽ là những sân chơi quan trọng để các cầu thủ tiếp tục tích lũy kinh nghiệm và khẳng định năng lực.

Gia Lai VTV Cup 2026 đã khép lại với chiếc cúp vô địch thuộc về U23 Việt Nam. Nhưng điều đáng chờ đợi hơn cả là hành trình trưởng thành của những gương mặt trẻ. Nếu được đầu tư bài bản, thường xuyên thi đấu cọ xát và có lộ trình phát triển phù hợp, thế hệ cầu thủ này hoàn toàn có thể trở thành nguồn bổ sung quan trọng cho đội tuyển quốc gia trong tương lai.