U23 Việt Nam thua U23 Hàn Quốc, dừng bước ở tứ kết ASIAD 2026

U23 Hàn Quốc chủ động kiểm soát thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. U23 Việt Nam thi đấu quyết liệt, không ngại tranh chấp và khiến đối phương chưa thể dễ dàng tiếp cận khung thành của thủ môn Cao Văn Bình.

U23 Việt Nam nhận thất bại đậm trước U23 Hàn Quốc và dừng bước tại tứ kết môn bóng đá ASIAD 2026. Ảnh: VFF

Phút 9, Quang Vinh chơi tập trung để cản phá một tình huống đá phạt góc đầy ý đồ của U23 Hàn Quốc. Tuy nhiên, sức ép của đội bóng xứ kim chi sau đó ngày càng lớn.

Phút 15, U23 Hàn Quốc có bàn mở tỷ số. Lee Hyun Ju thực hiện quả tạt từ cánh phải, tạo điều kiện để Lee Young Jun vượt qua Lý Đức trong pha tranh chấp trên không rồi đánh đầu đưa bóng vào lưới U23 Việt Nam.

Sau bàn thua, U23 Việt Nam cố gắng tìm kiếm cơ hội từ những tình huống sút xa. Phút 21, Minh Phúc thử vận may nhưng cú đá thiếu chính xác và không đủ lực. Đến phút 26, Quốc Việt cũng dứt điểm từ xa sau khi đối phương mắc sai lầm nhưng chưa thể tạo ra nguy hiểm.

Sang hiệp hai, U23 Việt Nam chủ động tìm kiếm cơ hội nhưng U23 Hàn Quốc vẫn kiểm soát được thế trận, đồng thời không thể duy trì thế trận phòng ngự.

Phút 77, Lee Young Jun làm tường để Shin Min Ha dứt điểm. Hàng thủ Việt Nam cản phá được nhưng bóng bật đến vị trí của Kim Ji Soo và cầu thủ này dễ dàng đưa bóng vào khung thành bỏ trống, nâng tỷ số lên 2-0.

Bốn phút sau, U23 Hàn Quốc tiếp tục ghi bàn. Lee Young Jun thực hiện cú sút chéo góc, bóng đập đất khiến Cao Văn Bình không thể cản phá, giúp đội bóng xứ kim chi nâng tỷ số lên 3-0.

Phút 89, U23 Hàn Quốc hoàn tất chiến thắng 4-0. Bae Hyun Seo vượt qua hàng thủ Việt Nam rồi chuyền bóng cho Eom Ji Sung. Sau đó, Eom Ji Sung tạo điều kiện để Kim Myung Jun dứt điểm ghi bàn.

Những phút còn lại không có thêm bàn thắng. Chung cuộc, U23 Việt Nam nhận thất bại 0-4 trước U23 Hàn Quốc và dừng bước ở tứ kết ASIAD 2026.

Đội hình thi đấu

U23 Việt Nam: Văn Bình, Tuấn Khải, Lý Đức, Quang Vinh (Lê Phát 70'), Quang Kiệt (Nguyên Hoàng 78'), Quốc Toản, Minh Phúc, Văn Thuận, Quốc Việt (Ngọc Mỹ 70'), Thanh Nhàn (Hoàng Khanh 70'), Quốc Cường

U23 Hàn Quốc: Kim Joon Hong, Kim Ji Soo (Park Seong Hun 84'), Lee Gi Hyuk, Lee Young Jun (Kang Min Jun 84'), Bae Jun Ho (Kim Myung Jun 78'), Kang Sang Yoon, Lee Hyun Ju (Lee Hyun Ju 55'), Choi Seok Hyun, Yang Min Hyeok (Eom Ji Sung 46'), Bae Hyun Seo, Shin Min Ha