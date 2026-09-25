U23 Việt Nam thua U23 Hàn Quốc 0-4, bị loại khỏi ASIAD 2026

Tối 25/9 trên sân vận động Minato Soccer Field (Nagoya, Nhật Bản), U23 Việt Nam thất bại 0-4 trước U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2026. Các học trò của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh thi đấu đầy cố gắng và có thời điểm chơi ngang ngửa với đối thủ. Tuy nhiên, U23 Hàn Quốc thể hiện đẳng cấp vượt trội với 3 bàn thắng trong 15 phút cuối trận để định đoạt trận đấu.

●ASIAD 2026

U23 Việt Nam

0-4

U23 Hàn Quốc

KẾT THÚC

Young-jun 15’, 81’

Ji-soo 77’

Myeong-jun 88’

Thống kê trận đấu

41%Kiểm soát bóng59%

8Sút12

0Sút trúng đích9

1Phạt góc6

0Thẻ vàng1

0Thẻ đỏ0

U23 Hàn Quốc nhập cuộc với tốc độ cao và liên tục gây sức ép ở hai biên. Đội bóng Đông Á chỉ thực hiện 2 cú sút trong hiệp một nhưng cả hai đều trúng đích. Các cầu thủ xứ kim chi chuyển hóa áp lực thành bàn thắng ở phút 15. Lee Hyun-ju tạt bóng từ cánh phải để Lee Young-jun bật cao đánh đầu mở tỷ số.

Sau khoảng thời gian đầu bị ép sân, U23 Việt Nam dần giữ bóng tốt hơn và tạo được một số pha phối hợp sang phần sân đối phương. Cơ hội đáng kể nhất đến khi Quang Vinh sút xa đưa bóng dội cột dọc. Văn Thuận đá bồi vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

U23 Việt Nam kết thúc hiệp một với 6 pha dứt điểm nhưng không lần nào đưa bóng trúng khung thành. Bước sang hiệp 2, các học trò của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh cố gắng đẩy cao đội hình nhưng không tạo ra mối đe dọa đáng kể cho hàng thủ đối phương. U23 Việt Nam chỉ có thêm 2 pha dứt điểm và không lần nào đưa bóng đi trúng khung thành.

U23 Việt Nam (áo trắng) thua U23 Hàn Quốc 0-4. (Ảnh: VFF)

U23 Hàn Quốc nhỉnh hơn về tốc độ, khả năng tranh chấp và liên tục gây sức ép mỗi khi tăng nhịp tấn công. Khi đối thủ tăng tốc ở nửa sau của hiệp 2, U23 Việt Nam lúng túng. Thủ môn Cao Văn Bình phải nhiều lần cứu thua để giữ cách biệt ở mức một bàn.

Sức chống đỡ của U23 Việt Nam chỉ duy trì được đến phút 77. Kim Ji-soo tận dụng tình huống bóng đổi hướng sau cú sút chạm chân hậu vệ U23 Việt Nam để nâng tỷ số lên 2-0. Bốn phút sau, Young-jun hoàn tất cú đúp bằng pha dứt điểm quyết đoán ở góc hẹp.

Đến phút 88, U23 Hàn Quốc phối hợp thoải mái trước hàng phòng ngự đã xuống sức của U23 việt Nam. Eom Ji-sung chuyền bóng để Kim Myeong-jun dứt điểm cận thành, ấn định tỷ số 4-0. U23 Việt Nam chia tay ASIAD 2026.

U23 Hàn Quốc

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

Kim Joonhong

5

Kim Jisoo

↓

6

Lee Gihyuk

9

Lee Youngjun

↓

10

Bae Junho

↓

13

Kang Sangyoon

14

Lee Hyunju

▮

↓

16

Choi Seokhyun

17

Yang Minhyeok

↓

22

Bae Hyunseo

23

Shin Minha

DỰ BỊ VÀO SÂN

2

Kang Minjun

↑

4

Park Seonghoon

↑

7

Eom Jisung

↑

8

Lee Seungwon

↑

18

Kim Myeongjun

↑

U23 Việt Nam

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

Cao Văn Bình

2

Nguyễn Lương Tuấn Khải

3

Phạm Lý Đức

7

Nguyễn Thanh Nhàn

↓

8

Nguyễn Thái Quốc Cường

9

Nguyễn Quốc Việt

↓

11

Lê Văn Thuận

14

Nguyễn Quang Vinh

↓

18

Đinh Quang Kiệt

↓

20

Nguyễn Quốc Toản

21

Phạm Minh Phúc

DỰ BỊ VÀO SÂN

4

Lê Nguyên Hoàng

↑

6

Nguyễn Hoàng Khanh

↑

16

Nguyễn Lê Phát

↑

19

Nguyễn Ngọc Mỹ

↑

Thông tin trận U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc

U23 Việt Nam giành vé đi tiếp với vị trí nhì bảng C. Thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh có 4 điểm sau trận hòa U23 Kuwait 1-1, thắng U23 Philippines 2-0 và thua U23 Uzbekistan 0-2. Đội ghi 3 bàn và thủng lưới 3 lần. Nguyễn Xuân Bắc gặp chấn thương ở trận cuối vòng bảng và khả năng thi đấu trước Hàn Quốc còn bỏ ngỏ.

U23 Việt Nam vào tứ kết ASIAD 2026.

U23 Hàn Quốc đứng đầu bảng D sau 2 trận toàn thắng. Nhà đương kim vô địch ASIAD đánh bại U23 Qatar 4-1 và U23 Ả Rập Xê Út 2-0, ghi 6 bàn và chỉ nhận một bàn thua. Đội bóng của huấn luyện viên Lee Min-sung mang đến ASIAD lực lượng mạnh với nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu và sử dụng đủ 3 suất cầu thủ quá tuổi.

Hai đội từng gặp nhau ở trận tranh hạng ba U23 châu Á 2026. U23 Việt Nam hòa U23 Hàn Quốc 2-2 sau 120 phút trước khi thắng 7-6 ở loạt luân lưu.

Đội thắng trận này sẽ giành quyền vào bán kết ASIAD 2026 gặp U23 Thái Lan hoặc U23 Trung Quốc.