U23 Việt Nam thua 0-2, Philippines đưa Việt Nam vào tứ kết

Tóm tắt trận đấu:

U23 Việt Nam bước vào trận đấu với quyết tâm giành kết quả thuận lợi để tự quyết tấm vé đi tiếp. Tuy nhiên, U23 Uzbekistan nhanh chóng cho thấy sức mạnh về thể lực, tốc độ và khả năng tổ chức tấn công. Ngay phút thứ 5, O‘rinboyev tung cú dứt điểm chính xác, mở tỷ số 1-0 cho đội bóng Trung Á.

Ảnh minh họa (AI).

Bị thủng lưới sớm nhưng U23 Việt Nam không đánh mất thế trận. Các cầu thủ áo đỏ chủ động đẩy cao đội hình, tăng tốc trong những pha phối hợp ở trung lộ và tạo được một số tình huống đáng chú ý. Phút 13, bóng đã được đưa vào lưới U23 Uzbekistan sau một pha tấn công nỗ lực, nhưng bàn thắng không được công nhận do Thanh Nhàn rơi vào thế việt vị. Trước đó và sau tình huống này, Ngọc Mỹ cùng các đồng đội cũng liên tục tìm cách gây sức ép lên hàng phòng ngự đối phương.

Trong phần còn lại của hiệp một, U23 Uzbekistan vẫn tỏ ra nguy hiểm nhờ khả năng chuyển trạng thái nhanh. U23 Việt Nam phải duy trì sự tập trung cao độ ở hàng thủ, đồng thời chịu tổn thất khi Xuân Bắc gặp chấn thương và phải rời sân, nhường chỗ cho Quang Vinh ở phút 34. Hiệp một khép lại với lợi thế 1-0 nghiêng về Uzbekistan.

Sang hiệp hai, ban huấn luyện U23 Việt Nam lập tức điều chỉnh nhân sự khi Quốc Việt và Phi Hoàng được tung vào sân thay Long Vũ và Lê Phát. Những thay đổi này giúp đội bóng áo đỏ có thêm sức tấn công. Quốc Việt có cơ hội rất tốt ở phút 53 sau đường chuyền của Thanh Nhàn nhưng cú sút chưa đủ khó, trong khi Ngọc Mỹ cũng có một pha dứt điểm đáng chú ý ít phút sau đó.

Khi U23 Việt Nam đang nỗ lực tìm bàn gỡ, U23 Uzbekistan tiếp tục phát huy khả năng tận dụng cơ hội. Phút 66, Nurlan Ibraimov có mặt đúng lúc và dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 2-0. Sau bàn thua thứ hai, U23 Việt Nam vẫn không buông xuôi, tiếp tục đẩy đội hình lên phía trước nhưng gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự chắc chắn và nền tảng thể lực tốt của đối thủ.

Điểm đáng chú ý nhất lại đến từ trận đấu cùng giờ giữa U23 Philippines và U23 Kuwait. Khi cục diện bảng C trở nên căng thẳng, Philippines đã vươn lên dẫn 2-0 ở phút 90+2 từ chấm phạt đền, tạo ra kết quả rất có lợi cho U23 Việt Nam trong cuộc đua giành quyền đi tiếp.

Trận đấu khép lại với thất bại 0-2 của U23 Việt Nam. O‘rinboyev và Nurlan Ibraimov là hai cầu thủ ghi bàn cho Uzbekistan. Dù không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương, U23 Việt Nam vẫn cho thấy tinh thần thi đấu kiên trì, không từ bỏ trong suốt 90 phút.

Thất bại trước một U23 Uzbekistan mạnh hơn không phải là dấu chấm hết. Với kết quả thuận lợi từ trận đấu của Philippines, U23 Việt Nam vẫn giành quyền vào tứ kết, tiếp tục hành trình tại ASIAD 20. Quan trọng hơn, trận đấu cho thấy các cầu thủ trẻ Việt Nam vẫn duy trì được tinh thần chiến đấu và khả năng tạo cơ hội ngay trong thời điểm chịu sức ép lớn — những yếu tố sẽ rất cần thiết khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp.

Diễn biến trận đấu:

BÀN THẮNG U23 Việt Nam: 0 U23 Uzbekistan: O‘rinboyev (5'), Nurlan Ibraimov (66') ĐỘI HÌNH CHÍNH THỨC U23 Việt Nam: Cao Văn Bình (1), Phạm Lý Đức (3), Lê Nguyên Hoàng (4), Nguyễn Đức Anh (5), Phạm Minh Phúc (21), Nguyễn Thái Quốc Cường (8), Nguyễn Xuân Bắc (12), Lê Đình Long Vũ (22), Nguyễn Ngọc Mỹ (19), Nguyễn Thanh Nhàn (7), Nguyễn Lê Phát (16). U23 Uzbekistan: Samandar Muratbayev (21), Saidkhon Khamidov (2), Dilshod Murtazoyev (3), Giyosjon Rizaqulov (4), Quvonchbek Xushvaqtov (5), Amirbek Saidov (8), Mukhammadali O‘rinboyev (10), Asilbek Jumayev (11), Azizbek To‘lqinbekov (13), Diyor Abdu­nazarov (15), Ollabergan Karimov (19).

HẾT GIỜ!

U23 Việt Nam thất bại 0-2 trước U23 Uzbekistan

Trận đấu đã khép lại với chiến thắng 2-0 dành cho U23 Uzbekistan. O‘rinboyev và Nurlan Ibraimov là những người ghi bàn, giúp đội bóng Trung Á giành trọn 3 điểm.

U23 Việt Nam đã nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Uzbekistan. Dù thất bại, kết quả trận đấu cùng giờ giữa U23 Philippines và U23 Kuwait sẽ quyết định vị trí của U23 Việt Nam tại bảng C và tấm vé vào vòng tứ kết.

90'+1

TIN VUI! U23 Philippines nhân đôi cách biệt, U23 Việt Nam rộng cửa vào tứ kết

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, U23 Philippines đã nâng tỷ số lên 2-0 trước U23 Kuwait ở phút 90'+2 từ chấm phạt đền. Kết quả này mang đến tín hiệu tích cực cho U23 Việt Nam trong cuộc đua giành quyền đi tiếp tại bảng C.

Dù đang bị U23 Uzbekistan dẫn trước 0-2, U23 Việt Nam vẫn đang có cơ hội rất lớn để giành vé vào tứ kết ASIAD 2026.

90'

Hiệp 2 có 3 phút bù giờ.

88'

THẺ VÀNG

Rizakulov phải nhận thẻ vàng sau khi va chạm với Ngọc Mỹ.

85'

THẺ VÀNG

Quang Vinh là người nhận thẻ vàng sau pha tranh bóng với hậu vệ đối phương.

78'

NGUY HIỂM! Nurlan Ibraimov tung cú sút, bóng chạm hậu vệ Việt Nam

Nurlan Ibraimov vừa có pha động tác giả đầy kỹ thuật trước khi tung cú dứt điểm về phía khung thành U23 Việt Nam.

Bóng chạm chân một hậu vệ áo đỏ rồi đổi hướng, sau đó đi ra ngoài sân. U23 Uzbekistan tiếp tục cho thấy sự nguy hiểm trong những pha xử lý ở khu vực trước vòng cấm.

75'

Hai đội nghỉ 1 phút để uống nước.

74'

U23 Việt Nam đang phải đối đầu với một U23 Uzbekistan giàu sức mạnh và rất nguy hiểm. Đội bóng Trung Á cho thấy khả năng kiểm soát thế trận, chuyển trạng thái nhanh cùng nền tảng thể lực và kỹ thuật tốt, khiến các cầu thủ Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm bàn gỡ.

67'

Ở trận đấu cùng giờ, U23 Kuwait đã có bàn thắng cân bằng tỉ số 1-1 trước U23 Philippines. Bàn thắng đến ở phút 66 sau khi Scott Woods phản lưới nhà.

66'

VÀO VÀO VÀO!!! Nurlan Ibraimov lập công, U23 Uzbekistan nhân đôi cách biệt!

Nurlan Ibraimov có mặt đúng lúc! Cầu thủ mang áo số 22 tung cú dứt điểm chính xác, đưa bóng vào lưới U23 Việt Nam và nâng tỷ số lên 2-0 cho U23 Uzbekistan.

U23 Việt Nam đang đối mặt với thử thách rất lớn trong những phút còn lại.

62'

Abdunazarov vừa nằm sân sau pha va chạm với Nguyên Hoàng trong một tình huống tranh chấp. Cầu thủ U23 Uzbekistan tỏ ra đau đớn và trọng tài đã cho phép đội ngũ y tế vào sân chăm sóc. Trận đấu tạm thời bị gián đoạn.

60'

ĐT U23 có sự thay đổi người. Đức Anh rời sân, vào thay anh là Tuấn Phong.

59'

THOÁT THUA! O‘rinboyev lại bỏ lỡ cơ hội đối mặt Cao Văn Bình

May mắn cho U23 Việt Nam! O‘rinboyev nhận đường tạt ngang thuận lợi từ Jumayev và một lần nữa có cơ hội đối mặt với thủ môn Cao Văn Bình. Tuy nhiên, tiền đạo Uzbekistan xử lý bóng không thật sự tốt, cú dứt điểm thiếu chính xác. U23 Việt Nam vừa thoát khỏi một tình huống nguy hiểm!

57'

ĐÁNG TIẾC! Ngọc Mỹ dứt điểm chưa đủ hiểm hóc

U23 Việt Nam vừa có cơ hội đáng chú ý ở khu vực trung lộ. Ngọc Mỹ nhận bóng và quyết định dứt điểm, nhưng cú sút đi quá nhẹ, không đủ lực và độ hiểm để gây khó khăn cho thủ môn U23 Uzbekistan. Việt Nam vẫn đang miệt mài tìm kiếm bàn gỡ.

53'

RẤT ĐÁNG TIẾC! Quốc Việt bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa

Quốc Việt nhận đường chuyền thuận lợi từ Thanh Nhàn và có khoảng trống để dứt điểm. Tuy nhiên, cú sút của tiền đạo U23 Việt Nam không đủ lực, đi thẳng vào vị trí của thủ môn Uzbekistan. Một cơ hội rất tốt để tìm bàn gỡ đã trôi qua!

51'

U23 Việt Nam vừa tổ chức một pha phản công nhanh và đầy hứa hẹn, nhưng hàng phòng ngự U23 Uzbekistan đã kịp thời lùi về.

Nhờ nền tảng thể lực tốt và tốc độ, hậu vệ đối phương đã áp sát và cản phá thành công trước khi các cầu thủ Việt Nam có thể tung ra cú dứt điểm.

49'

O‘rinboyev vừa có cơ hội rất tốt để nâng tỷ số lên 2-0 cho U23 Uzbekistan. Tiền đạo Uzbekistan tung cú dứt điểm về phía khung thành U23 Việt Nam, nhưng bóng đi chưa đủ chính xác.

U23 Việt Nam vừa thoát khỏi một tình huống nguy hiểm.

47'

KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN! U23 Uzbekistan bị từ chối bàn thắng

U23 Uzbekistan vừa đưa bóng vào lưới U23 Việt Nam, nhưng bàn thắng không được công nhận. Trọng tài xác định cầu thủ Nurlan Ibraimov đã để bóng chạm tay trước đó, khiến pha lập công của Uzbekistan bị hủy bỏ. U23 Việt Nam thoát một bàn thua trong gang tấc!

46'

HIỆP 2 BẮT ĐẦU!!!

ĐT U23 Uzbekistan giao bóng

Việt Nam có hai sự thay đổi người. Quốc Việt và Phi Hoàng vào sân. Long Vũ và Lê Phát rời sân.

-------------------------------

HẾT HIỆP 1!

U23 Uzbekistan tạm dẫn 1-0 trước U23 Việt Nam

45'+2

U23 Uzbekistan chuyển trạng thái cực nhanh, hàng thủ Việt Nam chịu sức ép

U23 Uzbekistan đang cho thấy khả năng luân chuyển bóng với tốc độ rất cao. Mỗi khi giành được bóng, các cầu thủ Uzbekistan lập tức tổ chức phản công và nhanh chóng đưa bóng lên sát khu vực cuối sân của U23 Việt Nam.

Hàng phòng ngự áo đỏ đang phải duy trì sự tập trung cao độ trước những pha chuyển trạng thái đầy tốc độ của đối thủ.

45'

Hiệp 1 có 3 phút bù giờ.

43'

NGUY HIỂM! U23 Uzbekistan phối hợp sắc bén, Saidov dứt điểm

U23 Uzbekistan vừa có pha tổ chức tấn công rất đáng chú ý. To‘lqinbekov thực hiện đường chọc khe tinh tế để Saidov thoát xuống, áp sát khung thành U23 Việt Nam.

Tuy nhiên, ở pha xử lý cuối cùng, Saidov không thể đưa bóng đi chính xác. Hàng phòng ngự Việt Nam vừa trải qua một tình huống đầy nguy hiểm.

42'

To‘lqinbekov vừa tung cú dứt điểm rất mạnh về phía khung thành U23 Việt Nam. Bóng đi với tốc độ cao nhưng bay vọt qua xà ngang, khiến hàng phòng ngự Việt Nam một phen thót tim.

U23 Uzbekistan tiếp tục cho thấy sự nguy hiểm trong những tình huống dứt điểm từ xa.

40'

U23 Việt Nam đang có những pha phối hợp khá đẹp mắt và hợp lý, từng bước tìm cách xuyên phá hàng phòng ngự U23 Uzbekistan. Tuy nhiên, ở tình huống quyết định, cú dứt điểm cuối cùng chưa đủ hiểm hóc để tạo ra nguy hiểm thực sự cho khung thành đối phương.

38'

Quốc Cường có pha đi bóng lắt léo, khiến cầu thủ đối phương phải phạm lỗi.

36'

Cầu thủ hai đội đang tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân. Bóng liên tục được luân chuyển từ chân U23 Việt Nam sang U23 Uzbekistan và ngược lại, khiến thế trận diễn ra khá căng thẳng.

Hai đội đều chủ động áp sát, không để đối phương dễ dàng triển khai tấn công.

34'

ĐT U23 Việt Nam đã quyết định thay người. Quang Vinh vào sân thay cho Xuân Bắc.

29'

Hai đội nghỉ 1 phút tiếp nước.

27'

Xuân Bắc vừa nằm sân sau tình huống bị cầu thủ U23 Uzbekistan đạp gầm giầy vào đầu gối. Tiền vệ U23 Việt Nam tỏ ra khá đau và đã được đội ngũ y tế vào sân hỗ trợ, sau đó đưa ra ngoài sân để kiểm tra. Đây là tình huống khiến người hâm mộ Việt Nam không khỏi lo lắng.

25'

Asilbek Jumayev nhận bóng từ đồng đội rồi quyết định tung cú sút xa về phía khung thành U23 Việt Nam. Bóng đi chưa chính xác, nhưng tình huống này một lần nữa cho thấy khả năng tạo đột biến từ tuyến hai của U23 Uzbekistan.

Hàng phòng ngự Việt Nam cần đặc biệt cảnh giác với những pha dứt điểm từ xa của đối thủ.

24'

Thanh Nhàn vừa có pha xử lý đầy kỹ thuật khi đưa bóng xuyên qua hai chân của hai cầu thủ U23 Uzbekistan, mở ra cơ hội tấn công cho U23 Việt Nam. Tuy nhiên, một hậu vệ Uzbekistan đã nhanh chóng lùi về và kịp thời bọc lót, hóa giải tình huống nguy hiểm.

22'

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ tại bảng C, U23 Philippines đã mở tỷ số 1-0 trước U23 Kuwait ở phút 19. Kết quả này khiến cục diện bảng đấu tiếp tục có những diễn biến đáng chú ý, trong khi U23 Việt Nam vẫn đang nỗ lực tìm bàn gỡ trước U23 Uzbekistan.

21'

U23 Uzbekistan được hưởng một quả phạt góc bên cánh, tạo cơ hội để tiếp tục gây sức ép lên khung thành U23 Việt Nam. Tuy nhiên, tình huống phối hợp sau đó không tạo ra nguy hiểm đáng kể, hàng phòng ngự Việt Nam đã kịp thời hóa giải.

19'

Sau những phút đầu nhập cuộc đầy hứng khởi, U23 Uzbekistan bắt đầu chủ động lùi về phần sân nhà và chơi chậm hơn. Đội bóng Trung Á không còn duy trì sức ép liên tục như đầu trận, tạo điều kiện để U23 Việt Nam kiểm soát bóng và tìm kiếm khoảng trống hướng đến bàn gỡ.

17'

Trên khán đài, đông đảo cổ động viên Việt Nam liên tục hô vang và cổ vũ cuồng nhiệt, tiếp thêm động lực cho các cầu thủ áo đỏ. Dù U23 Việt Nam đang bị dẫn trước, bầu không khí sôi động từ khán đài đang tiếp thêm niềm tin để thầy trò HLV tiếp tục chiến đấu tìm bàn gỡ.

15'

Ngọc Mỹ vừa có pha dứt điểm khá nguy hiểm về phía khung thành U23 Uzbekistan. Tuy nhiên, cú sút của tiền đạo U23 Việt Nam chưa đủ chính xác để đưa bóng đi trúng đích.

U23 Việt Nam đang nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ sau khi bị dẫn 0-1.

13'

KHÔNG ĐƯỢC RỒI! U23 Việt Nam bị từ chối bàn thắng

Bóng đã rung lưới U23 Uzbekistan sau pha tấn công đầy nỗ lực của U23 Việt Nam, nhưng niềm vui không thể kéo dài.

Trọng tài xác định Thanh Nhàn đã rơi vào thế việt vị trước đó, qua đó không công nhận bàn thắng. U23 Việt Nam vẫn bị dẫn 0-1 và tiếp tục phải nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ.

12'

Đáng tiếc! U23 Việt Nam tạo ra pha phối hợp đầy hứa hẹn

U23 Việt Nam vừa có những pha phối hợp trung lộ mạch lạc và đẹp mắt, khiến hàng phòng ngự U23 Uzbekistan rơi vào thế lúng túng. Những đường chuyền nhanh, chính xác đang giúp các cầu thủ Việt Nam dần tìm lại sự tự tin. Niềm tin về bàn gỡ đang trở lại với U23 Việt Nam!

9'

U23 Uzbekistan đang cho thấy sự vượt trội về thể lực, kỹ thuật và khả năng xử lý bóng. Các cầu thủ Uzbekistan di chuyển linh hoạt, tranh chấp quyết liệt và liên tục tạo sức ép bằng những pha phối hợp sắc sảo. U23 Việt Nam đang gặp không ít khó khăn trước lối chơi giàu tốc độ và sức mạnh của đối thủ.

7'

Sau khi bị dẫn trước bàn thắng, ĐT U23 Việt Nam tổ chức đẩy nhanh đội hình.

5'

VÀO VÀO VÀO!!! U23 Uzbekistan mở tỷ số

O‘rinboyev tung cú sút đẳng cấp, đưa bóng đi chính xác vào khung thành U23 Việt Nam! Thủ môn Việt Nam không thể cản phá, và U23 Uzbekistan vượt lên dẫn trước 1-0.

Một bàn thắng khiến U23 Việt Nam rơi vào thế phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ.

3'

NGUY HIỂM! U23 Uzbekistan suýt tạo khác biệt

U23 Uzbekistan đang cho thấy sức ép đáng kể. Saidov có pha dứt điểm rất căng từ ngoài vòng cấm, bóng đi vọt xà ngang khung thành U23 Việt Nam trong gang tấc.

Đây là lời cảnh báo rõ ràng cho hàng phòng ngự Việt Nam khi các cầu thủ Uzbekistan đang chơi đầy chủ động và tạo ra những tình huống tấn công nguy hiểm.

2'

Cùng thời điểm 12h00, U23 Philippines sẽ đối đầu U23 Kuwait ở trận đấu còn lại của bảng. Hai cuộc so tài diễn ra đồng thời, trong đó mọi diễn biến tại trận Philippines - Kuwait cũng có thể tác động đến cục diện bảng C.

Trên sân Nagoya City Mizuho, đông đảo cổ động viên Việt Nam đã có mặt để tiếp lửa cho thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh.

0'

HIỆP 1 BẮT ĐẦU.

ĐT U23 Việt Nam giao bóng trước.

---------------------------------

12h

TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU.

11h55'

Cầu thủ hai đội và tổ trọng tài thực hiện nghi thức chào cờ.

Ảnh minh họa (AI)

12h ngày 22/9, U23 Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng tại bảng C môn bóng đá nam ASIAD 20 gặp U23 Uzbekistan. Đây là cuộc đối đầu có ý nghĩa quan trọng với thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh trong cuộc đua giành vé vào tứ kết, đồng thời quyết định thứ hạng chung cuộc của hai đội tại bảng đấu.

Sau hai lượt trận, U23 Việt Nam có 4 điểm, đứng thứ hai bảng C. Đội tuyển khởi đầu bằng trận hòa U23 Kuwait 1-1 trước khi giành chiến thắng 2-0 trước U23 Philippines, qua đó tạo lợi thế đáng kể trước lượt trận cuối.

Cục diện hiện tại giúp U23 Việt Nam nắm quyền tự quyết. Một kết quả hòa trước U23 Uzbekistan sẽ đưa đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh lên 5 điểm và chắc chắn có mặt ở tứ kết. Nếu giành trọn 3 điểm, U23 Việt Nam sẽ kết thúc vòng bảng với 7 điểm và vượt Uzbekistan để chiếm ngôi đầu bảng C.

Thử thách dành cho U23 Việt Nam không nhỏ. U23 Uzbekistan toàn thắng hai lượt trận đầu tiên, có 6 điểm và đã sớm giành quyền vào vòng knock-out. Theo AFC, đại diện Trung Á khởi đầu ASIAD 2026 bằng chiến thắng 5-1 trước U23 Philippines và trở thành đội đầu tiên đoạt vé vào tứ kết sau lượt đấu thứ hai.

Dù vậy, việc đã có lợi thế về điểm số giúp U23 Việt Nam có nhiều phương án tiếp cận trận đấu. Khả năng duy trì sự chắc chắn ở hàng phòng ngự, kiểm soát khu vực giữa sân và tận dụng những cơ hội có được sẽ là những yếu tố đáng chú ý trước đối thủ sở hữu chất lượng chuyên môn cao.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan:

U23 Việt Nam (3-4-3): Cao Văn Bình; Phạm Lý Đức - Lê Nguyên Hoàng - Nguyễn Đức Anh; Nguyễn Phi Hoàng - Nguyễn Xuân Bắc - Nguyễn Thái Quốc Cường - Phạm Minh Phúc; Nguyễn Thanh Nhàn - Nguyễn Ngọc Mỹ - Nguyễn Quốc Việt.

U23 Uzbekistan (4-4-2): Muratbaev; Bakhromov - Jumaev - Khamidov - Khayrullaev; Martazoyev - Tulkinbekov - Rizakulov - Saidnurullaev; Urinboev - Murtazoyev.