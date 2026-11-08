U23 Việt Nam thử lửa hướng tới mục tiêu lớn

Sẵn sàng cho cuộc sàng lọc lực lượng

Để chuẩn bị cho Giải Bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh triệu tập 26 cầu thủ, chủ yếu thuộc các lứa sinh năm 2005, 2006 và 2007. Danh sách kết hợp những gương mặt có kinh nghiệm thi đấu quốc tế với các cầu thủ trẻ triển vọng tại các câu lạc bộ, nhằm duy trì bộ khung chuyên môn và mở rộng diện tuyển chọn cho U23 Việt Nam.

Đáng chú ý, đội hình có 7 cầu thủ từng tham dự ASIAD 20, gồm: Thủ môn Cao Văn Bình; các hậu vệ Lê Nguyên Hoàng, Đinh Quang Kiệt; cùng Lê Đình Long Vũ, Lê Văn Thuận, Nguyễn Lương Tuấn Khải và Nguyễn Quốc Toản. Kinh nghiệm tại đấu trường châu lục được hy vọng sẽ giúp nhóm cầu thủ này đóng góp vào lối chơi, đồng thời hỗ trợ các đồng đội trẻ thích nghi với môi trường thi đấu quốc tế.

Lực lượng của U23 Việt Nam lần này nòng cốt là các cầu thủ thuộc lứa tuổi 2005-2007. Ảnh: Vĩnh Hải

Bên cạnh đó, 3 cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung, Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa cũng được trao cơ hội. Trong đó, Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa từng được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam trong đợt FIFA Days. Việc tiếp tục thử sức ở cấp độ U23 là dịp để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện khả năng phối hợp và thích ứng với yêu cầu chiến thuật.

Danh sách còn có nhiều gương mặt mới, như: Vũ Quốc Anh (Hải Phòng), Nguyễn Trọng Tuấn, Tạ Xuân Trường (Hưng Yên), Bùi Thanh Đức (Sông Lam Nghệ An), Lê Văn Quang Duyệt (Đà Nẵng). Tiền đạo Trần Gia Bảo của Hoàng Anh Gia Lai cũng được triệu tập, bổ sung cho hàng công.

Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh cho biết, việc trao cơ hội cho các cầu thủ từng tập luyện cùng đội tuyển quốc gia cũng như những gương mặt mới đều nằm trong tính toán chuyên môn của Ban huấn luyện. Khả năng sử dụng từng cầu thủ sẽ được cân nhắc dựa trên phong độ, thể trạng và yêu cầu chiến thuật.

Bình luận viên bóng đá Vũ Quang Huy cho rằng, việc đội tuyển U23 Việt Nam được đối đầu với những đội bóng có phong cách khác nhau tại Gia Lai VTV Cup 2026 là điều kiện thuận lợi để các cầu thủ trải nghiệm môi trường cạnh tranh đa dạng, nâng cao khả năng thích ứng và tích lũy kinh nghiệm quốc tế.

Đối thủ tạo phép thử chất lượng

Không chỉ riêng đội tuyển U23 Việt Nam, các đội khách mời cũng có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Rõ ràng, họ coi trọng Gia Lai VTV Cup 2026 trong kế hoạch phát triển lực lượng. Với sự góp mặt của U23 Thái Lan, U23 Singapore và U23 Qatar, giải đấu mang đến ba thử thách với những đặc điểm chuyên môn khác nhau.

Đáng chú ý, U23 Thái Lan tham dự giải với nhiều cầu thủ từng góp mặt tại ASIAD 20. Trong đó, Paripan Wongsa và Jehhanafee Mamah là những gương mặt khá nổi bật. Cuộc đối đầu với U23 Thái Lan tại giải sẽ là phép thử đầu tiên đối với thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh, đặc biệt trong việc kiểm chứng khả năng tổ chức lối chơi trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở khu vực Đông Nam Á.

Trong khi đó, U23 Singapore triệu tập 23 cầu thủ, với nhiều gương mặt từng khoác áo các đội tuyển trẻ quốc gia. Nổi bật là Khairin Nadim Bin Rahim, cầu thủ sinh năm 2004, từng ra mắt Giải Bóng đá vô địch quốc gia Singapore khi mới 15 tuổi và tham dự ba kỳ SEA Games 2021, 2023 và 2025. Tiền vệ Muhammad Asis Ijlalil Bin Junaidi cũng đáng chú ý khi từng có thời gian thi đấu tại Bồ Đào Nha.

Đối thủ còn lại, U23 Qatar, sở hữu nền tảng thể hình, thể lực cùng chất lượng đào tạo bóng đá hiện đại. Nhiều cầu thủ sinh năm 2005 và 2006 của đội bóng Tây Á đã được trao cơ hội ở các cấp độ đội tuyển trẻ quốc gia. Đây sẽ là bài kiểm tra cần thiết đối với các cầu thủ U23 Việt Nam trong tranh chấp, tổ chức phòng ngự và chuyển đổi trạng thái.

Theo huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh, mục tiêu quan trọng ở Gia Lai VTV Cup 2026 là giúp Ban huấn luyện phát hiện, tìm kiếm thêm những gương mặt triển vọng để chuẩn bị cho các giải đấu chính thức trong tương lai. Bởi vậy, kết quả thắng, thua không phải yếu tố duy nhất được đặt lên hàng đầu. Qua từng trận đấu, Ban huấn luyện cần đánh giá năng lực chuyên môn, tư duy chiến thuật, bản lĩnh và khả năng thích ứng của từng cầu thủ. Những thử nghiệm về nhân sự, sơ đồ chiến thuật cũng giúp đội tuyển nhận diện các vị trí cần bổ sung, những mắt xích cần hoàn thiện.

Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Nguyễn Văn Phú cũng đánh giá cao ý nghĩa của những giải đấu giao hữu quốc tế đối với quá trình chuẩn bị của các đội tuyển trẻ. Việc được thi đấu với những đối thủ có trình độ và phong cách khác nhau giúp cầu thủ tích lũy kinh nghiệm thực tế, đồng thời tạo cơ sở để Ban huấn luyện đánh giá chính xác hơn chất lượng lực lượng.

SEA Games 34 và Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2027 là những mục tiêu gần, đòi hỏi U23 Việt Nam sớm xây dựng đội hình có chiều sâu, tính ổn định. Xa hơn, vòng loại U23 châu Á 2028 sẽ là thử thách ở cấp độ cao hơn, yêu cầu cầu thủ hoàn thiện đồng bộ kỹ thuật, thể lực, tư duy chiến thuật và bản lĩnh thi đấu.

Với sự chuẩn bị về nhân sự cùng chất lượng các đối thủ tham dự, Giải Bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 được kỳ vọng sẽ mang lại những đánh giá chuyên môn cần thiết cho U23 Việt Nam. Từ sân chơi này, những nhân tố triển vọng sẽ có cơ hội khẳng định mình, góp phần từng bước xây dựng đội tuyển đủ sức cạnh tranh tại các đấu trường khu vực và châu lục.