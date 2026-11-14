U23 Việt Nam 'thong thả' trước trận tranh vô địch với Qatar

Sáng 14/11, các cầu thủ U23 Việt Nam có buổi sinh hoạt khá thoải mái tại Pleiku.

Thay vì tập luyện với cường độ cao, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh thong thả thưởng thức cà phê, tận hưởng không khí phố núi trước trận đấu quan trọng nhất của giải Gia Lai VTV Cup 2026.

Các cầu thủ U23 Việt Nam 'thong thả' đi coffee sáng 14/11. ĐHV.

Hình ảnh các tuyển thủ trẻ thư giãn bên ly cà phê mang đến cảm giác nhẹ nhàng, cho thấy sự tự tin và tâm lý thoải mái của toàn đội trước giờ bóng lăn. Tuy nhiên, phía sau những phút giây thư giãn ấy, U23 Việt Nam chắc chắn vẫn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận chung kết với đối thủ đến từ Tây Á.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 14/11. Đây là cuộc đối đầu mang ý nghĩa quyết định đến ngôi vô địch sau hai lượt trận đầu tiên.

U23 Việt Nam nắm lợi thế lớn

Sau hai lượt trận, U23 Việt Nam đang dẫn đầu với 6 điểm, trong khi U23 Qatar có 4 điểm.

Với khoảng cách 2 điểm, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh chỉ cần một kết quả hòa ở trận chung kết là đủ để đăng quang Gia Lai VTV Cup 2026.

Thành viên ban huấn luyện U23 Việt Nam thư giản trước trận chung kết Gia Lai VTV Cup 2026. Ảnh: ĐHV.

Ngược lại, U23 Qatar buộc phải giành chiến thắng nếu muốn lật ngược tình thế và cạnh tranh chức vô địch. Điều này hứa hẹn tạo nên thế trận hấp dẫn, khi đại diện Tây Á không còn nhiều lựa chọn ngoài việc chủ động tìm kiếm bàn thắng.

Chờ những nhân tố trẻ tỏa sáng

U23 Việt Nam đang sở hữu nhiều gương mặt có chất lượng chuyên môn đáng chú ý như thủ môn Cao Văn Bình, Minh Tâm, Văn Thuận, Đức Phú, Ngô Đăng Khoa và Williams Minh Hoàng.

Những nhân tố này mang đến sự đa dạng trong cách vận hành lối chơi, đồng thời giúp HLV Đinh Hồng Vinh có thêm phương án nhân sự cho trận đấu cuối cùng.

U23 Việt Nam đang có lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch Gia Lai VTV Cup 2026. Ảnh: ĐHV.

Với lợi thế về điểm số, lực lượng và tinh thần thi đấu, U23 Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn chinh phục chức vô địch trên sân nhà. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh cần duy trì sự tập trung, tránh chủ quan trước một U23 Qatar đang ở thế buộc phải thắng.

Sau những phút giây thong thả tại phố núi Pleiku, giờ là lúc các cầu thủ trẻ Việt Nam hướng đến màn trình diễn quyết định để khép lại Gia Lai VTV Cup 2026 bằng chiếc cúp vô địch.