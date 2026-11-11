U23 Việt Nam thể hiện bản lĩnh

Ở trận gặp U23 Thái Lan, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh sử dụng đội hình gồm nhiều cầu thủ từng tham dự ASIAD 2026.

Cú đúp bàn thắng của Minh Tâm giúp U23 Việt Nam khởi đầu rất thuận lợi.

Thủ môn Cao Văn Bình đeo băng đội trưởng, thi đấu phía sau bộ ba trung vệ Lê Nguyên Hoàng, Đinh Quang Kiệt và Nguyễn Lương Tuấn Khải. Trên hàng công, Ngô Đăng Khoa sát cánh cùng Lê Văn Thuận và tiền đạo Minh Tâm. Trong khi đó, tuyến giữa có sự góp mặt của Cao Hoàng Minh, cầu thủ vừa được triệu tập bổ sung từ HAGL, bên cạnh Lê Đình Long Vũ, Nguyễn Bảo Long và Lê Văn Quang Duyệt.

Tiền đạo Minh Tâm đã ghi dấu ấn đậm nét ở trận đấu này bằng 2 pha đánh đầu thành bàn đẹp mắt. U23 Việt Nam có bàn mở tỷ số ở phút 17 sau những phút đầu chơi chủ động và liên tục gây sức ép. Từ pha tạt bóng bên cánh trái của Quang Duyệt, Minh Tâm chọn vị trí chính xác, bật cao đánh đầu tung lưới U23 Thái Lan.

Bàn thắng giúp U23 Việt Nam thi đấu hưng phấn hơn. Các cầu thủ tiếp tục triển khai những pha phối hợp nhằm tìm kiếm thêm cơ hội trước khung thành đối phương. Đến phút 45, Minh Tâm một lần nữa khiến khán đài Pleiku bùng nổ. U23 Việt Nam có pha phối hợp nhịp nhàng trước khi Hoàng Minh thực hiện quả tạt bóng như đặt. Minh Tâm di chuyển khôn ngoan, bay người đánh đầu cận thành, hoàn tất cú đúp đầy ấn tượng. Những bàn thắng của Minh Tâm giúp U23 Việt Nam tạo lợi thế trước đối thủ ngay trong hiệp 1.

Hiệp 2 của trận đấu vẫn chứng kiến sự chủ động trong lối chơi của U23 Việt Nam. Trong khi đó, U23 Thái Lan cố gắng đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng nhưng bất thành. Càng về cuối trận đấu, U23 Việt Nam chủ động giảm nhịp độ, luân chuyển bóng ở giữa sân để chờ cơ hội khai thác khoảng trống của đối thủ. Phút 86, Gia Bảo bị thủ môn Sirassawut phạm lỗi trong vòng cấm, trên chấm 11m, Williams Minh Hoàng không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0.

Về cơ bản, qua trận đấu này cho thấy U23 Việt Nam biết tập trung kiểm soát khu trung tuyến, duy trì cự ly đội hình hợp lý và khai thác khoảng trống hai biên bằng các tình huống chuyển trạng thái nhanh. Việc được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà trên sân Pleiku tiếp thêm động lực tinh thần to lớn để thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh có chiến thắng thuyết phục.

Không chỉ là một giải giao hữu quốc tế, Gia Lai VTV Cup 2026 còn mang ý nghĩa như một bài kiểm tra quan trọng trong hành trình xây dựng lực lượng kế cận của bóng đá Việt Nam. Đây sẽ là cơ hội để U23 Việt Nam tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện bản thân để hướng đến những mục tiêu lớn trong năm 2027 như vòng loại U23 châu Á 2028 và SEA Games 34.

Sau những dấu ấn tích cực của bóng đá trẻ Việt Nam trong thời gian qua, nhiệm vụ đặt ra lúc này không đơn thuần là duy trì thành tích mà còn phải xây dựng được một lực lượng đủ chiều sâu, có khả năng kế thừa và tiếp nối thành công. Vì thế, giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup trở thành môi trường cọ xát có giá trị thực sự, thay vì những trận đấu mang tính chất đá tập đơn thuần.