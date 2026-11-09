U23 Việt Nam thay đổi lực lượng trước thềm Gia Lai VTV Cup 2026

Hai cầu thủ chấn thương phải chia tay đội tuyển

Theo thông tin từ ban huấn luyện, Trần Thành Trung (CLB Ninh Bình) gặp chấn thương khi còn thi đấu tại CLB. Sau khi hội quân và trải qua kiểm tra y tế, tiền vệ này được xác định không đủ khả năng thi đấu tại giải.

U23 Việt Nam sẵn sàng cho giải đấu Gia Lai VTV Cup 2026. Ảnh: Hoàng Tùng.

Trong khi đó, Nguyễn Trọng Tuấn (CLB Hưng Yên) mới gặp chấn thương đầu gối ở vòng đấu vừa qua của Giải hạng Nhất quốc gia.

Để bổ sung lực lượng, U23 Việt Nam triệu tập Cao Hoàng Minh (CLB Hoàng Anh Gia Lai) và Nguyễn Đức Phú (CLB Công an TP.HCM). Cả hai đều sinh năm 2003 và đang thi đấu tại V.League.

Cao Hoàng Minh trưởng thành từ lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai, sở trường tiền vệ trung tâm. Trong khi đó, Nguyễn Đức Phú từng khoác áo các đội tuyển trẻ U20, U21, U22 và U23 Việt Nam.

HLV Đinh Hồng Vinh bổ sung Đức Phú và Cao Hoàng Minh. Ảnh: Hoàng Tùng.

Cầu thủ này có thể thi đấu ở cả vị trí tiền vệ trung tâm lẫn tiền vệ phòng ngự, giúp ban huấn luyện có thêm phương án nhân sự.

Các đội khách hoàn tất việc hội quân

Hiện U23 Việt Nam đang tập luyện tại Pleiku, tập trung hoàn thiện thể lực, ổn định đội hình và rà soát các phương án chiến thuật trước khi bước vào giải đấu.

Theo lịch thi đấu, thầy trò ban huấn luyện sẽ gặp U23 Thái Lan trong trận ra quân lúc 19h ngày 10/11 trên sân Pleiku.

Về phía các đội khách, U23 Qatar đã có buổi tập đầu tiên tại Trung tâm Thể thao Hàm Rồng vào chiều 8/11. U23 Singapore cũng đã đến Pleiku sau khi hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất trong sáng cùng ngày.

U23 Thái Lan dự kiến là đội khách quốc tế cuối cùng có mặt tại Gia Lai vào chiều 9/11.

U23 Việt Nam tập luyện tại Gia Lai sẵn sàng cho trận đấu ra quân gặp U23 Thái Lan. Ảnh: Hoàng Tùng.

Giải bóng đá giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026 diễn ra từ ngày 10/11 đến 14/11 trên sân Pleiku, với sự tham dự của U23 Việt Nam, U23 Qatar, U23 Singapore và U23 Thái Lan. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc.

Đây là dịp để các đội rà soát lực lượng, hoàn thiện chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Danh sách U23 Việt Nam tham dự Gia Lai VTV Cup 2026. Ảnh: VFF.