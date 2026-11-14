U23 Việt Nam thâu tóm danh hiệu giải giao hữu quốc tế 2026

Gia Lai VTV Cup 2026 với sự góp mặt của 4 đội U23 gồm chủ nhà Việt Nam, Qatar, Thái Lan, Singapore, thi đấu vòng tròn xếp hạng.

Ở lượt trận cuối, U23 Việt Nam nắm lợi thế với 6 điểm sau hai chiến thắng liên tiếp trước U23 Thái Lan (3-0) và U23 Singapore (1-0), trong khi U23 Qatar (4 điểm) buộc phải hắng nếu muốn vô địch.

U23 Việt Nam nâng cao cúp vô địch (Ảnh: HAGL FC)

Dù bị U23 Qatar dẫn trước từ phút 20, song những nỗ lực sau đó đã giúp U23 Việt Nam hòa chung cuộc 1-1 nhờ pha lập công của tiền đạo Nguyễn Minh Tâm phút 47, qua đó giành chức vô địch chung cuộc với thành tích bất bại toàn giải.

Không dừng ở đó, chủ nhà U23 Việt Nam còn thâu tóm các danh hiệu cá nhân cao quý.

Minh Tâm giành cú đúp danh hiệu: Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất (Ảnh: HAGL FC)

Tiền đạo Nguyễn Minh Tâm giành cú đúp danh hiệu: Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất. Trong khi Cao Văn Bình là Thủ môn xuất sắc nhất giải.

Những danh hiệu là sự ghi nhận màn trình diễn và kết quả đáng ghi nhận của các cầu thủ, cũng như tập thể đội bóng do HLV Đinh Hồng Vinh dẫn dắt.