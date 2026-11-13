U23 Việt Nam thắng U23 Singapore: Bài toán dứt điểm chờ lời giải

Chiến thắng quan trọng, nhưng chưa thể hài lòng

Sau khi đánh bại U23 Thái Lan 3-0 ở trận ra quân, U23 Việt Nam tiếp tục thể hiện sự chủ động trước Singapore. Đội chủ nhà kiểm soát bóng, tổ chức tấn công và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm.

U23 Việt Nam (áo trắng) giành 3 điểm nhưng khả năng tận dụng cơ hội chưa thật sự tốt. Ảnh: Phạm Hữu

Dù vậy, sự chắc chắn của hàng phòng ngự đối phương cùng những pha xử lý thiếu chính xác ở khâu cuối khiến các cơ hội lần lượt trôi qua.

Quang Duyệt có cú sút nguy hiểm nhưng không thắng được thủ môn Yazid, trong khi Williams Minh Hoàng đưa bóng dội xà ngang.

Sang hiệp 2, Ngô Đăng Khoa tiếp tục khiến khung thành Singapore chao đảo với cú dứt điểm trúng cột dọc. Phải đến phút 70, Bảo Long mới ghi bàn thắng duy nhất, mang về 3 điểm cho U23 Việt Nam.

Xét về thế trận, U23 Việt Nam cho thấy sự vượt trội trong khả năng kiểm soát và tổ chức tấn công. Tuy nhiên, việc tạo ra nhiều cơ hội nhưng chỉ ghi được một bàn thắng cho thấy hiệu quả dứt điểm vẫn là điểm yếu cần khắc phục.

HLV Đinh Hồng Vinh cũng không giấu được sự tiếc nuối khi các học trò bỏ lỡ nhiều tình huống thuận lợi. Nhà cầm quân này cho biết ban huấn luyện đã dự đoán Singapore sẽ chơi phòng ngự lùi sâu, tập trung quân số trước vòng cấm để hạn chế sức tấn công của đội chủ nhà.

Bên cạnh đó, quỹ thời gian chuẩn bị không dài cũng phần nào ảnh hưởng đến sự ăn ý và khả năng xử lý của các cầu thủ. Theo HLV Đinh Hồng Vinh, nếu có sự chuẩn bị tốt hơn, U23 Việt Nam sẽ cải thiện được khả năng phối hợp cũng như dứt điểm trong thời gian tới.

Dù vậy, việc giành trọn 6 điểm sau hai trận đấu vẫn là tín hiệu tích cực. Quan trọng hơn, những khó khăn trước một đối thủ chủ động phòng ngự là trải nghiệm cần thiết để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, học cách giải quyết những thế trận không dễ dàng.

Thử thách Qatar và cơ hội đăng quang

Ở trận đấu còn lại, U23 Qatar đánh bại U23 Thái Lan 2-1, qua đó có 4 điểm và tiếp tục bám đuổi đội chủ nhà. Với 6 điểm sau hai lượt trận, U23 Việt Nam chỉ cần một kết quả hòa trước Qatar ở lượt cuối ngày 14.11 để giành chức vô địch.

HLV Đinh Hồng Vinh và các học trò sẽ gặp thử thách lớn nhất ở lượt trận cuối. Ảnh: Phạm Hữu

Tuy nhiên, HLV Đinh Hồng Vinh không muốn các học trò quá sớm nghĩ đến danh hiệu. Ông nhấn mạnh toàn đội cần tập trung hồi phục thể lực, phân tích đối thủ và chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu cuối cùng.

Cuộc đối đầu với Qatar lúc 19 giờ ngày 14.11 trên sân Pleiku sẽ là phép thử quan trọng hơn về bản lĩnh và năng lực của U23 Việt Nam. Đây cũng là cơ hội để ban huấn luyện đánh giá khả năng cạnh tranh trước đối thủ có chất lượng chuyên môn cao.

Mục tiêu của U23 Việt Nam không chỉ là kết quả mà còn là cống hiến những trận đấu hấp dẫn cho khán giả Gia Lai và người hâm mộ cả nước. Nếu cải thiện được khả năng tận dụng cơ hội, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh hoàn toàn có cơ sở hướng đến cái kết trọn vẹn tại giải đấu.