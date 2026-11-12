U23 Việt Nam thắng U23 Singapore 1-0: Dấu ấn tự tin và những tín hiệu đầy triển vọng

U23 Việt Nam thể hiện lối chơi tự tin và tươi mới ở giải giao hữu quốc tế U23 Gia Lai-VTV Cup 2026 (ảnh Hữu Phạm)

Dù chỉ có một bàn thắng được ghi, màn trình diễn của các cầu thủ trẻ Việt Nam cho thấy sự tự tin, khả năng kiểm soát thế trận và tinh thần chủ động trong cách tiếp cận trận đấu.

Ngay từ những phút đầu tiên, U23 Việt Nam đã thể hiện ý đồ chơi bóng chủ động. Thay vì lựa chọn cách tiếp cận thận trọng, các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh tự tin triển khai bóng, phối hợp và tìm kiếm khoảng trống bên phần sân đối phương. Khả năng kiểm soát bóng tương đối tốt giúp đội bóng duy trì được nhịp độ thi đấu, đồng thời hạn chế đáng kể cơ hội tổ chức tấn công của U23 Singapore.

Điểm tích cực trong lối chơi của U23 Việt Nam nằm ở sự chủ động. Các cầu thủ không chỉ cố gắng giữ bóng mà còn biết cách chuyển hóa quyền kiểm soát thành những tình huống gây sức ép. Những pha phối hợp hướng lên phía trước, khả năng di chuyển tìm khoảng trống và sự tích cực trong các tình huống tấn công giúp đội bóng tạo ra nhiều thời điểm khiến hàng phòng ngự Singapore phải làm việc vất vả.

Minh Hoàng chơi nổi bật trên hàng tấn công U23 Việt Nam (ảnh Hữu Phạm)

Đáng chú ý, những cơ hội nguy hiểm liên tiếp, trong đó có các pha dứt điểm đưa bóng trúng xà ngang và cột dọc khung thành của Williams Minh Hoàng, Khoa Ngô, cho thấy đội bóng hoàn toàn có thể tạo ra sức công phá lớn hơn.

Tất nhiên, chiến thắng 1-0 vẫn để lại những điều cần cải thiện. Việc tạo ra nhiều cơ hội nhưng chưa thể chuyển hóa thành thêm bàn thắng cho thấy khả năng dứt điểm vẫn là khía cạnh cần được chú trọng. Trong những trận đấu có tính cạnh tranh cao hơn, việc bỏ lỡ cơ hội có thể khiến đội bóng phải trả giá. U23 Việt Nam cần tiếp tục cải thiện độ chính xác, sự quyết đoán và khả năng đưa ra quyết định ở thời điểm cuối cùng của mỗi pha tấn công.

Dẫu vậy, những hạn chế ấy không làm lu mờ các tín hiệu tích cực đội đã thể hiện. Điều đáng kỳ vọng không chỉ ở một chiến thắng, mà còn ở cách U23 Việt Nam giành được chiến thắng đó. Lối chơi tự tin, khả năng kiểm soát bóng, sự chủ động trong tổ chức tấn công và việc liên tục tạo ra sức ép là những nền tảng quan trọng để xây dựng một tập thể có chiều sâu về chuyên môn.

U23 Việt Nam còn nhiều tiềm năng để phát triển (ảnh Hữu Phạm)

Với Williams Minh Hoàng, Khoa Ngô, Bảo Long... cùng những gương mặt trẻ khác, trận đấu trước U23 Singapore cũng là cơ hội để tích lũy kinh nghiệm và khẳng định năng lực. Những pha bóng nguy hiểm, dù chưa được chuyển hóa thành bàn thắng, vẫn cho thấy tiềm năng và khả năng tạo đột biến của các cầu thủ.