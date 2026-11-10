U23 Việt Nam thắng thuyết phục U23 Thái Lan tại Gia Lai VTV Cup

Tối 10-11, trên sân Pleiku, đội tuyển U23 Việt Nam chạm trán U23 Thái Lan tại lượt trận đầu tiên Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 – Gia Lai VTV Cup 2026. Sau tiếng còi khai cuộc, U23 Việt Nam tạo ra thế trận tấn công nhỉnh hơn, với sự cơ động của Văn Thuận và Khoa Ngô.

Minh Tâm ghi cú đúp, góp công giúp U23 Việt Nam thắng U23 Thái Lan 3-0. Ảnh: Vietnamnet.vn

Sau nhiều nỗ lực tấn công, U23 Việt Nam mở tỷ số ở phút 17. Quang Duyệt tạt bóng bổng từ cánh trái vào để Minh Tâm đánh đầu đưa bóng đi hiểm hóc, thủ môn Wongraankham dù chạm tay vào bóng cũng không thể cứu thua cho U23 Thái Lan.

Có bàn mở tỷ số, các cầu thủ U23 Việt Nam duy trì lối chơi tấn công tốc độ cao. Khoa Ngô, Văn Thuận và Hoàng Minh thay nhau dứt điểm nhưng không thể thắng được các hậu vệ và thủ môn U23 Thái Lan.

Trong thế trận vượt trội, việc U23 Việt Nam có thêm bàn thắng là điều không bất ngờ. Phút 45, từ đường tạt bóng của Minh Hoàng, cầu thủ Minh Tâm bay người tầm thấp đưa bóng đập vào mép trong cột dọc rồi bay vào khung thành U23 Thái Lan để hoàn thành cú đúp, đồng thời nâng tỷ số lên 2-0 cho U23 Việt Nam.

Sang hiệp 2, thế trận tấn công lấn lướt vẫn được U23 Việt Nam tạo ra. Phút 50, Quang Duyệt tung cú sút ở rìa vòng cấm khiến thủ môn Wongraankham của U23 Thái Lan vất vả cản phá. Sau đó U23 Việt Nam có 3 pha dứt điểm liên tiếp nhưng đều bị hàng thủ U23 Thái Lan chặn lại.

U23 Thái Lan nỗ lực tấn công để tìm kiếm bàn gỡ, nhưng thế trận mà U23 Việt Nam tạo ra khá gắn kết. Những phút cuối trận, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh làm mới hàng công nhưng cũng chủ động giảm nhịp độ trận đấu.

Phút 85, Gia Bảo trong nỗ lực đối mặt đã khiến thủ môn Wongraankham của U23 Thái Lan phải phạm lỗi và penalty cho U23 Việt Nam. Trên chấm 11m, tiền đạo Williams Minh Hoàng dứt điểm quyết đoán ấn định thắng lợi 3-0 cho U23 Việt Nam.

Giành 3 điểm thuyết phục, U23 Việt Nam tự tin hướng tới trận gặp U23 Singapore ở lượt trận thứ 2 Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 vào lúc 19 giờ ngày 12-11. Trước đó ở trận ra quân, U23 Singapore bất ngờ cầm hòa U23 Qatar 0-0.