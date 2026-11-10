U23 Việt Nam thắng thuyết phục 3-0 trước U23 Thái Lan

BÀN THẮNG U23 Việt Nam: Minh Tâm (17', 45'), Williams Minh Hoàng (86')

90'+5

Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan với tỷ số 3-0.

90'

Hiệp 2 có 5 phút bù giờ.

89'

U23 Việt Nam để lộ khoảng trống trước vòng cấm, nhưng cầu thủ U23 Thái Lan dứt điểm không thành công.

86'

VÀOOOOO! Williams Minh Hoàng sút phạt thành công, nâng tỷ số lên 3-0 cho U23 Việt Nam. Thủ môn U23 Thái Lan đổ người đúng hướng nhưng không thể cản phá.

85'

U23 Việt Nam hưởng penalty! Cầu thủ Thái Lan đã phạm lỗi với Gia Bảo trong vòng cấm.

84'

Sút! Không vào! U23 Thái Lan đẩy cao đội hình, tăng sức ép để tìm bàn rút ngắn cách biệt trước U23 Việt Nam.

82'

Tỷ số trận đấu hiện là U23 Việt Nam 2-0 U23 Thái Lan!

79'

U23 Việt Nam giảm nhịp độ trận đấu trong những phút qua. Về phía U23 Thái Lan, đội khách vẫn bế tắc trong việc tìm bàn thắng.

77'

U23 Việt Nam đổi thêm hai cầu thủ: Williams Minh Hoàng thay Minh Tâm, Nguyễn Hoàng Anh thay Đăng Khoa.

73'

Gia Bảo băng cắt vào trong rồi dứt điểm, nhưng cú sút quá lực khiến bóng bay cao hơn xà ngang khung thành U23 Thái Lan.

70'

U23 Việt Nam dẫn hai bàn nên lùi đội hình, giữ sức cho những phút cuối. U23 Thái Lan kiểm soát bóng nhiều hơn trong 10 phút qua nhưng vẫn thiếu cách triển khai hiệu quả.

66'

U23 Việt Nam đổi thêm hai cầu thủ, Gia Bảo và Bá Đạt vào sân thay Văn Thuận và Hoàng Minh.

63'

U23 Thái Lan tấn công nhiều hơn nhưng các pha phối hợp thiếu sắc bén. U23 Việt Nam vẫn phòng ngự chắc chắn trong những phút qua.

60'

Không vào! U23 Thái Lan vừa có cú dứt điểm nguy hiểm nhất từ đầu trận. Bóng đi xuyên hàng rào và đập đất, khiến thủ môn Cao Văn Bình của U23 Việt Nam vất vả cản phá.

58'

U23 Việt Nam có sự thay người đầu tiên: Quang Duyệt rời sân, nhường chỗ cho Đức Phú.

56'

Hoàng Minh solo ấn tượng nhưng không thắng được thủ môn U23 Thái Lan.

54'

Quang Kiệt thi đấu chắc chắn, nhiều lần cắt bóng, chặn đứng các pha tiến lên của U23 Thái Lan.

50'

U23 Việt Nam liên tiếp dứt điểm trong vòng cấm đối phương nhưng không thành bàn. Các cầu thủ U23 Thái Lan bọc lót tốt, cản phá bóng ngay trên vạch vôi.

48'

U23 Thái Lan lên bóng thoáng bên cánh phải, song Tuấn Khải kịp thời ngăn chặn, không để đối thủ vào vòng cấm.

46'

Hiệp 2 bắt đầu.

U23 Việt Nam giao bóng.

45'+2

Trọng tài thổi còi hết hiệp 1. U23 VIỆT NAM 2-0 U23 THÁI LAN

45'

VÀOOOOOO! Lại là Minh Tâm, và vẫn là một pha đánh đầu. Tiền đạo của U23 Việt Nam bật cao đánh đầu, đưa bóng đi chìm vào góc khó. Thủ môn U23 Thái Lan bay người hết cỡ nhưng không thể cản phá. U23 Việt Nam dẫn 2-0!

41'

U23 Thái Lan thay người: Tontawan rời sân, nhường chỗ cho Suwannaphum. Đây là điều chỉnh nhằm cải thiện thế trận, khi đội khách đang chơi lép vế trước U23 Việt Nam.

40'

U23 Việt Nam tiếp tục săn bàn thắng thứ hai để nới rộng cách biệt.

37'

Nguy hiểm! Jehhanafee đi bóng từ cánh trái cắt vào trung lộ, dứt điểm chân phải ở rìa vòng cấm nhưng bóng bay vọt xà ngang khung thành thủ môn Văn Bình.

34'

Trung vệ Nguyên Hoàng của U23 Việt Nam gặp chấn thương không do va chạm. Anh nằm sân, ôm mặt đau đớn và tự ra hiệu xin thay người.

33'

U23 Việt Nam vẫn đang nắm quyền kiểm soát thế trận.

31'

Sút bóng! Không vào! Lê Văn Thuận xử lý đúng kỹ thuật nhưng bóng không đủ hiểm hóc để đánh bại thủ môn U23 Thái Lan.

30'

U23 Việt Nam nỗ lực đẩy bóng lên đều cả ở hai biên.

27'

Bảo Long dứt điểm bất ngờ từ tuyến 2, tiếc là bóng ăn nhiều vào má ngoài và đi chệch cột.

26'

Không vào! Đăng Khoa, Văn Thuận và Hoàng Minh liên tục tung cú sút, nhưng U23 Việt Nam chưa thể nhân đôi cách biệt.

25'

U23 Việt Nam chuyển trạng thái nhanh, buộc thủ môn đội khách phải dùng chân cản phá.

23'

Các cầu thủ U23 Thái Lan dâng cao, tranh chấp bóng quyết liệt ở khu vực giữa sân.

21'

U23 Việt Nam kiểm soát bóng hơn 60%, luân chuyển bóng khắp mặt sân để triển khai tấn công. Đăng Khoa và Văn Thuận là hai cầu thủ nhận bóng nhiều nhất, liên tục tạo ra những pha đột biến.

17'

VÀOOOOO! Tiền đạo Minh Tâm đã đánh đầu ghi bàn thắng cho U23 Việt Nam. U23 Việt Nam dẫn 1-0 trước U23 Thái Lan.

Minh Tâm ăn mừng sau khi mở tỷ số (Ảnh: Trần Hào).

16'

Quang Duyệt phối hợp với đồng đội rồi bứt tốc mạnh mẽ bên cánh trái, vào vòng cấm dứt điểm. Cú sút bị hậu vệ U23 Thái Lan cản phá, U23 Việt Nam được hưởng quả phạt góc.

14'

U23 Việt Nam vẫn ép sân, hàng thủ U23 Thái Lan chống đỡ vất vả. Thủ môn đội khách vừa đổ người cản phá cú sút phạt của Văn Thuận.

12'

Các cầu thủ U23 Việt Nam liên tục có những cú dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành Thái Lan trong những phút vừa qua.

10'

Không vào! U23 Việt Nam có quả đá phạt bên ngoài vòng cấm U23 Thái Lan, nhưng cú sút của Nguyên Hoàng bị hàng rào đối phương chặn lại.

8'

Tuấn Khải di chuyển thông minh vào vòng cấm U23 Thái Lan, đón quả treo bóng từ chấm phạt góc của đồng đội nhưng dứt điểm không thành công.

7'

U23 Việt Nam được hưởng quả phạt.

6'

Cơ hội tốt! Ngô Đăng Khoa đột phá bên cánh trái, phối hợp với đồng đội rồi dứt điểm trong vòng cấm nhưng bóng đi chệch cột dọc.

3'

U23 Thái Lan chủ động đẩy cao đội hình, tạo sức ép ngay từ đầu trận. Chỉ trong 3 phút, đội khách hai lần đưa bóng vào 1/3 sân cuối của Việt Nam, song các cầu thủ áo đỏ phòng ngự tập trung.

0'

HIỆP 1 BẮT ĐẦU

U23 Thái Lan giao bóng. Các cầu thủ chủ nhà U23 Việt Nam ra sân trong trang phục áo đỏ quần đỏ, trong khi dàn cầu thủ U23 Thái Lan thi đấu trong trang phục áo trắng quần xanh.

19h00 Trận đấu bắt đầu

Danh sách U23 Việt Nam có nhiều biến động so với kế hoạch ban đầu. Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Lê Phát và Nguyễn Đăng Dương được điều lên đội tuyển quốc gia. Trần Thành Trung và Nguyễn Trọng Tuấn không thể tiếp tục cùng đội vì chấn thương. Để bổ sung lực lượng, Cao Hoàng Minh và Nguyễn Đức Phú được triệu tập thêm.

Trong bối cảnh đó, kinh nghiệm của nhóm cầu thủ từng dự ASIAD 2026 sẽ góp phần giữ sự ổn định cho đội hình. Đó là thủ môn Cao Văn Bình cùng Lê Nguyên Hoàng, Đinh Quang Kiệt, Lê Đình Long Vũ, Lê Văn Thuận, Nguyễn Lương Tuấn Khải và Nguyễn Quốc Toản.

Ở hàng công, sự chú ý đổ dồn vào hai cầu thủ Việt kiều là Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa. Williams Minh Hoàng cao 1m90, từng khoác áo đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 với 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo. Tiền đạo của CLB Công an TP Hồ Chí Minh có thể hình tốt, di chuyển linh hoạt nhưng cần gọn gàng hơn trong xử lý và dứt điểm.

Ngô Đăng Khoa nổi bật với tốc độ và khả năng đi bóng tạo đột biến. Anh cùng chơi cho CLB Công an TP Hồ Chí Minh với Williams Minh Hoàng nên có lợi thế về sự ăn ý. Nếu được ra sân cùng nhau, bộ đôi này sẽ là điểm đáng chờ đợi của U23 Việt Nam. Đội chủ nhà cũng có lợi thế sân Pleiku và sự cổ vũ của khán giả, điều có thể tiếp thêm động lực cho các cầu thủ trẻ.

U23 Thái Lan đến Gia Lai trong điều kiện chưa thuận lợi. Huấn luyện viên Thawatchai cho biết một số cầu thủ vừa thi đấu ở Thai League cuối tuần qua đã phải di chuyển ngay sang Việt Nam.

Mục tiêu chính của U23 Thái Lan là để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm quốc tế, hướng tới nhiệm vụ năm 2027 và vòng loại U23 châu Á 2028.

Ở hàng công đội khách, Paripan Wongsa, Jehhanafee Mamah và Worawut Noisri là những cái tên đáng chú ý. Hàng phòng ngự U23 Việt Nam cần dành sự tập trung cho nhóm cầu thủ này, nhất là trong các tình huống phản công nhanh.

Với thời gian chuẩn bị hạn chế của cả hai đội, sự tập trung và khả năng tận dụng cơ hội sẽ có ý nghĩa quan trọng. U23 Việt Nam cần phát huy lợi thế sân nhà, đồng thời hạn chế sai sót ở khâu phòng ngự.