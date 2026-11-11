U23 Việt Nam thắng đậm U23 Thái Lan trong trận ra quân

Các tuyển thủ U23 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

Trên sân vận động Pleiku (Gia Lai), đội tuyển U23 Việt Nam bước vào trận ra quân tại Gia Lai VTV Cup 2026 gặp đối thủ U23 Thái Lan. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh, các cầu thủ Việt Nam thể hiện lối chơi chủ động, tổ chức tấn công hiệu quả và giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-0.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U23 Thái Lan chủ động đẩy cao đội hình, song U23 Việt Nam nhanh chóng giành quyền kiểm soát thế trận, tích cực gây sức ép và triển khai các tình huống phối hợp tốc độ ở hai hành lang cánh.

Phút thứ 7, Ngô Đăng Khoa có pha đi bóng tốc độ trước khi xâm nhập vòng cấm và dứt điểm, nhưng bóng đi thiếu chính xác. Một phút sau, từ tình huống phạt góc, Văn Thuận treo bóng thuận lợi để Tuấn Khải băng vào, song cầu thủ này không thể thực hiện pha dứt điểm như mong muốn.

Liên tiếp tạo sức ép, U23 Việt Nam có bàn mở tỷ số ở phút 17. Từ đường tạt bóng chính xác của Văn Duyệt bên cánh, Nguyễn Minh Tâm bật cao đánh đầu hiểm hóc, đánh bại thủ môn Sirassawut Wongraankham, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 1-0.

Có được lợi thế, các học trò của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh tiếp tục duy trì thế trận tấn công. Phút 26, Khoa Ngô, Hoàng Minh và Văn Thuận lần lượt có cơ hội dứt điểm nhưng chưa thể nhân đôi cách biệt.

Đến phút 32, sau tình huống phối hợp giữa Hoàng Minh và Bảo Long, bóng được đưa đến vị trí của Văn Thuận. Tiền vệ này xử lý khéo léo rồi tung cú sút, song thủ môn U23 Thái Lan đã kịp thời cản phá.

Ở chiều ngược lại, đội khách gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành U23 Việt Nam. Cơ hội đáng chú ý của U23 Thái Lan đến ở phút 37, khi Effanafee đột phá vào trung lộ và dứt điểm đưa bóng đi chệch khung thành.

Phút 45, U23 Việt Nam tiếp tục tận dụng tốt cơ hội để gia tăng cách biệt. Từ pha phối hợp bên cánh phải với Long Vũ, Minh Tâm bật cao đánh đầu chính xác, hoàn tất cú đúp và nâng tỷ số lên 2-0.

Hai bàn thắng của Minh Tâm giúp U23 Việt Nam khép lại hiệp một với lợi thế đáng kể, phản ánh sự hiệu quả trong những tình huống tổ chức tấn công của đội chủ nhà.

U23 Việt Nam chiếm lợi thế bàn thắng. (Ảnh: VFF)

Bước sang hiệp 2, dù dẫn trước hai bàn, U23 Việt Nam vẫn duy trì sức ép nhằm tìm kiếm thêm bàn thắng.

Phút 49, Quang Duyệt tung cú sút xa buộc thủ môn đối phương phải trổ tài cứu thua. Chỉ một phút sau, đội chủ nhà liên tiếp tạo ra ba cơ hội nguy hiểm. Quang Kiệt dứt điểm bị hậu vệ U23 Thái Lan ngăn chặn, trước khi Quang Duyệt đá bồi nhưng Eakaphat kịp thời phá bóng ngay trên vạch vôi. Khoa Ngô sau đó cũng có cơ hội nhưng không thể ghi bàn.

Trước sức ép của đội chủ nhà, U23 Thái Lan nỗ lực tổ chức những tình huống phản công. Phút 61, từ quả đá phạt ở cự ly khoảng 19m, Suradanai tung cú sút hiểm hóc nhưng thủ môn Cao Văn Bình xuất sắc cản phá.

Trong khoảng thời gian tiếp theo, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh lần lượt thực hiện những điều chỉnh nhân sự nhằm duy trì thể lực và tạo cơ hội thi đấu cho các cầu thủ.

Đáng chú ý, Nguyễn Đức Phú được tung vào sân ở phút 70, trong khi Williams Minh Hoàng vào thay Minh Tâm ở phút 78.

Phút 83, U23 Thái Lan có cơ hội rút ngắn cách biệt khi Phongsakorn thực hiện cú đá phạt đưa bóng đi sát cột dọc khung thành Cao Văn Bình.

Tuy nhiên, khi trận đấu bước vào những phút cuối, U23 Việt Nam tiếp tục tạo ra khác biệt. Phút 86, Gia Bảo bị thủ môn đối phương phạm lỗi trong vòng cấm, mang về quả phạt đền cho đội chủ nhà.

Trên chấm 11m ở phút 87, Williams Minh Hoàng thực hiện thành công, ấn định chiến thắng 3-0 cho U23 Việt Nam.

Kết quả này giúp thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh có khởi đầu thuận lợi tại Gia Lai VTV Cup 2026, đồng thời tạo đà tâm lý tích cực trước cuộc đối đầu với U23 Singapore ở lượt trận tiếp theo vào 19 giờ ngày mai 12/11 trên sân vận động Pleiku (Gia Lai).

Bên cạnh ý nghĩa về mặt kết quả, chiến thắng trước U23 Thái Lan cũng mang đến cơ hội để ban huấn luyện đánh giá khả năng phối hợp, vận hành chiến thuật và hiệu quả của những phương án nhân sự trong quá trình chuẩn bị cho các nhiệm vụ sắp tới.