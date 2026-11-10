U23 Việt Nam thắng đậm Thái Lan trong trận ra quân giải Gia Lai VTV Cup 2026

Tối 10/11, U23 Việt Nam có màn so tài với Thái Lan trên sân Pleiku, trong khuôn khổ lượt trận mở màn giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội chủ động đẩy cao đội hình và tổ chức tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Tuy nhiên, U23 Việt Nam dần chiếm ưu thế nhờ khả năng kiểm soát bóng và phối hợp tốt ở khu vực giữa sân.

Các cầu thủ U23 Việt Nam ăn mừng bàn thắng vào lưới Thái Lan (Ảnh: M.A).

Phút 7, Ngô Đăng Khoa thực hiện pha đột phá bên cánh trái rồi xâm nhập vòng cấm U23 Thái Lan. Tuy nhiên, cú dứt điểm của cầu thủ này lại đưa bóng đi chệch cột dọc. Chỉ 5 phút sau, Nguyễn Bảo Long tung cú sút chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng thủ môn Sirassawut đã ôm gọn bóng.

Càng chơi, các cầu thủ U23 Việt Nam càng cho thấy sự ăn ý và liên tục có những tình huống phối hợp tấn công chất lượng. Phút 14, các cầu thủ áo đỏ được hưởng quả đá phạt ở vị trí chếch bên trái. Lê Văn Thuận thực hiện cú sút căng hướng về góc xa nhưng không thể đánh bại thủ môn U23 Thái Lan.

Sau nhiều nỗ lực tấn công, đội chủ nhà cuối cùng cũng tìm được bàn mở tỷ số ở phút 19. Quang Duyệt có pha xử lý hay trước khi treo bóng như đặt vào vòng cấm để Nguyễn Minh Tâm bật cao đánh đầu lái bóng về góc cao, đánh bại thủ thành Sirassawut.

Có được lợi thế, đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục kiểm soát thế trận và gây sức ép lên hàng phòng ngự đối phương. Trong khi đó, U23 Thái Lan gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng trước cách chơi pressing tầm cao của các cầu thủ Việt Nam.

Phút 27, Ngô Đăng Khoa đi bóng ở rìa vòng cấm rồi dứt điểm về góc xa nhưng bị thủ môn Sirassawut cản phá. Ngay sau đó, Lê Văn Thuận và Hoàng Minh liên tiếp tung ra những cú sút nguy hiểm nhưng vẫn không thể ghi bàn.

Tưởng chừng hiệp một sẽ khép lại với cách biệt một bàn thì bất ngờ đã xảy ra ở phút thi đấu chính thức cuối cùng. Từ quả tạt tầm thấp của đồng đội, Nguyễn Minh Tâm bay người đánh đầu dũng mãnh, đưa bóng chạm cột dọc trước khi đi vào lưới Thái Lan, nâng tỷ số lên 2-0 cho U23 Việt Nam.

Bước sang hiệp hai, Thái Lan chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, hàng phòng ngự U23 Việt Nam vẫn thi đấu tập trung và không để đối thủ có nhiều không gian để tổ chức phối hợp.

U23 Việt Nam thắng đậm Thái Lan trong trận mở màn giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026 (Ảnh: M.A).

Phút 58, Văn Thuận thực hiện đường chuyền thuận lợi sang cánh phải để Hoàng Minh thoát xuống đối mặt với thủ môn Sirassawut, nhưng cú dứt điểm của cầu thủ U23 Việt Nam lại thiếu lực và không thể đánh bại người gác đền đối phương.

Chỉ 3 phút sau, U23 Thái Lan có cơ hội rút ngắn tỷ số từ một tình huống đá phạt chính diện khung thành. Siradanai tung cú sút đưa bóng hướng về góc xa nhưng thủ môn Văn Bình đã bay người cứu thua.

Sau thời gian thi đấu có phần chùng xuống, HLV Đinh Hồng Vinh đã thực hiện hai sự thay đổi nhân sự khi đưa Gia Bảo và Bá Đạt vào sân thay Hoàng Minh và Văn Thuận. Không lâu sau, Williams Minh Hoàng và Hoàng Anh cũng được đưa vào sân thay Minh Tâm và Đăng Khoa.

Những sự điều chỉnh này của HLV Đinh Hồng Vinh sau đó đã mang tới hiệu quả. Phút 85, Gia Bảo thoát đi cực nhanh trong vòng cấm Thái Lan và bị thủ môn Sirassawut phạm lỗi, dẫn đến quả phạt đền. Trên chấm 11m, Williams Minh Hoàng lạnh lùng dứt điểm, ấn định chiến thắng 3-0 cho U23 Việt Nam.