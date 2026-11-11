U23 Việt Nam thắng đậm Thái Lan: Tín hiệu tích cực từ thế hệ kế cận

Minh Tâm và dấu ấn từ khả năng khai thác khoảng trống

Cú đúp của Nguyễn Minh Tâm và bàn thắng trên chấm phạt đền của Williams Minh Hoàng phản ánh sự hiệu quả của hàng công, đồng thời cho thấy đội bóng trẻ Việt Nam đang có thêm những phương án tấn công đáng chú ý.

U23 Việt Nam (áo đỏ) có chiến thắng ấn tượng trước U23 Thái Lan. Ảnh: VFF

Điểm đáng ghi nhận nhất trong chiến thắng này là khả năng tổ chức thế trận. Trước đối thủ được đánh giá cao như U23 Thái Lan, U23 Việt Nam không chọn cách chơi thận trọng mà chủ động pressing, kiểm soát bóng và khai thác khoảng trống ở hai hành lang cánh.

Cách tiếp cận này cho thấy Ban huấn luyện muốn xây dựng một tập thể có khả năng làm chủ trận đấu thay vì chỉ chờ đợi cơ hội phản công.

Cú đúp của Nguyễn Minh Tâm là điểm sáng nổi bật, đặc biệt ở khả năng chọn vị trí và đánh đầu. Cả hai bàn thắng đều đến từ những đường tạt bóng bên cánh phải, cho thấy U23 Việt Nam đã khai thác khá hiệu quả phương án tấn công biên.

Đây là tín hiệu đáng mừng bởi trước những đối thủ có tổ chức phòng ngự tốt, khả năng tận dụng các tình huống bóng bổng và phối hợp ở hai hành lang sẽ tạo ra sự đa dạng trong cách tiếp cận khung thành.

Bên cạnh Minh Tâm, những cầu thủ như Ngô Đăng Khoa, Văn Thuận, Long Vũ và Williams Minh Hoàng cũng mang đến nhiều lựa chọn cho mặt trận tấn công.

Đáng chú ý, U23 Việt Nam không dừng lại sau khi có lợi thế dẫn trước. Đội bóng tiếp tục duy trì sức ép trong hiệp 2, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm trước khi Williams Minh Hoàng ấn định tỷ số 3-0 trên chấm phạt đền. Điều này cho thấy tinh thần chủ động và khát khao tìm kiếm bàn thắng của các cầu thủ trẻ.

Chiều sâu đội hình là điểm cần tiếp tục kiểm chứng

Một điểm tích cực khác là HLV Đinh Hồng Vinh đã tận dụng trận đấu để điều chỉnh nhân sự, trao cơ hội cho nhiều cầu thủ từ băng ghế dự bị. Những sự thay đổi như Bá Đạt, Gia Bảo, Đức Phú, Williams Minh Hoàng và Hoàng Anh giúp đội hình duy trì sức tươi mới trong giai đoạn cuối trận.

Khởi đầu ấn tượng giúp U23 Việt Nam hướng đến những kết quả tích cực tiếp theo. Ảnh: VFF

Tuy nhiên, chiến thắng cách biệt không đồng nghĩa U23 Việt Nam đã hoàn thiện. Một số tình huống phòng ngự vẫn bộc lộ sơ hở, đặc biệt khi đối phương tổ chức đá phạt và khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ. Thủ môn Cao Văn Bình cũng phải trổ tài cứu thua trước những pha dứt điểm nguy hiểm của U23 Thái Lan.

Đây là những vấn đề Ban huấn luyện cần tiếp tục điều chỉnh, bởi ở những giải đấu có tính cạnh tranh cao hơn, sự thiếu tập trung dù chỉ trong một vài thời điểm cũng có thể phải trả giá.

HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá cao tinh thần và thái độ thi đấu của các học trò, đồng thời xem chiến thắng là món quà dành tặng người hâm mộ Gia Lai. Nhà cầm quân này cũng yêu cầu bộ phận chuyên môn và y tế tập trung phân tích đối thủ, giúp cầu thủ phục hồi thể trạng trước trận tiếp theo.

U23 Thái Lan luôn là đối thủ đáng chú ý của bóng đá trẻ Việt Nam. Vì vậy, chiến thắng 3-0 không chỉ có ý nghĩa về mặt kết quả mà còn tạo thêm sự tự tin cho các cầu thủ trong quá trình tích lũy kinh nghiệm quốc tế.

Dẫu vậy, điều quan trọng hơn cả với U23 Việt Nam tại Gia Lai VTV Cup 2026 không đơn thuần là thành tích, mà là khả năng hoàn thiện lối chơi, kiểm chứng nhân sự và xây dựng sự kết nối giữa các tuyến.

Trước mắt, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ gặp U23 Singapore ngày 12.11. Đây tiếp tục là cơ hội để đội tuyển đánh giá chiều sâu lực lượng và duy trì sự ổn định.

Chiến thắng trước Thái Lan là khởi đầu thuận lợi, nhưng giá trị lớn nhất của giải đấu sẽ nằm ở những bước trưởng thành mà các cầu thủ trẻ tích lũy được cho những mục tiêu dài hạn của bóng đá Việt Nam.