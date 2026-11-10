U23 Việt Nam thắng đậm Thái Lan 3-0 trong ngày khai mạc VTV Cup 2026

Cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Với chiến thắng cách biệt 3-0, thầy trò U23 Việt Nam không chỉ có màn ra quân ấn tượng mà còn mang đến niềm vui cho khán giả trên sân Pleiku.

Giải đấu không chỉ là dịp để các đội tuyển trẻ cọ xát, nâng cao chuyên môn mà còn góp phần quảng bá hình ảnh, con người Gia Lai trong Năm Du lịch Quốc gia 2026

Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 14/11, với sự tham gia của 4 đội tuyển đến từ Đông Nam Á và Tây Á. Đây là dịp để các đội rà soát lực lượng, thử nghiệm đội hình, đánh giá phong độ cầu thủ và tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Qua đó, các cầu thủ trẻ có cơ hội thể hiện năng lực, bản lĩnh và khả năng thích ứng trước những đối thủ có phong cách thi đấu khác nhau.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Giải đấu là cơ hội để các đội tuyển trẻ giao lưu, nâng cao trình độ chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế; đồng thời tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác thể thao giữa các quốc gia”.

Ngay sau lễ khai mạc, đội tuyển U23 Việt Nam bước vào trận đấu đầu tiên, đối đầu với U23 Thái Lan

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, việc đăng cai giải đấu có ý nghĩa đặc biệt trong Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”. Đây là dịp để địa phương quảng bá hình ảnh vùng đất giàu bản sắc văn hóa, thiên nhiên tươi đẹp, con người thân thiện, mến khách; đồng thời khẳng định tiềm năng, điều kiện và quyết tâm của tỉnh trong tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch quy mô quốc gia và quốc tế.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của các đơn vị, tổ chức để địa phương có thêm cơ hội đăng cai các giải đấu trong nước và quốc tế, qua đó thúc đẩy bóng đá trẻ, phát triển phong trào thể thao và quảng bá du lịch.

Kết thúc trận đấu U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 3-0 trước U23 Thái Lan, tạo khởi đầu thuận lợi tại giải đấu

Việc đưa một giải đấu bóng đá quốc tế đến với Pleiku không chỉ tạo thêm sân chơi chất lượng cho các cầu thủ trẻ mà còn mở ra cơ hội kết nối thể thao với du lịch, văn hóa và dịch vụ. Thông qua sự kiện, hình ảnh Gia Lai năng động, giàu bản sắc, sở hữu cảnh quan thiên nhiên đặc sắc và con người thân thiện được kỳ vọng tiếp tục lan tỏa đến bạn bè trong nước, quốc tế.

Diễn ra trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia 2026, Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 được kỳ vọng trở thành điểm nhấn thể thao, góp phần tạo sức hút cho điểm đến Gia Lai, đồng thời thúc đẩy giao lưu, hợp tác và hội nhập quốc tế.