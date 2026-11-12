U23 Việt Nam thắng 1-0 U23 Singapore: Bảo Long toả sáng

●Giao hữu

U23 Việt Nam

1-0

U23 Singapore

Bảo Long 70’

ĐÃ KẾT THÚC

Tối 12/11, U23 Việt Nam đánh bại U23 Singapore 1-0 ở giải giao hữu quốc tế U23 Gia Lai VTV Cup 2026. Việt Nam kiểm soát bóng 70%, liên tục tạo cơ hội nhưng phải chờ đến phút 70 mới phá vỡ thế bế tắc nhờ pha lập công cận thành của Bảo Long.

U23 Việt Nam đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chỉ trong hai phút đầu, Williams Minh Hoàng và Gia Bảo đã có hai tình huống đánh đầu trong vòng cấm nhưng không thể đưa bóng vào khung thành.

Đến phút 8, Quang Duyệt thử vận may bằng cú sút xa hiểm hóc, buộc thủ môn Yazid phải bay người cản phá. Sức ép tiếp tục được duy trì. Williams Minh Hoàng tung cú sút chân trái từ khu vực trước vòng cấm, bóng vượt qua tầm với của Yazid nhưng tìm đúng xà ngang.

Sau đó, Gia Bảo và Tuấn Khải lần lượt có cơ hội đánh đầu ở cự ly thuận lợi nhưng đều đưa bóng ra ngoài. U23 Singapore chủ động lùi sâu và tập trung trước khu vực 16,5 m.

Cách phòng ngự này giúp đội bóng đảo quốc sư tử duy trì thế trận cân bằng đến hết hiệp một dù gần như không tạo được sức ép lên phần sân U23 Việt Nam. Gia Bảo còn có thêm một cú đánh đầu ở phút 38 nhưng bóng đi quá cao, khiến hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số 0-0.

Thế trận một chiều tiếp tục sau giờ nghỉ. Khoa Ngô trở thành điểm tấn công nổi bật bên cánh trái khi liên tiếp tạo ra cơ hội.

Phút 52, anh cắt vào trong rồi dứt điểm về góc gần nhưng Yazid phải mất hai nhịp mới bắt gọn bóng. Đến phút 61, Khoa Ngô vượt qua hai cầu thủ Singapore trước khi sút trúng cột dọc. Sức ép liên tục cuối cùng mang lại bàn thắng ở phút 70.

Sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm, U23 Việt Nam tung ba cú dứt điểm liên tiếp. Văn Thuận bị Yazid cản phá, Minh Tâm sút không đủ lực nhưng Bảo Long xuất hiện đúng lúc, giật gót cận thành đưa bóng vào lưới mở tỷ số.

Sau bàn thắng, U23 Việt Nam tiếp tục kiểm soát trận đấu và tạo thêm cơ hội. Văn Thuận có pha đột phá bên cánh phải ở phút 79 trước khi đưa bóng vào nguy hiểm, buộc Yazid phải cứu thua.

Bốn phút sau, bóng một lần nữa nằm trong lưới U23 Singapore nhưng bàn thắng không được công nhận. Tỷ số 1-0 được giữ đến hết trận, khép lại màn trình diễn áp đảo của U23 Việt Nam.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Singapore diễn ra lúc 19h ngày 12/11 trên sân vận động Pleiku (Gia Lai). Trận đấu thuộc Giải giao hữu bóng đá quốc tế U23 Gia Lai VTV Cup 2026, được phát sóng trên hệ thống của FPT Play và kênh VTV6.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số U23 Việt Nam vs U23 Singapore mới nhất.

U23 Việt Nam

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

Cao Văn Bình

TM

ĐT

5

Nguyễn Lương Tuấn Khải

8

Nguyễn Đức Phú

10

Williams Minh Hoàng

11

Lê Văn Thuận

14

Lê Văn Quang Duyệt

16

Nguyễn Anh Tiệp

19

Trần Gia Bảo

20

Đinh Quang Kiệt

22

Lê Đình Long Vũ

26

Bùi Thanh Đức

DỰ BỊ

2

Nguyễn Quốc Quang Huy

3

Nguyên Hoàng

4

Nguyễn Mạnh Hưng

6

Cao Hoàng Minh

7

Ngô Đăng Khoa

9

Nguyễn Hoàng Anh

12

Nguyễn Bảo Long

13

Phạm Đình Hải

TM

15

Tạ Xuân Trường

17

Thái Bá Đạt

18

Nguyễn Minh Tâm

25

Nguyễn Quốc Toàn

U23 Singapore

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

13

Muhammad A.B.M Yazid

TM

2

Muhammad F.B.M Fazli Koh

5

Muhammad I.M.B Mustaqim

6

Ajay Robson S/O Muralithran

7

Khairin Nadim Bin Rahim

9

Timothy Cheng Tin Hang

12

Sarrvin Raj

18

Yasir Ibn Nizamudin

19

Kieran Teo Jia Jun

ĐT

20

Sim Jun Yen

21

Iryan Fandi Ahmad

DỰ BỊ

1

Firman N.B.M Faizal

TM

3

Andrew Aw Yong Rei

4

Marcus S/O Mosses

8

Andy Reefqy B.M. Hasyim

10

Nur Muhammad A.I.B Junaidi

14

Ahmad Danial Bin Roslan

15

Kian Jared Ghadessy

16

Adrian Jackard

17

Amir Syafiz Bin Abdul Rashid

22

Goh Jun Yang Isaac

TM

23

Harith Danish Bin Irwan

Thông tin trận U23 Việt Nam vs U23 Singapore

Chiến thắng thuyết phục 3-0 trước U23 Thái Lan tạo đà tâm lý thuận lợi cho U23 Việt Nam trước những trận đấu tiếp theo. Tuy nhiên, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh cần duy trì sự tập trung, đặc biệt khi phải đối đầu với những đội bóng có lối chơi phòng ngự chặt chẽ.

U23 Việt Nam đối đầu với U23 Singapore trên sân vận động Pleiku (Gia Lai). (Ảnh: VFF)

U23 Singapore cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị đánh bại khi cầm hòa U23 Qatar với tỷ số 0-0. Đội bóng đảo quốc sư tử tổ chức phòng ngự kín kẽ, duy trì cự ly đội hình hợp lý và hỗ trợ nhau hiệu quả trong những tình huống đối phương gây sức ép.

Lịch sử đối đầu đang nghiêng về U23 Việt Nam. Trong ba lần chạm trán gần nhất kể từ năm 2022, đội bóng áo đỏ giành hai chiến thắng và một trận hòa trước U23 Singapore. Đáng chú ý, U23 Việt Nam từng đánh bại đối thủ với tỷ số 1-0 tại vòng loại U23 châu Á 2026.