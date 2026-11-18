U23 Việt Nam tham dự 3 giải đấu quốc tế trong năm 2027.

U23 Việt Nam được dự báo sẽ trải qua một năm 2027 bận rộn với hàng loạt giải đấu quan trọng, gồm vòng loại U23 châu Á 2028, Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2027 và SEA Games 34. Đây đều là những sân chơi mang ý nghĩa lớn, đòi hỏi đội tuyển và Ban huấn luyện phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về lực lượng cũng như chiến thuật.

Theo kế hoạch, nhiệm vụ đầu tiên của U23 Việt Nam trong năm 2027 là tham dự vòng loại U23 châu Á 2028, dự kiến diễn ra vào tháng 6. Đây là đấu trường quen thuộc với bóng đá trẻ Việt Nam. Những năm gần đây, các thế hệ U23 Việt Nam liên tục cho thấy sự tiến bộ, thường xuyên giành quyền góp mặt tại vòng chung kết và tạo được dấu ấn nhất định ở sân chơi châu lục.

Ngay sau vòng loại U23 châu Á, U23 Việt Nam sẽ tiếp tục hướng đến Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2027, dự kiến được tổ chức trên sân nhà. Với lợi thế sân bãi cùng vị thế của nhà đương kim vô địch, đội tuyển được kỳ vọng tiếp tục duy trì thành tích ấn tượng tại đấu trường khu vực.

Đáng chú ý, U23 Việt Nam từng giành chức vô địch ba kỳ liên tiếp vào các năm 2022, 2023 và 2025. Thành tích này không chỉ khẳng định vị thế của bóng đá trẻ Việt Nam ở Đông Nam Á mà còn tạo thêm động lực để đội tuyển hướng đến mục tiêu bảo vệ ngôi vương trong năm 2027.

Khép lại năm thi đấu, U23 Việt Nam sẽ bước vào thử thách tại SEA Games 34, dự kiến diễn ra vào tháng 9/2027 tại Malaysia. Đây được xem là một trong những giải đấu đáng chú ý nhất trong năm, nơi đội tuyển phải cạnh tranh với những đối thủ mạnh trong khu vực để hướng tới mục tiêu giành thành tích cao.

Để chuẩn bị cho chuỗi giải đấu quan trọng này, U23 Việt Nam đã có những bước thử nghiệm thông qua các trận giao hữu với U23 Thái Lan và U23 Singapore trong năm 2026. Những cuộc đối đầu này mang lại cơ hội quý giá để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, đồng thời giúp ban huấn luyện đánh giá phong độ, rà soát lực lượng và từng bước hoàn thiện lối chơi.

Với lịch trình dày đặc cùng nhiều mục tiêu quan trọng, năm 2027 sẽ là phép thử đáng kể đối với U23 Việt Nam. Khả năng duy trì chiều sâu đội hình, quản lý thể lực và xây dựng sự ổn định trong lối chơi sẽ đóng vai trò quan trọng, quyết định thành công của đội tuyển trên cả đấu trường châu lục lẫn khu vực.