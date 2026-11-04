U23 Việt Nam tại Gia Lai VTV Cup 2026: Phép thử cho những nhân tố mới

Đáng chú ý, danh sách tập trung có 7 cầu thủ từng góp mặt trong thành phần U23 Việt Nam tham dự ASIAD 2026, gồm thủ môn Cao Văn Bình; các hậu vệ Lê Nguyên Hoàng, Đinh Quang Kiệt; cùng Lê Đình Long Vũ, Lê Văn Thuận, Nguyễn Lương Tuấn Khải và Nguyễn Quốc Toản.

Các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ có những trận đấu bổ ích tại Gia Lai. Ảnh: Hoàng Hồ

Việc tiếp tục được trao cơ hội giúp nhóm cầu thủ này phát huy kinh nghiệm tích lũy tại đấu trường châu lục, đồng thời cạnh tranh vị trí trong kế hoạch xây dựng lực lượng cho những nhiệm vụ tiếp theo.

Một điểm nhấn khác là sự xuất hiện của ba cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung, Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa. Trong đó, Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa vừa được triệu tập vào đội tuyển quốc gia tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 tại Indonesia.

Những trải nghiệm ở cấp độ đội tuyển sẽ là hành trang quý giá, giúp các cầu thủ trẻ trưởng thành hơn về chuyên môn và bản lĩnh thi đấu.

Trên băng ghế huấn luyện, HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục đảm nhiệm vai trò dẫn dắt U23 Việt Nam, trong thời gian HLV trưởng Kim Sang-sik cùng đội tuyển quốc gia thực hiện nhiệm vụ trong dịp FIFA Days tháng 11.

Từng đồng hành với đội tại ASIAD 2026 và nhiều giải đấu quốc tế, HLV Đinh Hồng Vinh có điều kiện tiếp tục theo dõi, đánh giá sự tiến bộ của các cầu thủ.

Về lâu dài, Gia Lai VTV Cup 2026 được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho U23 Việt Nam hướng đến SEA Games 34, Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2027 và vòng loại U23 châu Á 2028.

Quan trọng hơn, giải đấu tạo môi trường thi đấu cần thiết để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Thông qua giải đấu, Ban huấn luyện sẽ có thêm cơ sở đánh giá từng vị trí, từng cá nhân, từng bước hoàn thiện bộ khung U23 Việt Nam và phát hiện những nhân tố đủ khả năng bổ sung cho đội tuyển quốc gia trong tương lai.