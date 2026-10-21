U23 Việt Nam sử dụng đội hình trẻ ở giải giao hữu quốc tế?

U23 Việt Nam tham dự giải giao hữu quốc tế vào tháng 11.

Giải tứ hùng quốc tế tại Gia Lai, diễn ra từ ngày 10 đến 14/11 với sự góp mặt của U23 Thái Lan, Qatar và Singapore, là cơ hội để U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2028, SEA Games 34 và vòng chung kết U23 châu Á 2028.

Theo quy định độ tuổi, các giải đấu này dành cho cầu thủ sinh từ năm 2005 trở về sau. Vì vậy, nhiều gương mặt vừa dự ASIAD 20 như Phạm Lý Đức, Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Phi Hoàng hay Nguyễn Thanh Nhàn sẽ không còn đủ điều kiện tham dự.

Nếu đặt mục tiêu vô địch giải tứ hùng, U23 Việt Nam có thể sử dụng những cầu thủ lớn tuổi hơn. Tuy nhiên, đây cũng là dịp thích hợp để trao cơ hội cho lứa cầu thủ trẻ nhằm tích lũy kinh nghiệm quốc tế và hướng đến các mục tiêu quan trọng trong năm 2027, 2028.

Đặc biệt, để đánh dấu lần đầu tiên một giải bóng đá quốc tế quy mô trở lại Gia Lai sau hơn 10 năm, Ban tổ chức đã quyết định đầu tư mạnh mẽ với tổng giải thưởng lên đến hơn 4 tỉ đồng.

Cụ thể, tiền thưởng cho nhà vô địch lên đến 100.000 USD (khoảng 2,6 tỉ đồng). Đội Á quân sẽ nhận 40.000 USD (hơn 1 tỉ đồng) và đội giành HCĐ nhận phần thưởng 20.000 USD (khoảng 520 triệu đồng).

Dàn "quân xanh" chất lượng cùng mức thưởng cao hứa hẹn sẽ tạo ra cơ hội cọ xát hiệu quả cho U23 Việt Nam vừa chuyển giao thế hệ.