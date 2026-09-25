U23 Việt Nam quyết đấu với Hàn Quốc tại tứ kết ASIAD 20

U23 Việt Nam sẽ bước vào trận tứ kết gặp Hàn Quốc. Ảnh: Hoàng Hồ

Sự chú ý lớn nhất trong ngày 25.9 hướng về sân Nagoya City Minato Soccer Field, nơi U23 Việt Nam gặp U23 Hàn Quốc vào lúc 17h30 (giờ Việt Nam). Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh giành quyền vào tứ kết sau khi kết thúc vòng bảng với vị trí thứ hai bảng C, có 4 điểm sau ba trận. U23 Việt Nam hòa Kuwait 1-1, thắng Philippines 2-0 trước khi thua Uzbekistan 0-2 ở lượt cuối.

Đối đầu U23 Hàn Quốc ở vòng đấu loại trực tiếp là thử thách lớn đối với các cầu thủ trẻ Việt Nam. Tuy nhiên, việc góp mặt trong nhóm 8 đội mạnh nhất đã mở ra cơ hội để U23 Việt Nam tiếp tục thử sức trước một đối thủ hàng đầu châu lục và thể hiện bản lĩnh ở một trận đấu mang tính quyết định.

Một tâm điểm khác của ngày thi đấu nằm tại Aichi Prefectural General Shooting Gallery. Vào 7h45 (giờ Việt Nam), hai xạ thủ Phạm Quang Huy và Trịnh Thu Vinh sẽ kết hợp tranh vòng loại nội dung súng ngắn hỗn hợp nam nữ. Nếu vượt qua vòng loại, bộ đôi Việt Nam sẽ bước vào chung kết lúc 10h00.

Đây cũng là cơ hội để hai gương mặt được kỳ vọng hàng đầu của bắn súng Việt Nam tìm lại cảm giác tốt nhất sau những nội dung cá nhân chưa đạt kết quả như mong đợi. Phạm Quang Huy đến ASIAD 20 với vị thế đương kim vô địch 10m súng ngắn hơi nam. Ba năm trước tại Hàng Châu, anh đã giành HCV, tạo nên cột mốc lịch sử cho bắn súng Việt Nam tại ASIAD.

Trong khi đó, Trịnh Thu Vinh đã cùng Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy mang về HCĐ đồng đội 10m súng ngắn hơi nữ ngày 23.9. Thu Vinh cũng giành quyền vào chung kết cá nhân, song chưa thể tạo nên kết quả như kỳ vọng. Vì vậy, nội dung hỗn hợp là một cơ hội khác để hai xạ thủ chủ lực thể hiện khả năng và hướng tới thành tích tốt hơn cho bắn súng Việt Nam.

Cũng tại trường bắn, lúc 8h45, Phùng Việt Dũng, Nguyễn Tâm Quang và Nguyễn Minh Quang bước vào vòng loại 50m súng trường 3 tư thế nam; chung kết dự kiến diễn ra lúc 12h00 nếu có VĐV Việt Nam giành quyền đi tiếp.

Bơi tiếp tục có một ngày thi đấu dày đặc. Từ 8h00, Nguyễn Thúy Hiền tranh vòng loại 50m bướm nữ; Phạm Thanh Bảo thi 50m ếch nam; Trần Hưng Nguyên tranh tài 200m ngửa nam. Nguyễn Huy Hoàng và Trần Văn Nguyễn Quốc cùng dự vòng loại 400m tự do nam, trong khi Nguyễn Quang Thuấn và Dương Văn Hoàng Quy góp mặt ở 200m bướm nam. Các nội dung chung kết diễn ra từ 15h00 nếu VĐV Việt Nam vượt qua vòng loại.

Ở canoeing, Huỳnh Cao Minh - Đỗ Minh Thuận thi bán kết kayak đôi nam K2 500m lúc 8h00. Đáng chú ý, bộ tứ Hoàng Thị Hường, Bùi Mai Hạnh, Hoàng Thị Lâm và Đỗ Thị Thanh Thảo bước thẳng vào chung kết A kayak bốn nữ K4 500m lúc 9h40, mở thêm một cơ hội cạnh tranh thành tích cho thể thao Việt Nam.

Cử tạ có Quàng Thị Tâm tranh chung kết hạng 57kg nữ lúc 11h30; boxing có Võ Thị Kim Ánh gặp võ sĩ Đài Bắc Trung Hoa ở vòng loại hạng 54kg nữ lúc 10h00.

Điền kinh tiếp tục với Hoàng Thanh Giang ở hai nội dung cuối của 7 môn phối hợp là ném lao và 800m; Tạ Ngọc Tưởng tranh vòng loại 400m nam, Hoàng Thị Minh Hạnh thi vòng loại 400m nữ.

Đấu kiếm có đội kiếm ba cạnh nữ gồm Trần Thị Thùy Trinh, Nguyễn Phương Kim và Nguyễn Thị Kiều Oanh gặp Philippines ở vòng 1/8, trong khi Trịnh Hải Khang tranh chung kết nhảy chống nam môn thể dục dụng cụ lúc 13h00.

Cầu lông Việt Nam cũng bắt đầu hành trình tại Đại hội với Nguyễn Hải Đăng ở đơn nam; Trần Đình Mạnh - Phạm Thị Khánh ở đôi nam nữ; Nguyễn Đình Hoàng - Trần Đình Mạnh ở đôi nam và Phạm Thị Khánh - Phạm Thị Diệu Ly ở đôi nữ.

Ngoài ra, đội tuyển bóng đá nữ gặp Trung Quốc lúc 13h00, còn đội tuyển bóng ném nữ gặp Uzbekistan lúc 10h30.

Với nhiều nội dung quan trọng trải dài trong ngày, 25.9 tiếp tục là một ngày thi đấu đáng chờ đợi của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20. Trong đó, cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc ở tứ kết bóng đá nam sẽ thu hút sự quan tâm đặc biệt, còn tại trường bắn, sự kết hợp giữa Phạm Quang Huy và Trịnh Thu Vinh được chờ đợi sẽ giúp hai xạ thủ tìm lại phong độ, qua đó mở thêm cơ hội cạnh tranh huy chương cho Thể thao Việt Nam.