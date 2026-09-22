U23 Việt Nam qua vòng bảng ASIAD 2026, HLV Đinh Hồng Vinh nói thẳng điểm yếu

Sau trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan ở lượt cuối bảng C ASIAD 2026 ngày 22/9, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh cho biết việc Uzbekistan đẩy cao tốc độ cùng một thoáng thiếu tập trung đã khiến đội phải nhận bàn thua sớm.

“Lối chơi có lúc còn chậm nhịp, khả năng khai thác tấn công ở 1/3 cuối sân là điều tôi chưa hài lòng”, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh nói.

Bên cạnh đó, nhà cầm quân của U23 Việt Nam còn nêu những điểm chưa đạt yêu cầu của các học trò trong trận đấu.

“Sau bàn thua, U23 Việt Nam chơi tự tin trở lại, kiểm soát bóng. Nhưng Xuân Bắc gặp chấn thương, làm suy giảm khả năng cầm nhịp chuyển đổi trạng thái. Ở hiệp một, chúng tôi tạo được cơ hội. Nếu có bàn gỡ hòa, cục diện có thể đã khác trong hiệp hai”, ông nói.

HLV Đinh Hồng Vinh trong cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan. (Ảnh: VFF)

Một vấn đề khác mà U23 Việt Nam phải đối mặt là điều kiện thời tiết tại Nagoya. Nắng nóng kéo dài những ngày qua phần nào ảnh hưởng đến nền tảng thể lực của các cầu thủ.

“Từ ngày 13/9 đến nay, thời tiết quá nóng. Có một chút ảnh hưởng đến thể lực. Sau trận này phải phục hồi thật tốt để lấy lại thể trạng cho tứ kết”, HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ.

Nhìn lại 3 trận vòng bảng, nhà cầm quân của U23 Việt Nam ghi nhận tinh thần và thái độ thi đấu của các học trò. Đội bước vào ASIAD 2026 với quỹ thời gian chuẩn bị không dài, lực lượng gồm cả những cầu thủ từng dự VCK U23 châu Á 2026 và một số gương mặt mới.

“Là một HLV chuyên nghiệp, dù lực lượng nào, khi nhận trách nhiệm với đội cũng hài lòng. Sau 3 trận đấu, tôi đánh giá cao sự cố gắng của tất cả cầu thủ. Lực lượng mới cũng sẽ có sự tiến bộ xa trong tương lai”, ông chia sẻ.

Đối thủ của U23 Việt Nam tại tứ kết sẽ được xác định sau cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng D giữa U23 Hàn Quốc và U23 Ả Rập Xê Út. HLV Đinh Hồng Vinh cho biết ông không đặt nặng việc lựa chọn đối thủ mà yêu cầu các học trò chuẩn bị cho mọi kịch bản.

“Dù gặp đối thủ nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lý bước vào tứ kết”, ông nhấn mạnh.

Về nhân sự, U23 Việt Nam gặp một số vấn đề khi Xuân Bắc và Quốc Cường dính chấn thương. Ban huấn luyện sẽ tiếp tục đánh giá mức độ hồi phục và tình trạng thể lực của từng cầu thủ trước khi lựa chọn đội hình cho trận tứ kết.