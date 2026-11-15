U23 Việt Nam nhận cúp vô địch Gia Lai VTV Cup 2026

Lễ trao giải và vinh danh các tập thể, cá nhân xuất sắc tại Gia Lai VTV Cup 2026. Ảnh: VFF

Sau những ngày tranh tài sôi nổi với sự góp mặt của bốn đội tuyển U23 Việt Nam, U23 Qatar, U23 Singapore và U23 Thái Lan, Gia Lai VTV Cup 2026 đã khép lại bằng lễ trao giải trong không khí trang trọng tại sân vận động Pleiku.

Tâm điểm của buổi lễ là khoảnh khắc U23 Việt Nam bước lên bục nhận cúp vô địch sau hành trình thi đấu bất bại. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đã thể hiện phong độ ổn định, giành hai chiến thắng trước U23 Thái Lan và U23 Singapore, trước khi hòa U23 Qatar 1-1 ở lượt trận cuối cùng.

Với 7 điểm sau ba trận đấu, U23 Việt Nam xuất sắc giành ngôi đầu chung cuộc. U23 Qatar cán đích ở vị trí Á quân, trong khi U23 Thái Lan giành hạng Ba.

Không chỉ đăng quang ngôi vô địch, đội chủ nhà còn ghi dấu ấn khi giành cả ba danh hiệu cá nhân của giải đấu.

Tiền đạo Nguyễn Minh Tâm trở thành gương mặt nổi bật nhất khi được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Với ba pha lập công, cầu thủ U23 Việt Nam đồng thời nhận giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất.

Trong đó, bàn thắng gỡ hòa 1-1 trước U23 Qatar ở lượt trận cuối cùng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp U23 Việt Nam bảo toàn lợi thế điểm số và chính thức đăng quang.

Ở vị trí thủ môn, Cao Văn Bình được vinh danh là Thủ môn xuất sắc nhất giải. Những màn trình diễn chắc chắn của anh góp phần quan trọng giúp U23 Việt Nam duy trì thành tích bất bại, đặc biệt trong những thời điểm phải chịu sức ép từ các đối thủ.

Bên cạnh việc trao các danh hiệu tập thể và cá nhân, lễ bế mạc còn là dịp ghi nhận những đóng góp của các đơn vị, cá nhân đối với thành công chung của giải đấu.

Ban tổ chức đã công bố và trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác tổ chức và tham gia giải.

Các tập thể được khen thưởng gồm Liên đoàn Bóng đá (LĐBĐ) Việt Nam, Công ty Cổ phần Thể thao LPBank Hoàng Anh Gia Lai cùng bốn đội tuyển U23 Việt Nam, U23 Qatar, U23 Singapore và U23 Thái Lan.

Hai cá nhân nhận Bằng khen là ông Nguyễn Minh Châu, Phó Tổng Thư ký LĐBĐ Việt Nam và ông Nguyễn Tấn Anh, Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần Thể thao LPBank Hoàng Anh Gia Lai.

Ban tổ chức cũng trao hoa và kỷ niệm chương tri ân tổ trọng tài đã tham gia điều hành các trận đấu, ghi nhận những đóng góp trong việc bảo đảm chất lượng chuyên môn và sự công bằng trong suốt quá trình tranh tài.

Vượt ra ngoài ý nghĩa của một giải đấu giao hữu, Gia Lai VTV Cup 2026 mang đến cơ hội cọ xát quốc tế thiết thực cho các đội tuyển trẻ. Việc đối đầu với những đối thủ có phong cách thi đấu khác nhau giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, nâng cao bản lĩnh và hoàn thiện kỹ năng thi đấu.

Đối với U23 Việt Nam, chức vô địch không chỉ là thành quả đáng khích lệ mà còn giúp ban huấn luyện có thêm cơ sở đánh giá lực lượng, thử nghiệm nhân sự và chuẩn bị cho các nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới.

Thành công của giải đấu cũng cho thấy hiệu quả phối hợp giữa LĐBĐ Việt Nam, địa phương và các đơn vị liên quan trong công tác tổ chức những sự kiện bóng đá quốc tế. Qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào thể thao, quảng bá hình ảnh Gia Lai và tăng cường giao lưu, hợp tác giữa các nền bóng đá trong khu vực và châu lục.