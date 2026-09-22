U23 Việt Nam may mắn khi chỉ thua U23 Uzbekistan 0-2

Trước U23 Việt Nam, U23 Uzbekistan thay đổi 3 vị trí so với trận đấu mà họ dồn lực thắng đậm U23 Philippines: thủ môn Muratbaev, hậu vệ Abdunazarov và tiền đạo Jumaev đá chính, thay cho Khamidov, Abdullaev và Shodiboev. Đội bóng Trung Á thi đấu thong dong trước U23 Việt Nam khi đã nắm trong tay lợi thế rất lớn, nhưng chúng ta dễ dàng nhìn ra đẳng cấp khác biệt của 2 đội tuyển.

Các cầu thủ U23 Việt Nam thi đấu nỗ lực trong cả mặt trận tấn công và phòng ngự. Tuy nhiên, cầu thủ U23 Uzbekistan có nền tảng kỹ thuật vượt trội, thể lực tốt hơn hẳn và tổ chức đội hình bài bản. Một lần U23 Uzbekistan lên bóng là lúc hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam bị đe dọa. Trong khâu phòng ngự, đối thủ mắc sai lầm ít hơn chúng ta, do đó chiến thắng 2-0 nghiêng về đội tuyển áo xanh là kết quả phản ánh đúng cục diện trên sân.

U23 Uzbekistan quá mạnh so với U23 Việt Nam. Ảnh: ﻿Minh Hưng.

U23 Việt Nam phòng ngự lỏng lẻo

Hai bàn thua của U23 Việt Nam trước U23 Uzbekistan xảy ra theo 2 kịch bản khác nhau. Trong tình huống đầu tiên, đối thủ tấn công trực diện vào trung lộ. Khu vực ở giữa vị trí trung vệ và tiền vệ trung tâm của U23 Việt Nam (zone 14) mở toang cho đối thủ khoét vào. Sau đó, 3 trung vệ U23 Việt Nam bố trí kèm người không hợp lý, giúp 2 tiền đạo của đối phương có nhiều lựa chọn để kết thúc tình huống.

Ở bàn thua thứ 2, U23 Uzbekistan triển khai tấn công cực nhanh theo trục dọc ở giữa sân. Chỉ với 2 đường chuyền và vài nhịp xử lý của Ibraimov ở chốt chặn cuối cùng, U23 Uzbekistan đưa bóng vào vòng cấm U23 Việt Nam. Ibraimov tiếp tục đối đầu 1vs1 với Lý Đức, dễ dàng "vặn sườn" trung vệ của U23 Việt Nam và dứt điểm cận thành để ghi bàn.

Hai bàn thua của U23 Việt Nam xảy ra theo cùng một kịch bản - tuyến 2 hỗ trợ đánh chặn không tốt và để cho U23 Uzbekistan có quá nhiều không gian để triển khai tấn công trực diện. Sau đó, đến chốt chặn cuối cùng là 3 trung vệ, Lý Đức, Đức Anh không hoàn thành nhiệm vụ ở pha theo kèm tay đôi.

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Tình huống đầu tiên dẫn đến bàn thua của U23 Việt Nam

Bộ đôi tiền vệ trung tâm của U23 Việt Nam - Xuân Bắc và Quốc Cường - không kịp tham gia phòng ngự ở tình huống thua bàn đầu tiên. Trung vệ Đức Anh phải lao lên cản phá nhưng bị vượt mặt. Cuối cùng, 3 cầu thủ phòng ngự còn lại của U23 Việt Nam rơi vào thế bị động.

Một loạt tình huống khác thể hiện hệ thống của U23 Việt Nam có vấn đề trong trận này. Điển hình như tình huống phút 66 - U23 Uzbekistan ghi bàn nâng tỷ số 2-0 - quân số phòng ngự của U23 Việt Nam áp đảo so với hàng công U23 Uzbekistan. Tuy nhiên, vẫn là câu chuyện khu vực "zone 14" bị bỏ trống, cầu thủ U23 Uzbekistan không chịu tác động và dễ dàng thực hiện đường chuyền hướng lên trên. Sau đó, Nguyên Hoàng đứng xa tình huống và không kịp lui về hỗ trợ cho Lý Đức.

Trong tình huống ở phút 25, cả đội hình U23 Việt Nam bị hút sang cánh phải và U23 Uzbekistan khai thác triệt để khoảng trống bên cánh trái theo hướng tấn công của họ. Có quá nhiều cầu thủ U23 Việt Nam dâng cao, đứng ở vị trí thừa thãi, hoặc bị hút vào bóng, trong khi nhân sự phòng ngự ở chốt chặn quan trọng không được đảm bảo.

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Nhìn chung, hệ thống chiến thuật của U23 Việt Nam hoàn toàn vụn vỡ trong trận này. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc U23 Uzbekistan mạnh vượt trội chúng ta. Đội bạn triển khai phối hợp nhuần nhuyễn theo tam giác hoặc tứ giác, các vị trí liên tục di chuyển để khiến cầu thủ U23 Việt Nam bị hút theo trái bóng.

Thế nhưng, ở cấp độ bóng đá đỉnh cao, U23 Việt Nam phải tự trách mình vì những sai lầm mang tính hệ thống, thực tế đã thỉnh thoảng xuất hiện ở trận hòa U23 Kuwait, thắng U23 Philippines và phải bộc lộ mọi điểm yếu trước U23 Uzbekistan. Đại diện bóng đá Trung Á tạo ra một loạt cơ hội nguy hiểm ở trận này và việc chỉ thủng lưới 2 bàn là may mắn cho U23 Việt Nam.

Nỗi nhớ Đình Bắc

Trước U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam thực hiện một số tình huống tấn công có nét. Điển hình như tình huống ở phút 12, bộ đôi Thanh Nhàn - Ngọc Mỹ ban bật tự tin trong vòng cấm của U23 Uzbekistan. Thanh Nhàn đối mặt thủ môn nhưng dứt điểm thất bại. Đó là cơ hội tốt nhất của U23 Việt Nam bị bỏ lỡ trong trận này.

Và đó cũng là khoảnh khắc duy nhất U23 Uzbekistan chơi lỏng lẻo, bị bất ngờ vì pha phối hợp nhỏ của U23 Việt Nam. Kể từ đó, cơ hội cho các chân sút áo đỏ không nhiều. Chúng ta nỗ lực thực hiện một số pha sút xa từ Ngọc Mỹ, cùng vài nỗ lực đột phá cá nhân của Thanh Nhàn, Quốc Việt nhưng không tình huống nào chuyển hóa thành bàn thắng.

Các tiền đạo U23 Việt Nam bất lực ở trận này. Ảnh: ﻿Minh Hưng.

Khâu dứt điểm của U23 Việt Nam vẫn tệ ở Asiad 20. Trước U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam không có nhiều cơ hội dứt điểm để sửa sai như trận thắng U23 Philippines 2-0.

Hệ thống kỷ luật của U23 Uzbekistan đã bóp nghẹt ý đồ triển khai tấn công theo bài của U23 Việt Nam. Cuối cùng, phương án nhanh, gọn nhất mà thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh áp dụng vẫn là bóng dài, chờ đợi vào nỗ lực cá nhân của Ngọc Mỹ và Thanh Nhàn. Tuy nhiên, "Các chiến binh sao vàng" thiếu một ngòi nổ đủ sức chơi độc lập tác chiến và tạo ra đột biến tốt như Đình Bắc.

Khi U23 Việt Nam bế tắc, tất cả nhìn vào cánh trái của Đình Bắc. Điều này xảy ra thường xuyên từ SEA Games 33 cho đến VCK U23 châu Á 2026. Đình Bắc sẽ nhận bóng, giữ bóng để hút người và tìm phương án phối hợp. Đó là điều mà U23 Việt Nam cần khi chạm trán những đội bóng phòng ngự kín kẽ như U23 Uzbekistan. Vai trò đó được trao cho Ngọc Mỹ, Quốc Việt hoặc Thanh Nhàn, song độ hiệu quả rõ ràng giảm sút so với khi có Đình Bắc trên sân.

U23 Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng môn bóng đá nam tại Asiad 20. Đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh là U23 Hàn Quốc hoặc U23 Saudi Arabia. Trận thua U23 Uzbekistan 0-2 là điều cần thiết để U23 Việt Nam nhìn lại vấn đề và nỗ lực khắc phục trong vài ngày tới để thi đấu tốt hơn tại tứ kết.