U23 Việt Nam lọt vào tứ kết ASIAD 2026

Dù không tạo được bất ngờ trước đối thủ mạnh U23 Uzbekistan, nhưng U23 Việt Nam vẫn giành quyền đi tiếp vào tứ kết. Ảnh: VFF

Trước lượt trận cuối, U23 Uzbekistan dẫn đầu bảng C với 6 điểm, trong khi U23 Việt Nam có 4 điểm. U23 Kuwait mới có 1 điểm và U23 Philippines chưa có điểm nào. Vì vậy, 1 điểm trước Uzbekistan sẽ giúp Việt Nam chắc chắn đứng nhì bảng, trong khi thất bại có thể khiến đội bóng áo đỏ phải chờ kết quả trận đấu còn lại.

U23 Việt Nam nhập cuộc không thuận lợi khi sớm phải nhận bàn thua. Phút thứ 5, Urinboev Muhammadali xử lý cá nhân trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ môn Cao Văn Bình, đưa Uzbekistan vượt lên dẫn trước 1-0.

Bàn thua buộc U23 Việt Nam đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Phút 12, Lê Phát có hai cơ hội liên tiếp trong vùng cấm nhưng không thắng được thủ môn Uzbekistan. 2 phút sau, Thanh Nhàn đưa bóng vào lưới đối phương sau pha thoát xuống, song trọng tài không công nhận bàn thắng do lỗi việt vị.

Phút 15, Ngọc Mỹ tiếp tục thử tài thủ môn Uzbekistan bằng cú sút xoáy từ ngoài vùng cấm nhưng bóng đi chệch khung thành.

Uzbekistan sau đó giành lại quyền kiểm soát thế trận và tạo thêm một số cơ hội. Trong khi đó, U23 Việt Nam chịu tổn thất về lực lượng khi Xuân Bắc phải rời sân vì chấn thương sau một pha va chạm. Quang Vinh được đưa vào thay thế.

Cuối hiệp một, U23 Việt Nam vẫn nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Uzbekistan. Đội bóng Trung Á bước vào giờ nghỉ với lợi thế 1-0.

Sang hiệp hai, U23 Việt Nam chủ động hơn trong những phút đầu và tìm cách gây sức ép. Phút 53, Quốc Việt có khoảng trống ở sát vùng cấm nhưng cú dứt điểm không đủ hiểm để đánh bại thủ môn đối phương.

Uzbekistan cũng có cơ hội nhân đôi cách biệt ở phút 49, khi Muhammadali dứt điểm từ gần vùng cấm nhưng bóng đi ra ngoài. Đến phút 68, Nurlan thoát xuống sau đường chuyền của đồng đội rồi dứt điểm chính xác trong vùng cấm, nâng tỷ số lên 2-0 cho Uzbekistan.

Trong thời gian còn lại, U23 Việt Nam nỗ lực tấn công nhưng gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự được tổ chức tốt của đối phương. Uzbekistan bảo toàn chiến thắng 2-0 và khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng.

Tuy nhiên, thất bại này không khiến U23 Việt Nam đánh mất vị trí thứ hai. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, U23 Philippines đã đánh bại U23 Kuwait với tỷ số 2-1. Kết quả này giúp Việt Nam giữ vững vị trí thứ hai với 4 điểm và giành quyền vào tứ kết với tư cách nhì bảng C.

Tấm vé đi tiếp là phần thưởng cho màn trình diễn của U23 Việt Nam trong cả vòng bảng. Đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh khởi đầu bằng trận hòa 1-1 trước Kuwait, sau đó đánh bại Philippines 2-0 để có 4 điểm trước lượt trận quyết định. Trong khi đó, U23 Uzbekistan cho thấy sức mạnh vượt trội khi toàn thắng cả 3 trận, ghi nhiều bàn và không để thủng lưới. Đội bóng Trung Á cùng U23 Việt Nam giành quyền vào tứ kết từ bảng C.