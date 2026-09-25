U23 Việt Nam lỡ hẹn Bán kết ASIAD sau trận thua U23 Hàn Quốc

Ở trận Tứ kết ASIAD 2026 lúc 17h30 ngày 25/9, U23 Việt Nam chạm trán U23 Hàn Quốc, một trong những ứng viên hàng đầu cho tấm huy chương vàng.

Chất lượng nhân sự vượt trội giúp đội bóng xứ kim chi nhập cuộc chủ động và tạo ra sức ép lớn lên hàng thủ U23 Việt Nam ngay từ những phút đầu hiệp một. Các học trò của huấn luyện viên (HLV) Đinh Hồng Vinh gặp rất nhiều khó khăn trước tốc độ và kỹ thuật của U23 Hàn Quốc.

Đến phút 16, đoàn quân của HLV Lee Min Sung có bàn mở tỷ số nhờ cú đánh đầu cận thành của Lee Young Jun.

Sau khi bị thủng lưới, U23 Việt Nam đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, các pha dứt điểm của Phạm Minh Phúc và Nguyễn Quốc Việt đều thiếu đi sự chính xác. Phút 34, Lê Văn Thuận đưa được bóng vào lưới đối phương nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng do lỗi việt vị.

Tiền đạo Lee Young Jun (số 9) ghi bàn mở tỷ số cho U23 Hàn Quốc. Ảnh: ASEAN FOOTBALL

Sang hiệp hai, U23 Việt Nam tiếp tục nỗ lực tấn công. Tuy nhiên U23 Hàn Quốc mới là đội tạo ra cơ hội đáng chú ý đầu tiên trong hiệp đấu. Phút 55, Lee Young Jun đánh đầu đưa bóng đi trúng cột dọc khung thành U23 Việt Nam. Với chiều cao 1m92, tiền đạo sinh năm 2003 khiến hàng phòng ngự Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong những tình huống không chiến.

Quãng thời gian sau đó, thủ thành Cao Văn Bình thi đấu xuất sắc khi cản phá được hàng loạt pha dứt điểm của đối phương. Tuy nhiên đến phút 77, U23 Việt Nam vẫn phải nhận bàn thua thứ hai. Tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Kim Ji Soo nhanh chân dứt điểm và nâng tỷ số lên 2-0 cho U23 Hàn Quốc.

Chưa đầy năm phút sau, Lee Young Jun xử lý khéo léo để vượt qua sự truy cản của hàng thủ U23 Việt Nam rồi dứt điểm nâng tỷ số lên 3-0.

Quãng thời gian cuối trận, U23 Việt Nam nỗ lực tìm kiếm bàn thắng danh dự nhưng không tạo ra được nhiều pha lên bóng đáng chú ý. Thậm chí ở phút 89, đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh còn phải nhận thêm bàn thua bởi cú đệm bóng cận thành đến từ Kim Myung Jun.

Chung cuộc, trận đấu khép lại với tỷ số 4-0 nghiêng về U23 Hàn Quốc. Đối thủ của U23 Hàn Quốc sẽ là đội thắng trong màn so tài giữa U23 Trung Quốc và U23 Thái Lan vào lúc 13h ngày mai 26/9.

Tỷ số U23 Hàn Quốc vs U23 Việt Nam: 4-0 Bàn thắng U23 Hàn Quốc vs U23 Việt Nam: U23 Hàn Quốc: Lee Young Jun (16’; 81’), Kim Ji Soo (77’), Kim Myung Jun (89’). Đội hình U23 Hàn Quốc vs U23 Việt Nam: U23 Hàn Quốc: Kim Joon Hong, Kim Ji Soo, Lee Gi Hyuk, Lee Young Jun, Bae Jun Ho, Kang Sang Yoon, Lee Hyun Ju, Choi Seok Hyun, Yang Min Hyeok, Bae Hyun Seo, Shin Min Ha. U23 Việt Nam: Cao Văn Bình, Nguyễn Lương Tuấn Khải, Phạm Lý Đức, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Quốc Việt, Lê Văn Thuận, Nguyễn Quang Vinh, Đinh Quang Kiệt, Nguyễn Quốc Toản, Phạm Minh Phúc.