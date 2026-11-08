U23 Việt Nam hội quân tại Pleiku, sẵn sàng tranh tài với Thái Lan

Tiếp nối U23 Qatar, hai đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Singapore lần lượt đặt chân đến thành phố Pleiku trong ngày 8/11, sẵn sàng cho giải đấu diễn ra từ ngày 10/11 đến 14/11. Trong khi đó, U23 Thái Lan dự kiến là đội khách quốc tế cuối cùng có mặt tại Gia Lai vào chiều 9/11.

Tính đến sáng 8/11, đã có 33 thành viên U23 Việt Nam hội quân tại Pleiku. Năm cầu thủ còn lại gồm Nguyễn Mạnh Hưng, Tạ Xuân Trường, Nguyễn Trọng Tuấn, Nguyễn Quốc Toản và Nguyễn Cảnh Tài sẽ tập trung cùng đội vào ngày 9/11.

Ngay trong chiều cùng ngày, dưới sự hướng dẫn của HLV trưởng Đinh Hồng Vinh, U23 Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Trung tâm Thể thao Hàm Rồng, bắt đầu lúc 16h30. Ban huấn luyện chia đội thành hai nhóm nhằm điều chỉnh khối lượng vận động phù hợp với thể trạng từng cầu thủ. Những gương mặt vừa thi đấu tại vòng 7 V.League 2026/27 được bố trí tập phục hồi, trong khi các cầu thủ còn lại thực hiện giáo án chuyên môn.

U23 Việt Nam và U23 Singapore đã có mặt tại Pleiku, bắt đầu chuẩn bị cho Giải bóng đá giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026. Ảnh: HAGL

Cùng ngày, U23 Qatar cũng có buổi tập đầu tiên tại Trung tâm Thể thao Hàm Rồng lúc 16h00, bắt đầu quá trình chuẩn bị cho trận đấu mở màn. Đội tuyển U23 Singapore đáp chuyến bay đến sân bay Tân Sơn Nhất vào buổi sáng, sau đó tiếp tục di chuyển đến Gia Lai và có mặt tại Pleiku lúc 15h35. Ban tổ chức đã đón tiếp, bố trí nơi lưu trú cho đội khách.

Theo kế hoạch, U23 Thái Lan sẽ hội quân tại Pleiku vào chiều 9/11, hoàn tất danh sách bốn đội tham dự giải. Gia Lai VTV Cup 2026 diễn ra từ ngày 10/11 đến 14/11 trên sân vận động Pleiku, với sự góp mặt của U23 Việt Nam, U23 Qatar, U23 Singapore và U23 Thái Lan.

Với sự tham dự của ba đội tuyển khách quốc tế, giải đấu hứa hẹn mang đến những màn thử sức có giá trị chuyên môn cho U23 Việt Nam. Đây cũng là dịp để ban huấn luyện đánh giá phong độ, khả năng phối hợp và mức độ đáp ứng chiến thuật của các cầu thủ, qua đó có thêm cơ sở hoàn thiện lực lượng cho những nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới.