U23 Việt Nam hoàn thành mục tiêu vào tứ kết

U23 Việt Nam (áo đỏ) thi đấu nỗ lực trước U23 Uzbekistan. Ảnh: Hiếu Chiến

U23 Việt Nam bước vào trận gặp U23 Uzbekistan với một số điều chỉnh trong đội hình xuất phát. Lê Phát được trao cơ hội đá chính cùng Ngọc Mỹ và Thanh Nhàn trên hàng công. Ở tuyến giữa, Long Vũ thay Phi Hoàng, bên cạnh Quốc Cường, Xuân Bắc và Minh Phúc. Hàng thủ vẫn gồm Văn Bình, Lý Đức, Nguyên Hoàng và Đức Anh.

Tuy nhiên, trước một đối thủ có nền tảng thể lực, khả năng tranh chấp và tốc độ triển khai bóng tốt, ngay phút thứ 6, U23 Việt Nam đã bị thủng lưới khi Urinboev thực hiện cú lốp bóng qua đầu thủ môn Cao Văn Bình sau một pha phối hợp loại bỏ hàng thủ đội bóng áo đỏ.

Bị dẫn bàn, U23 Việt Nam dâng lên đáp trả. Minh Phúc có cơ hội trong vùng cấm nhưng không thắng được thủ môn Samandar Muratbaev. Phút 13, Thanh Nhàn đưa bóng vào lưới Uzbekistan nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Tiếp đó, Ngọc Mỹ tung cú sút xa uy lực nhưng bóng đi vọt xà.

U23 Uzbekistan cũng không hoàn toàn áp đảo. Tuy nhiên, khả năng tận dụng khoảng trống của đội bóng Trung Á khiến hàng thủ Việt Nam nhiều lần phải đối mặt với nguy hiểm.

Phút 28, Xuân Bắc bị đau sau pha va chạm và không thể tiếp tục thi đấu. Quang Vinh được đưa vào sân thay thế. Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Uzbekistan.

Sau giờ nghỉ, HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục điều chỉnh khi đưa Quốc Việt và Phi Hoàng vào sân. U23 Việt Nam có cơ hội đáng chú ý với pha dứt điểm của Quốc Việt nhưng chưa đủ hiểm để hạ gục thủ thành đối phương.

Uzbekistan vẫn duy trì sức ép. Sau một lần đưa bóng vào lưới nhưng không được công nhận vì lỗi chạm tay, đội bóng Trung Á đã có bàn nhân đôi cách biệt ở phút 68 của Ibraimov. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Thống kê cho thấy, đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh kiểm soát bóng 52%, so với 48% của Uzbekistan, nhưng chỉ có 1 quả phạt góc, trong khi đối thủ có 4. Số lần tấn công của Việt Nam là 87, thấp hơn 102 của Uzbekistan; tấn công nguy hiểm cũng chỉ ở mức 26 so với 41.

Thua trận, nhưng U23 Việt Nam vẫn có vé vào tứ kết nhờ ở trận đấu cùng giờ, Philippines thắng Kuwait 2-1. Kết quả này giúp thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh kết thúc bảng C ở vị trí thứ 2.

Tuy hoàn thành mục tiêu lọt vào tứ kết, nhưng trận thua Uzbekistan cũng là lời cảnh báo khi ở vòng knock-out, U23 Việt Nam sẽ không còn nhiều cơ hội sửa sai. Hàng thủ cần hạn chế những khoảng trống như tình huống dẫn đến bàn thua đầu tiên; tuyến giữa phải tăng khả năng tranh chấp và kiểm soát nhịp độ, trong khi hàng công cần sắc bén hơn trước những cơ hội có được.

U23 Việt Nam đã vượt qua vòng bảng, nhưng thật sự chưa thuyết phục. Nếu không tiếp tục điều chỉnh, cải thiện khả năng phòng ngự và tận dụng cơ hội, tấm vé tứ kết có thể là chặng đường cuối cùng của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh ở hành trình ASIAD 20-2026, nhất là khi họ sẽ gặp U23 Hàn Quốc vào chiều 25/9 tới.