U23 Việt Nam hoà U23 Qatar, vô địch giải giao hữu quốc tế
U23 Việt Nam hòa U23 Qatar 1-1 ở lượt cuối, giữ vững ngôi đầu bảng và giành chức vô địch giải U23 Quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026.
●Giao hữu
1-1
U23 Qatar
Minh Tâm 48’
ĐÃ KẾT THÚC
Al-Rawi 20’
Tối 14/11, U23 Việt Nam hòa U23 Qatar 1-1 ở lượt trận cuối giải giao hữu quốc tế U23 Gia Lai VTV Cup 2026.
Đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh bị dẫn trước trong hiệp một nhưng Minh Tâm gỡ hòa ngay đầu hiệp hai. Kết quả này đủ giúp U23 Việt Nam giữ ngôi đầu và giành chức vô địch. Trận đấu diễn ra chặt chẽ, với rất ít khoảng trống xuất hiện trước hai khung thành.
U23 Việt Nam kiểm soát bóng 51%, nhỉnh hơn đôi chút so với 49% của Qatar. Hai đội chỉ tạo tổng cộng 7 pha dứt điểm, mỗi đội đều chỉ có 2 cú sút trúng đích. U23 Qatar nhập cuộc chủ động và sớm thử vận may từ những tình huống cố định.
Phút 11, Văn Thuận thực hiện quả đá phạt đưa bóng đi sệt nhưng không đồng đội nào kịp tạo điểm cắt. Đến phút 19, U23 Việt Nam đòi phạt đền sau khi Ngô Đăng Khoa ngã trong vòng cấm, nhưng trọng tài không cho đội chủ nhà hưởng quả 11 m.
Bước ngoặt của hiệp một đến ở phút 20. Al-Rawi thoát xuống, dứt điểm căng đưa bóng trúng cột dọc. Bóng bật ra, chạm Farragalla trước khi đi vào lưới, giúp U23 Qatar vượt lên dẫn 1-0.
Sau bàn thua, U23 Việt Nam đẩy cao đội hình và cố gắng gây sức ép, nhưng các pha xử lý cuối cùng thiếu độ chính xác. Cơ hội rõ ràng nhất của đội chủ nhà trước giờ nghỉ đến ở phút 44. Bảo Long đưa bóng vào vị trí thuận lợi cho Minh Tâm, nhưng pha đỡ bước một không tốt khiến tiền vệ U23 Việt Nam bỏ lỡ thời cơ dứt điểm. Hiệp một khép lại với lợi thế 1-0 cho Qatar.
U23 Việt Nam tăng tốc ngay khi hiệp hai bắt đầu và chỉ mất chưa đầy ba phút để tìm được bàn gỡ. Williams Minh Hoàng căng ngang từ cánh, hậu vệ Qatar phá bóng không dứt khoát và bóng đến đúng vị trí Minh Tâm băng lên. Tiền vệ này dứt điểm gọn gàng, đưa tỷ số về 1-1.
Sau bàn thắng, U23 Việt Nam tiếp tục chơi hứng khởi. Phút 68, Williams Minh Hoàng có cơ hội dứt điểm ở cự ly gần nhưng không thắng được thủ môn Qatar. Đội khách cũng tạo sức ép trở lại trong khoảng thời gian cuối trận.
Phút 76, Al Rawi sút xa buộc Cao Văn Bình phải cứu thua, trước khi Conde đánh đầu ở cự ly gần nhưng bóng trúng cầu thủ Việt Nam ở phút 84. U23 Việt Nam giữ được tỷ số 1-1 đến hết 6 phút bù giờ.
Trận hòa trước U23 Qatar giúp thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh giành 7 điểm, khép lại giải đấu với chức vô địch.
U23 Việt Nam
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
1
Cao Văn Bình
TM
ĐT
3
Lê Nguyên Hoàng
5
Nguyễn Lương Tuấn Khải
6
Cao Hoàng Minh
7
Ngô Đăng Khoa
8
Nguyễn Đức Phú
11
Lê Văn Thuận
12
Nguyễn Bảo Long
18
Nguyễn Minh Tâm
20
Đinh Quang Kiệt
22
Lê Đình Long Vũ
DỰ BỊ
4
Nguyễn Mạnh Hưng
10
Williams Minh Hoàng
13
Phạm Đình Hải
TM
14
Lê Văn Quang Duyệt
15
Tạ Xuân Trường
16
Nguyễn Anh Tiệp
17
Thái Bá Đạt
19
Trần Gia Bảo
21
Vũ Quốc Anh
24
Nguyễn Cảnh Tài
25
Nguyễn Quốc Toàn
26
Bùi Thanh Đức
U23 Qatar
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
1
Abubaker M H Y Osman
TM
3
Abdalla Mugib H T Gamer
6
Ziad Fadi Elaouni
8
Moathi M Mohammad Taha
9
Mohamed Khaled A Gouda
ĐT
10
Bassam Adel Eid
11
Mohammad Ali Chakeri
12
Mrwan Sherif S M Hassan
14
Ghanem A G Alminhali
16
Mohamed Hani H Faragalla
17
Qays Husham A Al-Rawi
DỰ BỊ
4
Yousef Mohammad A Alnizami
5
Ali Mohammad Shahabi
13
Jad Bassem Elsayed Saleh
15
Zaid Burhan A Shtiewi
18
Ibrahimakalil Conde
19
Yamaan Jarrar
20
Nawaf Alawi O Alyahri
21
Mohamed Faouzi Lengliz
TM
23
Adam Friakh
24
Alwaleed Mohamad Alhausawi
25
Josepholuwaatobi Robert
26
Faisal M D Almukahal
Thông tin trận U23 Việt Nam vs U23 Qatar
Sau hai lượt trận tại giải U23 Quốc tế 2026, U23 Việt Nam dẫn đầu bảng xếp hạng với 6 điểm, nhiều hơn U23 Qatar 2 điểm. Với lợi thế này, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh chỉ cần giành ít nhất một điểm trong cuộc đối đầu trực tiếp để đăng quang. Ngược lại, U23 Qatar buộc phải thắng nếu muốn vượt qua đội chủ nhà và giành chức vô địch.
Ở hai trận đấu trước đó, U23 Qatar lần lượt hòa U23 Singapore 0-0 và đánh bại U23 Thái Lan 2-1. Đại diện Tây Á khởi đầu không thực sự thuận lợi khi gặp khó khăn trong việc thích nghi với điều kiện thi đấu tại Gia Lai. Tuy nhiên, đội bóng này nhanh chóng cải thiện phong độ ở lượt trận tiếp theo, thể hiện sự vượt trội trước U23 Thái Lan để giành trọn 3 điểm.
Dù đang nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch, U23 Việt Nam vẫn phải thận trọng trước đối thủ có chất lượng chuyên môn tốt. Chiến thắng trước U23 Thái Lan cho thấy U23 Qatar đã dần bắt nhịp với giải đấu và có thể tạo ra nhiều khó khăn cho đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh.
Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/cap-nhat-ty-so-u23-viet-nam-vs-u23-qatar-ngay-14-11-ket-qua-moi-nhat-ar1051403.html