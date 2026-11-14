U23 Việt Nam hoà U23 Qatar, vô địch giải giao hữu quốc tế

●Giao hữu

U23 Việt Nam

1-1

U23 Qatar

Minh Tâm 48’

ĐÃ KẾT THÚC

Al-Rawi 20’

Tối 14/11, U23 Việt Nam hòa U23 Qatar 1-1 ở lượt trận cuối giải giao hữu quốc tế U23 Gia Lai VTV Cup 2026.

Đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh bị dẫn trước trong hiệp một nhưng Minh Tâm gỡ hòa ngay đầu hiệp hai. Kết quả này đủ giúp U23 Việt Nam giữ ngôi đầu và giành chức vô địch. Trận đấu diễn ra chặt chẽ, với rất ít khoảng trống xuất hiện trước hai khung thành.

U23 Việt Nam kiểm soát bóng 51%, nhỉnh hơn đôi chút so với 49% của Qatar. Hai đội chỉ tạo tổng cộng 7 pha dứt điểm, mỗi đội đều chỉ có 2 cú sút trúng đích. U23 Qatar nhập cuộc chủ động và sớm thử vận may từ những tình huống cố định.

Phút 11, Văn Thuận thực hiện quả đá phạt đưa bóng đi sệt nhưng không đồng đội nào kịp tạo điểm cắt. Đến phút 19, U23 Việt Nam đòi phạt đền sau khi Ngô Đăng Khoa ngã trong vòng cấm, nhưng trọng tài không cho đội chủ nhà hưởng quả 11 m.

Bước ngoặt của hiệp một đến ở phút 20. Al-Rawi thoát xuống, dứt điểm căng đưa bóng trúng cột dọc. Bóng bật ra, chạm Farragalla trước khi đi vào lưới, giúp U23 Qatar vượt lên dẫn 1-0.

Sau bàn thua, U23 Việt Nam đẩy cao đội hình và cố gắng gây sức ép, nhưng các pha xử lý cuối cùng thiếu độ chính xác. Cơ hội rõ ràng nhất của đội chủ nhà trước giờ nghỉ đến ở phút 44. Bảo Long đưa bóng vào vị trí thuận lợi cho Minh Tâm, nhưng pha đỡ bước một không tốt khiến tiền vệ U23 Việt Nam bỏ lỡ thời cơ dứt điểm. Hiệp một khép lại với lợi thế 1-0 cho Qatar.

U23 Việt Nam tăng tốc ngay khi hiệp hai bắt đầu và chỉ mất chưa đầy ba phút để tìm được bàn gỡ. Williams Minh Hoàng căng ngang từ cánh, hậu vệ Qatar phá bóng không dứt khoát và bóng đến đúng vị trí Minh Tâm băng lên. Tiền vệ này dứt điểm gọn gàng, đưa tỷ số về 1-1.

Minh Tâm ghi bàn.

Sau bàn thắng, U23 Việt Nam tiếp tục chơi hứng khởi. Phút 68, Williams Minh Hoàng có cơ hội dứt điểm ở cự ly gần nhưng không thắng được thủ môn Qatar. Đội khách cũng tạo sức ép trở lại trong khoảng thời gian cuối trận.

Phút 76, Al Rawi sút xa buộc Cao Văn Bình phải cứu thua, trước khi Conde đánh đầu ở cự ly gần nhưng bóng trúng cầu thủ Việt Nam ở phút 84. U23 Việt Nam giữ được tỷ số 1-1 đến hết 6 phút bù giờ.

Trận hòa trước U23 Qatar giúp thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh giành 7 điểm, khép lại giải đấu với chức vô địch.

U23 Việt Nam

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

Cao Văn Bình

TM

ĐT

3

Lê Nguyên Hoàng

5

Nguyễn Lương Tuấn Khải

6

Cao Hoàng Minh

7

Ngô Đăng Khoa

8

Nguyễn Đức Phú

11

Lê Văn Thuận

12

Nguyễn Bảo Long

18

Nguyễn Minh Tâm

20

Đinh Quang Kiệt

22

Lê Đình Long Vũ

DỰ BỊ

4

Nguyễn Mạnh Hưng

10

Williams Minh Hoàng

13

Phạm Đình Hải

TM

14

Lê Văn Quang Duyệt

15

Tạ Xuân Trường

16

Nguyễn Anh Tiệp

17

Thái Bá Đạt

19

Trần Gia Bảo

21

Vũ Quốc Anh

24

Nguyễn Cảnh Tài

25

Nguyễn Quốc Toàn

26

Bùi Thanh Đức

U23 Qatar

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

Abubaker M H Y Osman

TM

3

Abdalla Mugib H T Gamer

6

Ziad Fadi Elaouni

8

Moathi M Mohammad Taha

9

Mohamed Khaled A Gouda

ĐT

10

Bassam Adel Eid

11

Mohammad Ali Chakeri

12

Mrwan Sherif S M Hassan

14

Ghanem A G Alminhali

16

Mohamed Hani H Faragalla

17

Qays Husham A Al-Rawi

DỰ BỊ

4

Yousef Mohammad A Alnizami

5

Ali Mohammad Shahabi

13

Jad Bassem Elsayed Saleh

15

Zaid Burhan A Shtiewi

18

Ibrahimakalil Conde

19

Yamaan Jarrar

20

Nawaf Alawi O Alyahri

21

Mohamed Faouzi Lengliz

TM

23

Adam Friakh

24

Alwaleed Mohamad Alhausawi

25

Josepholuwaatobi Robert

26

Faisal M D Almukahal

Thông tin trận U23 Việt Nam vs U23 Qatar

Sau hai lượt trận tại giải U23 Quốc tế 2026, U23 Việt Nam dẫn đầu bảng xếp hạng với 6 điểm, nhiều hơn U23 Qatar 2 điểm. Với lợi thế này, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh chỉ cần giành ít nhất một điểm trong cuộc đối đầu trực tiếp để đăng quang. Ngược lại, U23 Qatar buộc phải thắng nếu muốn vượt qua đội chủ nhà và giành chức vô địch.

U23 Việt Nam đối đầu với U23 Qatar trong trận tranh ngôi vô địch. (Ảnh: VFF)

Ở hai trận đấu trước đó, U23 Qatar lần lượt hòa U23 Singapore 0-0 và đánh bại U23 Thái Lan 2-1. Đại diện Tây Á khởi đầu không thực sự thuận lợi khi gặp khó khăn trong việc thích nghi với điều kiện thi đấu tại Gia Lai. Tuy nhiên, đội bóng này nhanh chóng cải thiện phong độ ở lượt trận tiếp theo, thể hiện sự vượt trội trước U23 Thái Lan để giành trọn 3 điểm.

Dù đang nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch, U23 Việt Nam vẫn phải thận trọng trước đối thủ có chất lượng chuyên môn tốt. Chiến thắng trước U23 Thái Lan cho thấy U23 Qatar đã dần bắt nhịp với giải đấu và có thể tạo ra nhiều khó khăn cho đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh.