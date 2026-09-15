U23 Việt Nam hòa U23 Kuwait trong trận ra quân Asian Games 2026

Tạo nhiều cơ hội nhưng không chuyển hóa thành bàn, U23 Việt Nam bị chia điểm đáng tiếc trước U23 Kuwait. (Ảnh: VFF/Hoàng Hồ)

Ở trận đấu diễn ra trước đó tại bảng C, U23 Uzbekistan thắng U23 Philippines 5-1. Kết quả này khiến cuộc cạnh tranh tại bảng đấu sớm hình thành cục diện rõ ràng, trong đó U23 Việt Nam cần tích lũy tối đa điểm số trước khi gặp U23 Uzbekistan ở lượt cuối.

Bước vào trận gặp Kuwait, U23 Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình và tạo sức ép ngay từ những phút đầu. Chỉ trong tám phút đầu tiên, các học trò của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh đã có bốn pha dứt điểm về phía khung thành đối phương.

Đáng chú ý nhất là hai cơ hội liên tiếp của Nguyễn Lê Phát, nhưng bóng lần lượt tìm đến cột dọc và xà ngang.

Phải đến phút 23, U23 Kuwait mới có tình huống đáng kể đầu tiên. Alabdulsalam Montaser tung cú sút từ sát khu vực cấm địa, song không thể đánh bại thủ môn Cao Văn Bình.

Bốn phút sau, U23 Việt Nam tiếp tục bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số. Từ pha phối hợp giữa Quốc Việt và Thanh Nhàn, tiền đạo thuộc biên chế Công an nhân dân dứt điểm chéo góc, nhưng bóng một lần nữa dội cột dọc.

Phút 29, Quốc Cường có cơ hội sau một pha phối hợp ở trung lộ, song cú sút của tiền vệ này đi chệch khung thành.

Trong phần còn lại của hiệp 1, Kuwait chủ yếu tập trung phòng ngự và chỉ có thêm một pha dứt điểm đáng chú ý ở phút 41. Alqaisi Talal tung cú sút căng nhưng bóng đi đúng vị trí của Cao Văn Bình.

Sang hiệp 2, các cầu thủ Kuwait nhập cuộc chủ động hơn và sớm có cơ hội với cú sút vọt xà của Alqaisi Talal. U23 Việt Nam lập tức đáp trả bằng các tình huống dứt điểm của Lê Phát, Xuân Bắc và Quốc Cường, nhưng vẫn chưa thể tìm được bàn thắng.

Nhằm tăng cường sức tấn công, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh lần lượt đưa Ngọc Mỹ và Văn Thuận vào sân. U23 Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận chủ động, song bất ngờ để đối phương vượt lên.

Phút 79, từ quả đá phạt bên ngoài khu vực cấm địa, Almatar Omar bật cao đánh đầu đưa bóng vào lưới, giúp U23 Kuwait dẫn 1-0.

Sau bàn thua, U23 Việt Nam đẩy cao đội hình và nhanh chóng có câu trả lời. Phút 82, từ quả phạt góc bên cánh phải của Lê Văn Thuận, Ngọc Mỹ bật cao đánh đầu chính xác, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Những phút còn lại, U23 Việt Nam tiếp tục tìm kiếm bàn thắng thứ hai nhưng không thể tận dụng thêm cơ hội. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1.

Một điểm trong ngày ra quân chưa phản ánh hết ưu thế mà U23 Việt Nam tạo ra, nhất là trong hiệp 1 khi đội ba lần đưa bóng trúng cột dọc và xà ngang. Tuy nhiên, bàn gỡ muộn của Ngọc Mỹ giúp thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh tránh thất bại và tiếp tục duy trì cơ hội cạnh tranh suất đi tiếp.

Ở lượt trận tiếp theo ngày 18/9, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Philippines. Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu vượt qua vòng bảng, trước khi đội chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt cuối ngày 22/9.