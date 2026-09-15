U23 Việt Nam hòa U23 Kuwait trong tiếc nuối, cầu thủ đội bạn không in tên lên áo

U23 Việt Nam hòa tiếc nuối U23 Kuwait

Chiều tối 15/9, U23 Việt Nam có trận ra quân tại bảng C môn bóng đá nam ASIAD 20 gặp U23 Kuwait trên sân CS Asset Minato, Nagoya, Nhật Bản. Trước đối thủ được đánh giá vừa sức, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh chủ động đẩy cao đội hình và tạo ra nhiều cơ hội ngay trong hiệp một.

Ngay từ những phút đầu, U23 Việt Nam đã có cơ hội mở tỷ số. Phút thứ 8, Lê Phát có pha dứt điểm đưa bóng lần lượt chạm cột dọc rồi xà ngang khung thành của U23 Kuwait. Không lâu sau đó, Thanh Nhàn cũng đưa bóng tìm đến cột dọc. Những tình huống này cho thấy sự áp đảo của U23 Việt Nam nhưng cũng phản ánh khả năng tận dụng cơ hội chưa tốt của hàng công.

Trong thế trận ấy, thủ môn Cao Văn Bình cũng có một số pha cứu thua quan trọng, đặc biệt trước những tình huống phản công của U23 Kuwait. Hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số 0-0.

Sang hiệp hai, U23 Việt Nam tiếp tục tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, khi hàng công tuyển Việt Nam chưa thể tận dụng cơ hội, Kuwait đã tận dụng thời cơ để vượt lên. U23 Việt Nam sau đó nhanh chóng tìm được bàn gỡ nhờ pha tạt bóng của Lê Văn Thuận, Ngọc Mỹ đánh đầu tung lưới đối phương, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 1-1.

Ngọc Mỹ ghi bàn gỡ hòa cho U23 Việt Nam nhờ pha kiến tạo của Văn Thuận. (Ảnh: NBFC)

Những phút cuối tiếp tục chứng kiến sức ép lớn từ U23 Việt Nam. Đáng chú ý, ở thời gian bù giờ, Lê Văn Thuận đưa bóng chạm xà ngang, khép lại một trận đấu mà đội bóng áo đỏ đã tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng chỉ giành được 1 điểm.

Kết quả 1-1 khiến U23 Việt Nam và Kuwait cùng có 1 điểm sau lượt trận đầu tiên. Trong khi đó, U23 Uzbekistan đã thắng U23 Philippines 5-1 ở trận đấu còn lại của bảng C.

Vì sao áo đấu của U23 Kuwait chỉ in “KUWAIT”?

Nếu theo dõi kỹ hình ảnh trận đấu, khán giả có thể nhận thấy một điểm khá đặc biệt trên áo đấu của U23 Kuwait: Thay vì tên từng cầu thủ, phía sau áo chỉ có số áo và dòng chữ “KUWAIT”. Điều này không phải chuyện xa lạ tại các kỳ ASIAD. Tại ASIAD 2018, Olympic Syria cũng từng thi đấu với áo chỉ có số và tên quốc gia, không in tên riêng của từng cầu thủ. Khi đó, VFF dẫn lời đội trưởng Syria Mounier Monther giải thích rằng cách thiết kế này nhằm truyền đi thông điệp Syria là “một khối thống nhất”, nhấn mạnh tinh thần đoàn kết của cả đội.

Các cầu thủ U23 Kuwait đồng loạt mặc áo in chữ "KUWAIT" sau lưng thay vì in tên cá nhân cầu thủ. (Ảnh: Duy Minh/ TPO)

Tuy nhiên, với trường hợp U23 Kuwait tại ASIAD 20, hiện chưa có thông báo chính thức từ BTC hay Liên đoàn Bóng đá Kuwait giải thích về lựa chọn in “KUWAIT” thay cho tên cầu thủ.

Việc không in tên trên áo không ảnh hưởng đến việc đăng ký đội hình thi đấu. Số áo vẫn được sử dụng để phân biệt các cầu thủ trên sân, trong khi danh sách đăng ký của đội tuyển cung cấp đầy đủ tên tương ứng với từng số áo.

Vì thế, chi tiết “KUWAIT” trên lưng áo có thể được xem như một lựa chọn về trang phục và nhận diện tập thể của đội bóng, thay vì tên riêng của từng cầu thủ. Đây cũng là một trong những hình ảnh bên lề đáng chú ý của trận U23 Việt Nam hòa U23 Kuwait 1-1 tại vòng loại bảng C ASIAD 20.