U23 Việt Nam hòa U23 Kuwait 1-1: Phung phí cơ hội, Ngọc Mỹ cứu nguy

Trên sân CS Asset Minato ở Nagoya (Nhật Bản), U23 Việt Nam hòa 1-1 với U23 Kuwait trong trận ra quân tại bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026. Các học trò của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh chơi hay hơn, tạo ra nhiều cơ hội nhưng chỉ ghi được 1 bàn thắng.

●ASIAD 2026

U23 Việt Nam

1-1

U23 Kuwait

Ngọc Mỹ 80’

KẾT THÚC

Al Matar 78’

Thống kê trận đấu

63%Kiểm soát bóng37%

27Sút10

6Sút trúng đích5

8Phạt góc4

2Thẻ vàng2

0Thẻ đỏ0

Thống kê trận đấu thể hiện rõ sự áp đảo của U23 Việt Nam. Tuy nhiên, đây là trận đấu mang đến cảm giác tiếc nuối cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Theo dữ liệu chính thức của ban tổ chức, U23 Việt Nam chỉ có 6 pha dứt điểm trúng đích trong 27 cú sút. Nguyễn Lê Phát và đồng đội có những tình huống bỏ lỡ rất khó tin ở vị trí cận thành, 5 lần đưa bóng trúng cột xà.

U23 Việt Nam chủ động tấn công ngay từ đầu. Trong hiệp một, đội bóng áo đỏ kiểm soát bóng 58% và thực hiện tới 12 pha dứt điểm, gấp 4 lần đối thủ. Tuy nhiên, chỉ 2 lần bóng đi trúng đích. Tình huống tiêu biểu cho sự tiếc nuối là 2 pha dứt điểm liên tiếp trúng cột và dội xà của Nguyễn Lê Phát.

U23 Kuwait chịu trận trong cả hiệp đấu và chỉ có cơ hội từ pha bóng sơ suất của U23 Việt Nam. Dù vậy, thủ môn Cao Văn Bình thi đấu tập trung để hóa giải nguy cơ.

U23 Việt Nam hòa U23 Kuwait 1-1. (Ảnh: VFF)

U23 Việt Nam tiếp tục chiếm ưu thế sau giờ nghỉ. Đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh nâng tỷ lệ kiểm soát bóng lên 69% và có thêm 15 pha dứt điểm. Tuy nhiên, vấn đề ở khâu cuối cùng chưa được giải quyết. Những cơ hội được tạo ra liên tục nhưng chỉ 4 cú sút đi trúng khung thành.

Không tận dụng được sức ép, U23 Việt Nam bị đẩy vào thế khó ở phút 78. Boodai treo bóng từ cánh trái để Al Matar bật cao đánh đầu đưa U23 Kuwait vượt lên.

Tuy nhiên, chỉ 2 phút sau, sự điều chỉnh nhân sự của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh phát huy tác dụng. Lê Văn Thuận đá phạt góc để Nguyễn Ngọc Mỹ đánh đầu gỡ hòa 1-1.

U23 Việt Nam tiếp tục dồn ép và suýt có bàn thắng ở phút cuối. Văn Thuận xử lý bóng trong vòng cấm rồi dứt điểm trúng xà để khép lại trận đấu có nhiều sự nuối tiếc. Trận hòa này khiến cục diện cuộc cạnh tranh suất đi tiếp thêm phức tạp đối với thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh. U23 Việt Nam phải tích lũy nhiều nhất có thể cả về điểm lẫn chỉ số phụ trong 2 trận còn lại (gặp U23 Uzbekistan và U23 Philippines).

U23 Việt Nam

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

Cao Văn Bình

3

Phạm Lý Đức

4

Lê Nguyên Hoàng

5

Nguyễn Đức Anh

▮

↓

7

Nguyễn Thanh Nhàn

▮

↓

8

Nguyễn Thái Quốc Cường

9

Nguyễn Quốc Việt

12

Nguyễn Xuân Bắc

↓

16

Nguyễn Lê Phát

↓

17

Nguyễn Phi Hoàng

↓

21

Phạm Minh Phúc

DỰ BỊ VÀO SÂN

6

Nguyễn Hoàng Khanh

↑

11

Lê Văn Thuận

↑

14

Nguyễn Quang Vinh

↑

19

Nguyễn Ngọc Mỹ

↑

22

Lê Đình Long Vũ

↑

U23 Kuwait

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

Shehab Abdulredha

2

Alenezi Jasem

4

Almehtab Saleh

6

Alabdulsalam Montaser

↓

7

Alqaisi Talal

▮

↓

9

Alembailesh Fawwaz

10

Almutairi Bander

↓

12

Albarazi Bandar

↓

14

Eisa Abdullah

↓

15

Alsharifi Mohammad

20

Almatar Omar

DỰ BỊ VÀO SÂN

5

Alsanousi Humoud

↑

13

Shammouh Jasem

↑

16

Khoursheed Ahmed

↑

17

Boodai Ahmad

↑

21

Alsuraiei Mohammad

↑

Thông tin trước trận U23 Việt Nam vs U23 Kuwait

U23 Việt Nam và U23 Kuwait nằm ở bảng C cùng U23 Uzbekistan và U23 Philippines. Ở trận đấu đầu tiên, U23 Uzbekistan thắng U23 Philippines 5-1. Do đó, đội thắng trong cặp đấu còn lại sẽ mở rộng cơ hội đi tiếp. Theo thể thức môn bóng đá nam ASIAD 2026, hai đội đứng đầu bảng giành quyền vào tứ kết.

U23 Việt Nam đấu với U23 Kuwait ở lượt trận đầu tiên ASIAD 2026. (Ảnh: AFC)

U23 Việt Nam dự ASIAD sau khi giành hạng ba tại vòng chung kết U23 châu Á 2026. Ở trận tranh hạng ba hồi tháng 1, đội hòa U23 Hàn Quốc 2-2 sau hiệp phụ trước khi thắng 7-6 trong loạt luân lưu. Cao Văn Bình, Phạm Lý Đức, Nguyễn Thái Quốc Cường và Nguyễn Quốc Việt là những cầu thủ từng góp mặt tại giải đấu đó tiếp tục được sử dụng ở ASIAD.

So với lực lượng ở U23 châu Á, U23 Việt Nam không có Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Thái Sơn vì chấn thương; Trần Trung Kiên, Nguyễn Đình Bắc và Khuất Văn Khang được bố trí cho đội tuyển quốc gia. HLV Đinh Hồng Vinh trực tiếp dẫn dắt đội tại ASIAD. U23 Kuwait do HLV David Doniga dẫn dắt và đăng ký đủ ba cầu thủ trên 23 tuổi. Trước trận ra quân, đội bóng Tây Á có một cầu thủ gặp vấn đề nhập cảnh vào Nhật Bản.