U23 Việt Nam hòa đáng tiếc U23 Kuwait trong trận ra quân ASIAD 2026

Dưới cơn mưa nặng hạt tại Nagoya (Nhật Bản), U23 Việt Nam chủ động gia tăng sức ép ngay từ những phút đầu. Các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh hoàn toàn kiểm soát thế trận với 63% thời lượng giữ bóng, tung ra tới 27 cú dứt điểm.

Tuy nhiên, sự nôn nóng cùng thiếu may mắn ở khâu cuối cùng đã khiến bàn thắng liên tục ngoảnh mặt với các cầu thủ. Đội bóng áo đỏ có tới 4 lần đưa bóng tìm đến cột dọc và xà ngang khung thành U23 Kuwait.

U23 Việt Nam hòa đáng tiếc U23 Kuwait trong ngày ra quân ASIAD 2026. Ảnh: VFF

Ngay phút thứ 8, Lê Phát tung hai cú dứt điểm liên tiếp dội cột rồi xà. Phút 27, Thanh Nhàn tiếp tục dứt điểm đưa bóng trúng cột dọc, trước khi Minh Phúc bỏ lỡ cơ hội đối mặt thủ môn Shehab Abdulredha ở cuối hiệp một.

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, U23 Việt Nam bất ngờ phải nhận gáo nước lạnh ở phút 78. Từ quả tạt bên cánh trái của Boodai, Omar Al Matar bật cao đánh đầu đập đất hiểm hóc, mở tỷ số 1-0 cho U23 Kuwait.

Không nao núng, U23 Việt Nam nhanh chóng tìm được bàn gỡ hòa chỉ 2 phút sau đó. Phút 80, từ quả phạt góc chính xác của cầu thủ vào sân thay người Lê Văn Thuận, Nguyễn Ngọc Mỹ bật cao chọn điểm rơi hoàn hảo, đánh đầu tung lưới U23 Kuwait san bằng tỷ số 1-1.

Ở những phút bù giờ (phút 90+6), Văn Thuận còn tung cú dứt điểm đưa bóng dội khung thành lần thứ 4 trong trận.

Ở trận đấu diễn ra trước đó tại bảng C, U23 Uzbekistan thể hiện sức mạnh vượt trội khi đè bẹp U23 Philippines 5-1 để chiếm ngôi đầu bảng.

Với việc chỉ có 1 điểm ở trận này, U23 Việt Nam chịu áp lực bắt buộc phải thắng U23 Philippines ở lượt trận thứ hai vào lúc 13h30 ngày 18/9, trước khi đụng độ U23 Uzbekistan ngày 22/9.

Đội hình thi đấu của U23 Việt Nam: Cao Văn Bình; Phạm Lý Đức, Lê Nguyên Hoàng, Nguyễn Đức Anh (Nguyễn Hoàng Khanh 86'), Nguyễn Phi Hoàng (Nguyễn Quang Vinh 71'); Nguyễn Xuân Bắc (Lê Đình Long Vũ 71'), Nguyễn Thái Quốc Cường, Phạm Minh Phúc; Nguyễn Thanh Nhàn (Lê Văn Thuận 63'), Nguyễn Lê Phát (Nguyễn Ngọc Mỹ 63'), Nguyễn Quốc Việt.

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