U23 Việt Nam hòa đáng tiếc trong trận ra quân ASIAD 2026

U23 Việt Nam bước vào trận ra quân tại ASIAD 2026 lúc 17h ngày 15/9 trên sân Nagoya City Minato Soccer (Nhật Bản) gặp U23 Kuwait với sự tự tin cao độ. Ngay phút thứ bảy, đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh suýt mở tỷ số. Hai cú dứt điểm cận thành liên tiếp của Nguyễn Lê Phát lần lượt đưa bóng trúng xà ngang và cột dọc.

Sau đó, U23 Việt Nam kiểm soát bóng nhiều hơn và tạo sức ép lớn lên khung thành đối phương. Phút 26, Nguyễn Thành Nhàn dứt điểm đưa bóng trúng cột dọc. Ngay sau đó, Nguyễn Thái Quốc Cường dứt điểm chệch khung thành U23 Kuwait trong gang tấc.

Trong khi đó, U23 Kuwait gặp nhiều khó khăn trong khâu tấn công. Các cú sút xa của U23 Kuwait không khiến thủ thành Cao Văn Bình gặp nhiều khó khăn. Dù vậy, đại diện Tây Á vẫn tạo ra cơ hội nguy hiểm ở phút 40, nhưng cú dứt điểm cận thành của Talal Al Qaisi không thắng được thủ thành Cao Văn Bình.

Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Ảnh: ASEAN FOOTBALL

Sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi, U23 Việt Nam vẫn thi đấu chủ động hơn.

Phút 53, Nguyễn Lê Phát có cơ hội thuận lợi để mở tỷ số. Tuy nhiên, cú dứt điểm từ cự ly chỉ hơn 5 m của anh đưa bóng vọt xà. Những cú sút sau đó của Lê Văn Thuận và Nguyễn Ngọc Mỹ cũng thiếu chính xác.

Đến phút 78, U23 Kuwait bất ngờ mở tỷ số. Xuất phát từ một pha đá phạt, Omar Al Matar bật cao đánh đầu, đưa đại diện Tây Á vươn lên dẫn trước. Lợi thế của U23 Kuwait không kéo dài lâu. Chưa đầy năm phút sau, Nguyễn Ngọc Mỹ đánh đầu từ quả phạt góc, gỡ hòa cho U23 Việt Nam.

Trong thời gian còn lại của hiệp hai, đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm thêm bàn thắng. Đáng tiếc là cú dứt điểm của Lê Văn Thuận trong quãng thời gian bù giờ đã đưa bóng đi trúng xà ngang.

Chung cuộc, trận đấu khép lại với tỷ số 1-1. Kết quả này giúp U23 Việt Nam tạm đứng thứ ba bảng C với 1 điểm, kém đội đầu bảng Uzbekistan 2 điểm.

Đối thủ tiếp theo của U23 Việt Nam là Philippines. Màn so tài này sẽ diễn ra lúc 13h30 ngày 18/9 tới.

Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026 diễn ra tại Aichi-Nagoya, Nhật Bản, từ 19/9 đến 4/10/2026. Môn bóng đá nam diễn ra từ 15/9 đến 3/10, khởi tranh trước lễ khai mạc chính thức của Đại hội, với 15 đội tham dự sau khi Iraq rút lui.

Các đội được chia thành bốn bảng, trong đó bảng A, B và C gồm bốn đội, còn bảng D chỉ có ba đội. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt trong bảng để tính điểm và xếp hạng.

U23 Việt Nam nằm tại bảng C cùng với Uzbekistan, Philippines và Kuwait.

Sau khi vòng bảng kết thúc, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào Tứ kết. Từ vòng Tứ kết, giải chuyển sang thể thức loại trực tiếp. Bốn đội thắng vào Bán kết, sau đó hai đội thắng Bán kết tranh huy chương vàng, trong khi hai đội thua bước vào trận tranh huy chương đồng.

Bóng đá nam tại ASIAD 2026 dành cho cầu thủ thuộc lứa U23. Mỗi đội được phép đăng ký thêm tối đa ba cầu thủ quá tuổi.

Tỷ số U23 Việt Nam vs U23 Kuwait: 1-1. Bàn thắng U23 Việt Nam vs U23 Kuwait: U23 Việt Nam: Omar Al Matar (78’). U23 Kuwait: Nguyễn Ngọc Mỹ (80’). Đội hình ra sân U23 Việt Nam vs U23 Kuwait: U23 Việt Nam: Cao Văn Bình, Phạm Lý Đức, Lê Nguyên Hoàng, Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Thành Nhàn, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Lê Phát, Nguyễn Phi Hoàng, Phạm Minh Phúc. U23 Kuwait: Abdulredha Shehab, Bandar Al Barazi, Abdullah Essa, Saleh Al-Mehtab, Jasem Al Enezi, Mohammed Al Sharif, Montaser Al Abdulsalam, Bader Almutairi, Talal Al Qaisi, Fawaz Al Embailesh, Omar Al Matar.